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    Тарасов: «Локомотив» сделает все, чтобы показать хороший футбол и победить в матче с ЦСКА»

    Хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов подчеркнул, что железнодорожники не будут беречь силы в завтрашнем матче 25-го тура РФПЛ с ЦСКА. По словам игрока, его команда сделает все для победы над армейцами.

    При этом полузащитник отметил, что футболисты красно-зеленых держат в уме финальный поединок Кубка России против «Урала», который состоится во вторник, 2 мая.

    «Впереди большой матч. Все понимают, что это за игра, так что дополнительного настроя не нужно. Сделаем все, чтобы победить и показать хороший футбол.

    Думают ли игроки «Локомотива» о финале Кубка России с «Уралом»? Конечно. У тренеров уже есть план, как готовиться и как тренироваться. Но в любом случае следующая игра всегда самая важная. Так что сейчас сосредоточены на ЦСКА», – сказал Тарасов.

    После 24-х туров «Локомотив» располагается на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе 35 очков. ЦСКА занимает вторую строчку, набрав 47 баллов, и отстает от лидирующего «Спартака» на семь пунктов.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    25.04.2017 17:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +13

      bojole2000 26 апреля 2017, 04:40

      Как не везет Сёмину и его команде с судьями, Надо иметь сильные нервы чтобы выдержать все эти судейские ошибки Если будете продолжать так играть, то будет и на вашей улице праздник чего я вам и желаю

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 апреля 2017, 21:36

      Хорошо бы.

      0
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      Рейтинг: +4024

      raritet 25 апреля 2017, 19:00

      Если бы тебе можно было верить?

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      Рейтинг: +35

      Мудрый Каа 25 апреля 2017, 18:39

      Будем посмотреть.

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 25 апреля 2017, 18:34

      Игра покажет,я за Локо!!!!!!!!!победы Палыч

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      Рейтинг: +628

      chempion_cska > Mahone 25 апреля 2017, 18:39

      При всем уважении к Палычу, ЦСКА победит со счетом 2:1. Вперед ЦСКА!

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      Рейтинг: +1557

      Mahone > chempion_cska 25 апреля 2017, 19:21

      Удачи!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 25 апреля 2017, 18:03

      Пиздобол ещё тот,покруче чем игрок!

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