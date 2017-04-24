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  • Тарасов: «Могу помочь «Спартаку» в матче «Локомотива» с ЦСКА, но у нас свои задачи»

Тарасов: «Могу помочь «Спартаку» в матче «Локомотива» с ЦСКА, но у нас свои задачи»

24 апреля 2017, 22:43
20

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов отметил, что пока нельзя быть уверенным в чемпионстве «Спартака», так как розыгрыш РФПЛ еще не окончен. Также, по словам игрока, он мог бы помочь красно-белым во встрече 25-го тура с ЦСКА, однако железнодорожники решают свои задачи.

«Не буду говорить, что «Спартак» точно станет чемпионом. Есть еще игры. Думаю, все станет ясно через пару туров. Пока же сложно сказать. Я, конечно, могу помочь красно-белым в матче с ЦСКА, но у нас свои задачи. Важно выиграть Кубок России.

В финале фаворитами себя не считаем. «Урал» – хорошая команда, не просто так в финале – обыграли «Краснодар». Они здорово сейчас идут. Будем серьезно готовиться, но сначала надо думать о матчах в чемпионате», – отметил Тарасов в эфире программы «Тотальный разбор» на телеканале «Матч ТВ».

После 24-х туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ЦСКА на семь очков.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Спартак Тарасов Дмитрий
Комментарии (20)
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Aviator
1493063355
Т.е. тарасик латентно намекает, шо матч локо с цской уже какбэ проипан. Слава хинеру! слава мЮлеру! слава труду!
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paracetamol
1493064974
Слить собрался чтоль или я ничего не понял?
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+50/-50
1493065395
И я не понял. Слив что-ли?
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Ветеран17
1493066263
Тарасов намекает, что Спартаку надо простимулировать ребят из Локомотива за победу над ЦСКА. Зенит так всегда поступает.
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Dellleone
1493066487
Тарасов на столько тупой что даже не улавливает ход своих мыслей ! Себе помоги сначала ущербный.
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Робинзон
1493067625
могуч он бы мог помочь да только у него другая задача..)) всё рассказал заранее лишь для того, чтобы лизнуть свой могучий зад .
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mialkov
1493068120
Странные высказывания!
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мы_не_рабы
1493068141
"Дружок" - это не к нам. Это к Геркусу и Газпрому. У них попроси. Это, по слухам, они стимулируют. Хотели обойтись малой кровью, но с судьёй Еськовым - облом. Так что остались только вы - футболисты.
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Snek
1493070541
ох пля, ушлепан, вышел на несколько матчей, забил дурака какого-то в ворота Амкара и теперь он уже может кому угодно забить:))) Да как ты поможешь? Самая большая твоя помощь будет не выйти на поле.
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виктоша
1493113950
Это разговор из "Тотального разбора" на Матч-ТВ. Ведущий спросил у Тарасова :" Не можете ли вы помочь Спартаку?", имея в виду Локомотив, а не лично Тарасова. Он не понял и стал говорить за себя. Вообще не стоит приглашать в эфир действующих игроков, они всего боятся и несут всякую банальщину, лепят разные штампы.Типа, "фаворитами себя не считаем, Урал - сильная команда" или "еще неясно, станет ли Спартак чемпионом".и т. д. Есть, конечно, и приятные исключения - Широков, Дзюба, но их мало и много быть не может.
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