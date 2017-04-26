Президент «Лас-Пальмаса» ждет прихода Силвы

Президент «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес считает, что полузащитник «Манчестер Сити» Давид Силва хочет играть в его команде. Однако, вряд ли это может произойти в ближайшее время.

«Моя мечта заключается в том, чтобы Давид играл в «Лас-Пальмасе». И я знаю, что Силва хочет завершить карьеру в нашем клубе», – заявил Рамирес Cadena Ser.

Силва связан контрактом с «Манчестер Сити» до середины 2019 года. В текущем сезоне он сыграл в 30 матчах, отметился двумя голами и семью результативными передачами.