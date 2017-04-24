Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тарасов: «Могу помочь «Спартаку» в матче «Локомотива» с ЦСКА, но у нас свои задачи»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов отметил, что пока нельзя быть уверенным в чемпионстве «Спартака», так как розыгрыш РФПЛ еще не окончен. Также, по словам игрока, он мог бы помочь красно-белым во встрече 25-го тура с ЦСКА, однако железнодорожники решают свои задачи.

    «Не буду говорить, что «Спартак» точно станет чемпионом. Есть еще игры. Думаю, все станет ясно через пару туров. Пока же сложно сказать. Я, конечно, могу помочь красно-белым в матче с ЦСКА, но у нас свои задачи. Важно выиграть Кубок России.

    В финале фаворитами себя не считаем. «Урал» – хорошая команда, не просто так в финале – обыграли «Краснодар». Они здорово сейчас идут. Будем серьезно готовиться, но сначала надо думать о матчах в чемпионате», – отметил Тарасов в эфире программы «Тотальный разбор» на телеканале «Матч ТВ».

    После 24-х туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ЦСКА на семь очков.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.04.2017 22:43
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 25 апреля 2017, 12:52

      Это разговор из "Тотального разбора" на Матч-ТВ. Ведущий спросил у Тарасова :" Не можете ли вы помочь Спартаку?", имея в виду Локомотив, а не лично Тарасова. Он не понял и стал говорить за себя. Вообще не стоит приглашать в эфир действующих игроков, они всего боятся и несут всякую банальщину, лепят разные штампы.Типа, "фаворитами себя не считаем, Урал - сильная команда" или "еще неясно, станет ли Спартак чемпионом".и т. д. Есть, конечно, и приятные исключения - Широков, Дзюба, но их мало и много быть не может.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH 25 апреля 2017, 04:27

      В финале фаворитами себя не считаем. «Урал» – хорошая команда, не просто так в финале – обыграли «Краснодар»---они в полуфинале Краснодар обыграли.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > DUMOH 25 апреля 2017, 07:22

      хы... по любому опечатка... да и если уж на то пошло, то Краснодар они обыграли на стадии 1/4 а в полуфинале был Рубин

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 25 апреля 2017, 01:41

      Помощничек нашелся, ты для начала застолби за собой основу...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 25 апреля 2017, 00:49

      ох пля, ушлепан, вышел на несколько матчей, забил дурака какого-то в ворота Амкара и теперь он уже может кому угодно забить:))) Да как ты поможешь? Самая большая твоя помощь будет не выйти на поле.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 25 апреля 2017, 00:09

      да уж локо в лигу европы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 25 апреля 2017, 00:09

      "Дружок" - это не к нам. Это к Геркусу и Газпрому. У них попроси. Это, по слухам, они стимулируют. Хотели обойтись малой кровью, но с судьёй Еськовым - облом. Так что остались только вы - футболисты.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 25 апреля 2017, 00:08

      Странные высказывания!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 25 апреля 2017, 00:00

      могуч
      он бы мог помочь
      да только у него другая задача..))

      всё рассказал заранее лишь для того, чтобы лизнуть свой могучий зад
      .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 24 апреля 2017, 23:41

      Тарасов на столько тупой что даже не улавливает ход своих мыслей ! Себе помоги сначала ущербный.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Ветеран17 24 апреля 2017, 23:37

      Тарасов намекает, что Спартаку надо простимулировать ребят из Локомотива за победу над ЦСКА. Зенит так всегда поступает.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Ветеран17 25 апреля 2017, 07:01

      стимулируй, не стимулируй все равно Карась за ЦСКА все порешает... не зря же его на 2 дерби подряд ставят и с Локо и со Спартаком...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Саша Горцев > RedGreenHooligan 25 апреля 2017, 21:32

      Полностью согласен!!!! вот и включили админостративный ресурс....позор всему чемпионату, позор Миллеру и Гинеру, правильно сказали игроки Урала: " хоть один матч выиграйте честно!!!"

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11