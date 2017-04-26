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  • Нигматуллин: «Спартаку» осталось три победы до чемпионства? В этот раз у красно-белых должно все получиться»

Нигматуллин: «Спартаку» осталось три победы до чемпионства? В этот раз у красно-белых должно все получиться»

26 апреля 2017, 00:11
3

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился эмоциями после победного матча красно-белых в рамках 25-го тура чемпионата России над «Уралом» (1:0).

«Матч был непростым. «Урал» очень хорошо выглядит в весенней части чемпионата, и даже «Зениту» было тяжело с этой командой. Победили петербуржцы не без помощи свыше. «Спартак» сегодня обыграл соперника заслуженно. Отлично и слаженно сыграли оборона и Артем Ребров.

Красно-белым осталось всего три победы до чемпионства. Справятся ли они? По-другому и быть не может. Столько было сил вложено в этом сезоне и надежд болельщиков, которые заждались чемпионства с 2001 года. В этот раз всe должно получиться», – сказал Нигматуллин.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ЦСКА на 10 очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Нигматуллин Руслан Ребров Артем
Комментарии (3)
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Mahone
1493175381
Конечно получится!!!!!!!!! Наконец то дожили!!!!!!!!1 Красно -белая торсида первая!!!!!!!!!! Спартак- чемпион!!!!!!
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NEON-SM
1493185816
3 победы только если цска и зенит все свои 6 игр выйграют, что с учётом их игр кажется маловероятным. А спартаку конечно надо обыграть аутсайдеров Арсенал и Томь, думается без проблем, и кого-то из середняков Амкар или Терек. Но мне бы хотелось победы над цска, победа над зенитом была, теперь над над цска(как в первом круге), чтоб даже злые языки не шипели в сторону заслуженного чемпионства
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piligrim1986
1493186843
на самом деле решающим будет даже не дерби, а сегодняшний матч коней с локо, а потом бомжей с тем же локо и бычками
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