Нигматуллин: «Спартаку» осталось три победы до чемпионства? В этот раз у красно-белых должно все получиться»

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился эмоциями после победного матча красно-белых в рамках 25-го тура чемпионата России над «Уралом» (1:0).

«Матч был непростым. «Урал» очень хорошо выглядит в весенней части чемпионата, и даже «Зениту» было тяжело с этой командой. Победили петербуржцы не без помощи свыше. «Спартак» сегодня обыграл соперника заслуженно. Отлично и слаженно сыграли оборона и Артем Ребров.

Красно-белым осталось всего три победы до чемпионства. Справятся ли они? По-другому и быть не может. Столько было сил вложено в этом сезоне и надежд болельщиков, которые заждались чемпионства с 2001 года. В этот раз всe должно получиться», – сказал Нигматуллин.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ЦСКА на 10 очков.