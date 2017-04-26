Ловчев: «Что «Спартак» будет делать в Лиге чемпионов? Игры-то у команды нет»

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился наблюдениями от матча 25-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Уралом» (1:0). Ловчев отметил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера до сих пор не поставил своей команде игру.

«Средненький футбол двух примерно равных команд случился в Тушино. Я видел боязнь «Спартака» потерять очки — и довольно-таки продуманную, что удивительно с учетом выхода нескольких молодых ребят, игру «Урала». Могло закончиться и 1:1. Я вообще к концу сезона понял важную вещь. Вот раньше говорили про Карпина, теперь про Карреру — отличные мотиваторы. Сами игроки говорили. Но смотрю я игру — и вижу, как Каррера стоит у бровки, показывает: «Передняя линия, начинайте отбирать мяч у защитников!». А дальше то, что заставляет спросить: это вообще на тренировках-то отрабатывалось?

И я вдруг понимаю, что Каррера ничему не научил эту команду! Она голодная до титулов, гонимая болельщиками и руководством к золоту, идет на первом месте. Но все это при попустительстве «Зенита» и ЦСКА. И нервы, нервы, нервы на поле. На хорошем газоне от Фернандо, Промеса, Попова мяч отскакивает, как от стенок. Это нервозность, ожидание. Это страх растерять отрыв.

Хороший человек Каррера. Мотиватор. «Спартак» при нем лидер. Но что он будет делать в Лиге чемпионов, если говорить по-честному? Игры-то нет у команды. Со штрафного кто-то забьет, издали приложится, в отрыв убежит, индивидуально исполнит. Но коллективного футбола не видно, а те же фланговые передачи просто ужасны», – сообщил Ловчев.