Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Азар хочет достичь уровня Роналду и Месси

    Полузащитник «Челси» Эден Азар дал понять, что ему нужно забивать больше голов. Бельгиец подчеркнул, что намерен встать в один ряд с такими игроками, как Криштиану Роналду и Лионель Месси.

    «Многие говорят о том, что мне нужно стать эгоистом. Когда я на поле, то чаще предпочитаю отдать пас, чем пробить самому. Знаю, что должен забивать больше и работаю над этим. Хочу достичь уровня Роналду и Месси», – заявил Азар.

    В нынешнем сезоне чемпионата Англии Азар забил 14 голов и сделал пять результативных передач в 30 матчах.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.04.2017 11:46
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +44

      $CHELSEA$ 25 апреля 2017, 20:57

      Ты лучше их!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko 25 апреля 2017, 17:17

      Как Роналду да, таких как Месси больше не будет)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 25 апреля 2017, 13:58

      ...предпочитаю отдать передачу....У тебя их за 30 игр всего 5...Уж не бздел бы....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 25 апреля 2017, 11:56

      Поздно дружище они в твоем возрасте под 50 забивали и чудиса творили на поле

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11