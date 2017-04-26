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Димитров: «Судейские ошибки встречаются часто и не только в России»

26 апреля 2017, 08:15
2

Полузащитник «Урала» Николай Димитров вспомнил свои чувства после матча 24-го тура российской Премьер-лиги с «Зенитом», который завершился для его команды поражением со счетом 0:2. Он отметил, что старается не обращать внимания на ошибки арбитров, так как уважает их работу.

– Какие впечатления остались у команды после игры с «Зенитом»?

– Эмоции смешанные: и хорошие, и плохие. Отрицательные моменты – мы не сумели добиться нужного результата, и, конечно, разочаровала работа арбитра. С другой стороны, мы чувствуем, что все сделали правильно и должны были получить больше от этой игры.

– Когда-нибудь в своей карьере встречались с таким судейством?

– Я повидал много судейских ошибок за свою футбольную жизнь. Они встречаются достаточно часто и не только в чемпионате России. Но мы должны уважать судей, и не стоит так часто комментировать их действия после игры.

– Что происходило в раздевалке «Урала» после матча?

– Конечно, мы были очень злы и возмущены результатом. Но спустя пару дней все уже успокоились – понимаем, что исправить ситуацию все равно никак не получится.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Димитров Николай
Комментарии (2)
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Garrincha58
1493189097
теперь Попов останется довольным Димитров выполнил его просьбу особо не напрягаться против спалтака
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Dimonadze
1493199138
Хорошо рассуждает
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