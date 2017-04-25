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    Газзаев: «Судья все сделал правильно, удалив трех игроков «Урала» в матче с «Зенитом»

    Известный российский специалист Валерий Газзаев поделился мнением о судействе в поединке 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0). Газзаев подчеркнул, что арбитр матча Алексей Еськов поступил правильно, удалив трех игроков екатеринбургской команды.

    — Матч «Зенита» против «Урала» не обошелся без инцидентов — любители футбола весьма бурно отреагировали на спорное судейство арбитра Алексея Еськова. Как вы оцените работу рефери?

    — Я считаю, что все три красные карточки получены игроками «Урала» заслуженно. У нас в стране не принято оправдывать судей… Но Эрик Бикфалви получил вторую желтую справедливо. Да, он играл в мяч, но затем жестко врезался в ногу Игоря Смольникова. Роман Павлюченко получил красную карточку за неспортивное поведение. В любом нормальном чемпионате это должно жестко пресекаться, поэтому судья прав. Что касается третьего удаления, то и там была показана вторая желтая карточка за нарушение, поэтому я считаю, что судья все сделал правильно.

    Источник: Известия

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    25.04.2017 10:54
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    Комментарии61
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 апреля 2017, 19:49

      Туз,не ожидал...Молодецкий дядька.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 25 апреля 2017, 18:57

      Какой же Газзаев балабол.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      stachel 25 апреля 2017, 18:12

      Я тоже считаю, что Еськов все ключевые решения принимал строго по правилам и рекомендациям УЕФА. Но посмотрим что решит ККК. Я заранее присоединяюсь к решению профессионалов.

      2
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 25 апреля 2017, 15:18

      Почему же его тогда отстранили от судейство матча ЦСКА-локо,вот это вопрос.

      2
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      Рейтинг: +2250

      kvm 25 апреля 2017, 14:51

      гав,гав, гав-гав-гав

      2
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 25 апреля 2017, 14:43

      почитайте за Газзаева в бытность игровую
      как личность
      гондонякой был конченым

      но играл хорошо
      .

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Робинзон 25 апреля 2017, 14:49

      Как можно назавть гандонякой человека, который хорошо играл в футбол.Я этого не понимаю.Валера выходил играть!!!

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > ribavadim 25 апреля 2017, 14:51

      Да, спорщиком он был, но как играл!!!

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      Рейтинг: +581

      Робинзон > ribavadim 25 апреля 2017, 14:56

      как личность



      были случаи характеризующие его

      и изнасилование и подставы

      интриган знатный



      вспомните как этот усатый на судей лаял



      да вот свеженький случай

      доказывающий что Газзаев фуфло



      про усы все помнят

      ?

      .

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > 25 апреля 2017, 15:03

      Однажды, в наш замшелый казахстанский городок приехал тренер, который сказал, что мы должны быть чемпионами.Мы рвали всех и дубль Кайрата с крупным счётом.Потом, мои земляки не затерялись и в Бундес-лиге и в других чемпионатах.Степаныч нас сделал людьми.Царство ЕМУ НЕБЕСНОЕ...

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > ribavadim 25 апреля 2017, 15:17

      Степаныч, когда орал выход или горишь, это было к действию неоспоримо.Валера чем-то похож на Степаныча...

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      Рейтинг: +571

      RJM555 25 апреля 2017, 14:23

      Все правильно сказал Газаев.........

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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 25 апреля 2017, 14:11

      У ТЕБЯ СЕЙЧАС В ГОСДУРИ ВСЕ БУДЕТ ПРАВИЛЬНО ЧТО ТОЛЬКО НЕ СКАЖЕТ СОЛНЦЕЛИКИЙ ВЫ ТАМ ВСЕ ПО ЕГО КОМАНДЕ ХОТЬ ЧТО СДЕЛАЙТЕ

      2
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      Рейтинг: +99

      lims21 25 апреля 2017, 14:11

      Хороший пёс, хозяев охраняет.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 апреля 2017, 13:57

      все правильно сколько людей получили тяжелейшие переломы из за подкатов а многим пришлось завершить карьеру это все равно что пианисту взять и сломать палец и тот кто это сделал в лучшем случае получит год условно или штраф а человеку на всю жизнь испортят карьеру да что карьеру жизнь сломают поэтому пора запретить подкаты ведь процентов 70-80 всегда неправильные фиксируют нарушения и еще хватание за футболку нужно показывать красную карточку и тогда футбол станет более зрелищным и преимущество быстрых и техничных игроков проявится еще ярче

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      Рейтинг: +5179

      Каратель > Garrincha58 25 апреля 2017, 15:10

      давай в боксе запретим удары,в борьбе броски,в тяжёлой/лёгкой атлетике уберём штангу,молот,диск,копьё,уберём барьеры в беге,стрельбу вообще запретим(а вдруг чего?),всё запретим и будем как комнатные растения

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