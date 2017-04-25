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    Эррера назвал матч с «Манчестер Сити» главной игрой сезона

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера отметил важность предстоящего перенесенного матча 26-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».

    «Думаю, это будет самый главный матч сезона. На данный момент мы отстаем от «Сити» на одно очко, поэтому победа добавит нам шансов на попадание в четверку. Если же мы проиграем, то это значительно осложнит нам жизнь.

    Это будет очень важная игра», – отметил Эррера.

    Напомним, матч «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» состоится 27 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    25.04.2017 10:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 25 апреля 2017, 11:31

      Если будеть играть как играли с Челси то возможно победить даже без Ибра! Удачи! Скорее всего будет ничья! Но МЮ в форме!!!

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