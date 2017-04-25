Газзаев: «Судья все сделал правильно, удалив трех игроков «Урала» в матче с «Зенитом»

Известный российский специалист Валерий Газзаев поделился мнением о судействе в поединке 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0). Газзаев подчеркнул, что арбитр матча Алексей Еськов поступил правильно, удалив трех игроков екатеринбургской команды.

— Матч «Зенита» против «Урала» не обошелся без инцидентов — любители футбола весьма бурно отреагировали на спорное судейство арбитра Алексея Еськова. Как вы оцените работу рефери?

— Я считаю, что все три красные карточки получены игроками «Урала» заслуженно. У нас в стране не принято оправдывать судей… Но Эрик Бикфалви получил вторую желтую справедливо. Да, он играл в мяч, но затем жестко врезался в ногу Игоря Смольникова. Роман Павлюченко получил красную карточку за неспортивное поведение. В любом нормальном чемпионате это должно жестко пресекаться, поэтому судья прав. Что касается третьего удаления, то и там была показана вторая желтая карточка за нарушение, поэтому я считаю, что судья все сделал правильно.