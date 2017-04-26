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  • Полузащитник «Урала» Димитров призвал уважать судей, несмотря на ошибки

Полузащитник «Урала» Димитров призвал уважать судей, несмотря на ошибки

26 апреля 2017, 01:47
2

Полузащитник «Урала» Николай Димитров поделился мнением о судействе Алексея Еськова в матче 24-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:2). Напомним, арбитр удалил троих футболистов уральского клуба.

– Какие впечатления остались у команды после игры с «Зенитом»?

– Эмоции смешанные: и хорошие, и плохие. Отрицательные моменты – мы не сумели добиться нужного результата, и, конечно, разочаровала работа арбитра. С другой стороны, мы чувствуем, что всe сделали правильно и должны были получить больше от этой игры.

– Когда-нибудь в своей карьере встречались с таким судейством?

– Я повидал много судейских ошибок за свою футбольную жизнь. Они встречаются достаточно часто и не только в чемпионате России. Но мы должны уважать судей, и не стоит так часто комментировать их действия после игры.

– Что происходило в раздевалке «Урала» после матча?

– Конечно, мы были очень злы и возмущены результатом. Но спустя пару дней все уже успокоились – понимаем, что исправить ситуацию всe равно никак не получится.

Напомним, 25 апреля «Урал» уступил «Спартаку» со счетом 0:1 и остался на 10-м месте в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Димитров Николай Еськов Алексей
Комментарии (2)
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афоня72
1493170312
Вполне Адекват!
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pato08
1493196975
Прежде всего, надо их наказывать! И если они достойно понесут наказания и признают свои ошибки, то еще возможно мы их зауважаем, а так пока только критика
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