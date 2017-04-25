Азар хочет достичь уровня Роналду и Месси

Полузащитник «Челси» Эден Азар дал понять, что ему нужно забивать больше голов. Бельгиец подчеркнул, что намерен встать в один ряд с такими игроками, как Криштиану Роналду и Лионель Месси.

«Многие говорят о том, что мне нужно стать эгоистом. Когда я на поле, то чаще предпочитаю отдать пас, чем пробить самому. Знаю, что должен забивать больше и работаю над этим. Хочу достичь уровня Роналду и Месси», – заявил Азар.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Азар забил 14 голов и сделал пять результативных передач в 30 матчах.