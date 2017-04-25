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    Григорий Иванов: «Не секрет, что некоторые российские судьи попадают в элиту по блату»

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказал мнение, что некоторая часть российских арбитров попадает в судейскую элиту не благодаря своим профессиональным качествам, а исключительно по блату. Глава екатеринбургской команды считает, что вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко разберется с данным явлением.

    Напомним, что в матче 24-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2) рефери Алексей Еськов удалил троих футболистов «шмелей»: полузащитников Эрика Бикфалви и Романа Емельянова, а также нападающего Романа Павлюченко.

    «Надо с судей строже спрашивать, искать и привлекать более молодых судей уже. Есть хорошие судьи, которые судят сейчас молодежные составы. Но пробиться в элиту очень сложно. Они там сдают много экзаменов. Ошибся немного, и сразу его отчисляют. Какие-то попадают блатные судьи. Ведь не секрет, что какие-то судьи проходят выше по блату, а не по своей работе. Думаю, что Виталий Леонтьевич разберется с этим», – сказал Иванов в эфире телеканала «Россия 24».

    После 24-х туров «Урал» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 29 очков. Сегодня, 25 апреля, екатеринбуржцы встретятся в Москве со «Спартаком». Начало поединка – в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    25.04.2017 17:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +35

      Мудрый Каа 25 апреля 2017, 18:34

      Через Отсос Петрович?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +720

      Flydis 25 апреля 2017, 17:41

      т.е. через постель ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Тератрон 25 апреля 2017, 17:23

      Откуда такие знания,Григорий Иванов видимо тоже по блату стал президентом ФК"Урал".

      1
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    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 25 апреля 2017, 17:22

      Не фанат Зенита, и недолюбливаю эту команду, но... первое удаление по правилам, и Павлика верно удалили, не по спортивному себя повел)

      0
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