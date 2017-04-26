Фалькао: «Футболист не является хозяином своей судьбы»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао признался, что всегда знал о своем уходе из «Атлетико», за который он выступал с 2011 по 2013 год. По его словам, ни один футболист не может полностью распоряжаться своей судьбой

«Всего через четыре месяца после моего перехода в «Атлетико» я уже знал, что вынужден буду уйти. Мне было трудно оставаться в проекте, который испытывает экономические трудности. Они всегда говорили, что продадут меня в конце сезона.

Я понимаю, что зачастую футболист не является хозяином своей судьбы. Иногда я смеюсь, когда люди спрашивают: а почему ты не перейдешь в ту или иную команду? Если бы я мог решать, где я хочу работать, то все было бы гораздо проще. Не всегда вы можете решать, куда вам перейти», – рассказал Фалькао.

За время игры в Испании Фалькао провел за «Атлетико» 91 матч, забил 70 голов и отдал девять результативных передач.