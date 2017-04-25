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    Павлюченко: «Жду Глушакова, который тоже себя плохо ведет. Будем вместе смотреть матч «Спартак» – «Урал»

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко, получивший красную карточку в матче прошлого тура против «Зенита» (0:2), рассказал об эпизоде со своим удалением, а также поделился ожиданиями от матча против «Спартака».

    «Если вернуться назад и знать, что произошло, наверное, не подходил бы и в район 15 метров к судье. Это эмоции, игра. Конечно, я был не прав и не стал бы повторять эту ситуацию. В принципе, у нас все нормально. Да, потеряли основных игроков, но есть ребята, которые могут заменить. Бывает такое в футболе, что поделаешь. Тренеры найдут тех, кто нас заменит.

    Думаю, «Спартак» в любом случае будет играть первым номером. Не знаю, что говорил тренер на установке, но думаю, что начнем играть от обороны. «Спартаку» надо выигрывать, он пойдет вперед, а там посмотрим. Мы умеем выбегать в контратаки, игра покажет. Мельгарехо — хороший футболист с хорошей скоростью. Группа атаки у «Спартака» очень серьезная. Мы тоже хорошо обороняемся, так что ему будет тяжеловато.

    Жду Глушакова, который тоже плохо ведет себя на поле. Будем вместе с ним смотреть матч», – сказал форвард в интервью каналу «Наш Футбол».

    Встреча начнется в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию данного поединка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.04.2017 19:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +107

      nikita08 25 апреля 2017, 21:38

      Красавчики

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      Рейтинг: +12

      shatarangi 25 апреля 2017, 21:37

      Всех зови!

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 25 апреля 2017, 19:25

      Шутник ОДНАКО

      0
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      Рейтинг: +281

      nem00700 25 апреля 2017, 19:18

      19-30

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