Григорий Иванов: «Не секрет, что некоторые российские судьи попадают в элиту по блату»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказал мнение, что некоторая часть российских арбитров попадает в судейскую элиту не благодаря своим профессиональным качествам, а исключительно по блату. Глава екатеринбургской команды считает, что вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко разберется с данным явлением.

Напомним, что в матче 24-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2) рефери Алексей Еськов удалил троих футболистов «шмелей»: полузащитников Эрика Бикфалви и Романа Емельянова, а также нападающего Романа Павлюченко.

«Надо с судей строже спрашивать, искать и привлекать более молодых судей уже. Есть хорошие судьи, которые судят сейчас молодежные составы. Но пробиться в элиту очень сложно. Они там сдают много экзаменов. Ошибся немного, и сразу его отчисляют. Какие-то попадают блатные судьи. Ведь не секрет, что какие-то судьи проходят выше по блату, а не по своей работе. Думаю, что Виталий Леонтьевич разберется с этим», – сказал Иванов в эфире телеканала «Россия 24».

После 24-х туров «Урал» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 29 очков. Сегодня, 25 апреля, екатеринбуржцы встретятся в Москве со «Спартаком». Начало поединка – в 19:30 по московскому времени.