Павлюченко: «Жду Глушакова, который тоже себя плохо ведет. Будем вместе смотреть матч «Спартак» – «Урал»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко, получивший красную карточку в матче прошлого тура против «Зенита» (0:2), рассказал об эпизоде со своим удалением, а также поделился ожиданиями от матча против «Спартака».

«Если вернуться назад и знать, что произошло, наверное, не подходил бы и в район 15 метров к судье. Это эмоции, игра. Конечно, я был не прав и не стал бы повторять эту ситуацию. В принципе, у нас все нормально. Да, потеряли основных игроков, но есть ребята, которые могут заменить. Бывает такое в футболе, что поделаешь. Тренеры найдут тех, кто нас заменит.

Думаю, «Спартак» в любом случае будет играть первым номером. Не знаю, что говорил тренер на установке, но думаю, что начнем играть от обороны. «Спартаку» надо выигрывать, он пойдет вперед, а там посмотрим. Мы умеем выбегать в контратаки, игра покажет. Мельгарехо — хороший футболист с хорошей скоростью. Группа атаки у «Спартака» очень серьезная. Мы тоже хорошо обороняемся, так что ему будет тяжеловато.

Жду Глушакова, который тоже плохо ведет себя на поле. Будем вместе с ним смотреть матч», – сказал форвард в интервью каналу «Наш Футбол».

Встреча начнется в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию данного поединка.