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  • Газзаев: «Судья все сделал правильно, удалив трех игроков «Урала» в матче с «Зенитом»

Газзаев: «Судья все сделал правильно, удалив трех игроков «Урала» в матче с «Зенитом»

25 апреля 2017, 10:54
66

Известный российский специалист Валерий Газзаев поделился мнением о судействе в поединке 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0). Газзаев подчеркнул, что арбитр матча Алексей Еськов поступил правильно, удалив трех игроков екатеринбургской команды.

— Матч «Зенита» против «Урала» не обошелся без инцидентов — любители футбола весьма бурно отреагировали на спорное судейство арбитра Алексея Еськова. Как вы оцените работу рефери?

— Я считаю, что все три красные карточки получены игроками «Урала» заслуженно. У нас в стране не принято оправдывать судей… Но Эрик Бикфалви получил вторую желтую справедливо. Да, он играл в мяч, но затем жестко врезался в ногу Игоря Смольникова. Роман Павлюченко получил красную карточку за неспортивное поведение. В любом нормальном чемпионате это должно жестко пресекаться, поэтому судья прав. Что касается третьего удаления, то и там была показана вторая желтая карточка за нарушение, поэтому я считаю, что судья все сделал правильно.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Урал Ахмат Газзаев Валерий
Комментарии (66)
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piligrim1986
1493107115
нет, не все правильно. если б удалил 5-х, было бы правильно. а если б еще и в матче с конями... а так - недоработочка)))
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KEnZO_RUS
1493107259
Нога Игоря Смольникова жестко врезалась в ногу Эрика Бикфалви, который играл в мяч. Если не было бы этого инцидента, то и Павлюченко не получил бы красную
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Daniyar_and_Krestinin
1493107861
И Газзаева купили)
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bset
1493107886
Ну вот первого удаления не было. А остальное да. Но, опять же, удаление Павлюченко - это реакция на первое удаление. Так что по сути было только одно удаление в матче.
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raritet
1493108148
Ну наконец, хоть один настоящий специалист все разложил как есть.Понятно, Москвабад негодует.
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dyema
1493109156
Вполне адекватное мнение не заинтересованного человека.
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FanatSerj
1493112745
Газзаев уже давно газом надышался, после УКРОПа как футбольная личность окончательно потерял уважение. Это не говоря уже о распиле Алании.
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Garrincha58
1493117829
все правильно сколько людей получили тяжелейшие переломы из за подкатов а многим пришлось завершить карьеру это все равно что пианисту взять и сломать палец и тот кто это сделал в лучшем случае получит год условно или штраф а человеку на всю жизнь испортят карьеру да что карьеру жизнь сломают поэтому пора запретить подкаты ведь процентов 70-80 всегда неправильные фиксируют нарушения и еще хватание за футболку нужно показывать красную карточку и тогда футбол станет более зрелищным и преимущество быстрых и техничных игроков проявится еще ярче
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lims21
1493118661
Хороший пёс, хозяев охраняет.
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RJM555
1493119397
Все правильно сказал Газаев.........
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