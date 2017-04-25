Тарасов: «Локомотив» сделает все, чтобы показать хороший футбол и победить в матче с ЦСКА»

Хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов подчеркнул, что железнодорожники не будут беречь силы в завтрашнем матче 25-го тура РФПЛ с ЦСКА. По словам игрока, его команда сделает все для победы над армейцами.

При этом полузащитник отметил, что футболисты красно-зеленых держат в уме финальный поединок Кубка России против «Урала», который состоится во вторник, 2 мая.

«Впереди большой матч. Все понимают, что это за игра, так что дополнительного настроя не нужно. Сделаем все, чтобы победить и показать хороший футбол.

Думают ли игроки «Локомотива» о финале Кубка России с «Уралом»? Конечно. У тренеров уже есть план, как готовиться и как тренироваться. Но в любом случае следующая игра всегда самая важная. Так что сейчас сосредоточены на ЦСКА», – сказал Тарасов.

После 24-х туров «Локомотив» располагается на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе 35 очков. ЦСКА занимает вторую строчку, набрав 47 баллов, и отстает от лидирующего «Спартака» на семь пунктов.