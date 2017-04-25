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  • Тарасов: «Локомотив» сделает все, чтобы показать хороший футбол и победить в матче с ЦСКА»

Тарасов: «Локомотив» сделает все, чтобы показать хороший футбол и победить в матче с ЦСКА»

25 апреля 2017, 17:55
8

Хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов подчеркнул, что железнодорожники не будут беречь силы в завтрашнем матче 25-го тура РФПЛ с ЦСКА. По словам игрока, его команда сделает все для победы над армейцами.

При этом полузащитник отметил, что футболисты красно-зеленых держат в уме финальный поединок Кубка России против «Урала», который состоится во вторник, 2 мая.

«Впереди большой матч. Все понимают, что это за игра, так что дополнительного настроя не нужно. Сделаем все, чтобы победить и показать хороший футбол.

Думают ли игроки «Локомотива» о финале Кубка России с «Уралом»? Конечно. У тренеров уже есть план, как готовиться и как тренироваться. Но в любом случае следующая игра всегда самая важная. Так что сейчас сосредоточены на ЦСКА», – сказал Тарасов.

После 24-х туров «Локомотив» располагается на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе 35 очков. ЦСКА занимает вторую строчку, набрав 47 баллов, и отстает от лидирующего «Спартака» на семь пунктов.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Тарасов Дмитрий
Комментарии (8)
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АЛЕКС 58
1493132604
Пиздобол ещё тот,покруче чем игрок!
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Mahone
1493134450
Игра покажет,я за Локо!!!!!!!!!победы Палыч
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Мудрый Каа
1493134741
Будем посмотреть.
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raritet
1493136031
Если бы тебе можно было верить?
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Диктор
1493145401
Хорошо бы.
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bojole2000
1493170858
Как не везет Сёмину и его команде с судьями, Надо иметь сильные нервы чтобы выдержать все эти судейские ошибки Если будете продолжать так играть, то будет и на вашей улице праздник чего я вам и желаю
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