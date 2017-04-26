Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев: «Что «Спартак» будет делать в Лиге чемпионов? Игры-то у команды нет»

Ловчев: «Что «Спартак» будет делать в Лиге чемпионов? Игры-то у команды нет»

26 апреля 2017, 15:52
46

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился наблюдениями от матча 25-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Уралом» (1:0). Ловчев отметил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера до сих пор не поставил своей команде игру.

«Средненький футбол двух примерно равных команд случился в Тушино. Я видел боязнь «Спартака» потерять очки — и довольно-таки продуманную, что удивительно с учетом выхода нескольких молодых ребят, игру «Урала». Могло закончиться и 1:1. Я вообще к концу сезона понял важную вещь. Вот раньше говорили про Карпина, теперь про Карреру — отличные мотиваторы. Сами игроки говорили. Но смотрю я игру — и вижу, как Каррера стоит у бровки, показывает: «Передняя линия, начинайте отбирать мяч у защитников!». А дальше то, что заставляет спросить: это вообще на тренировках-то отрабатывалось?

И я вдруг понимаю, что Каррера ничему не научил эту команду! Она голодная до титулов, гонимая болельщиками и руководством к золоту, идет на первом месте. Но все это при попустительстве «Зенита» и ЦСКА. И нервы, нервы, нервы на поле. На хорошем газоне от Фернандо, Промеса, Попова мяч отскакивает, как от стенок. Это нервозность, ожидание. Это страх растерять отрыв.

Хороший человек Каррера. Мотиватор. «Спартак» при нем лидер. Но что он будет делать в Лиге чемпионов, если говорить по-честному? Игры-то нет у команды. Со штрафного кто-то забьет, издали приложится, в отрыв убежит, индивидуально исполнит. Но коллективного футбола не видно, а те же фланговые передачи просто ужасны», – сообщил Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Ловчев Евгений
Комментарии (46)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bodhi
1493211848
То же, что и Лудогорец, БАТЭ, Базель, Динамо Киев, Динамо Загреб, Легия, и т.д. Радовать болельщиков Лигой ЧЕМПИОНОВ.
Ответить
Микояновский мясокомбинат
1493212004
Побьёт свой рекорд: было 1 - 18 будет 1 - 20
Ответить
pato08
1493212512
Надоели!!! Команда будет биться до конца!!! А мы будем поддерживать не смотря ни на что!!! Один за всех и все за одного!!!
Ответить
Beim
1493213069
Тоже мне эксперт, в субботу тяжеленое поражение в ростове, во вторник уже следующая 30% атакующих ишроков пропускают игру(травмы дисквалификации) в выходные важнейшая встреча с ЦСКА. Глядя на все это такая игра против урала была ожидаема, спартак задачу в гей выполнил а именно ( взять три очка, не получить травм и дисквалификации перед дерби, сэкономить силы)
Ответить
RedWhiteFans2
1493213315
До лиги чемпионов ещё долго и Каррера не здабол рассуждающий а реальный практик. К осени 2-3 футболиста прийдут и все наладиться. Главное не ссать а работать.Спартак - вперёд, главные победы впереди.
Ответить
NEON-SM
1493213612
товарищ Ловчев. Спартак лучший среди команд рфпл на сегодняшний день, и много притензий к игре, НО остальные то ещё хуже. Спартак выигрывает не место в лиге чемпионов. а чемпионат. Что будет в лиге чемпионов никто не знает. Можно подумать цска и зенит последние 2 года много там сделал, в последний год вообще краснодар и ростов в лиге европы очки принесли. цска 2 года подряд 4 место в группе и на выход, вот она цена чемпионства в россии, все это знают, но вы сукин сын так и хотите подпортить настроение красно-белым, молчал бы эксперт
Ответить
fox_115
1493214164
господин Ловчев у вас будут спрашивать как играть. МЮ при Фергесоне тоже не показывал чемпионской игры, был и есть великим клубом. Если вы не верите в Спартак то это ваше дело. Не напомните чьи цвета сами защищали? Так что лучше молчите. сыграют не хуже ЦСКА и Зенита просто хуже не куда. А если нормальные цели поставят могут и до четверть финала дойти.
Ответить
NEON-SM
1493215253
у Спартака отсутствовали 2 напа и опорник Глушаков, они проиграли в Ростове, все вокруг обсуждают, Спартак забыл что такое чемпионство, конечно нервы вчера подводили, но и это большое но., победили, теперь будут уверенней с цска. 2 тура назад Спартак победил зенит, Ловчев пел дифирамбы, неделю спустя обсирает, это одна и та же команда, многие бы после 3:0 бы Ростове поплыли и проиграли бы Уралу, но у Спартака есть характер и они его показали, важные 3 очка
Ответить
valdemar47
1493217242
Миллер, Мутко, Фурсенко, Гинер загубили весь Россиский футбол своей коррупцией. Дальше еще хуже будет.
Ответить
Опорник84
1493217776
Что Ловчев, что Червиченко, всем не довольны! Тогда вопрос , а у кого в стране есть поставленная ,чемпионская игра? Ответ, не у кого? А эти два товарища, гонят только на Спартак! Обиженные что-ли?
Ответить
Главные новости
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
14
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
8
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
16
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
8
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
7
Все новости
Все новости
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
3
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
7
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
8
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
7
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
2
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
10
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
15
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
4
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+