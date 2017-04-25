Эррера назвал матч с «Манчестер Сити» главной игрой сезона

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера отметил важность предстоящего перенесенного матча 26-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».

«Думаю, это будет самый главный матч сезона. На данный момент мы отстаем от «Сити» на одно очко, поэтому победа добавит нам шансов на попадание в четверку. Если же мы проиграем, то это значительно осложнит нам жизнь.

Это будет очень важная игра», – отметил Эррера.

Напомним, матч «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» состоится 27 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.