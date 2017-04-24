Тарасов: «Могу помочь «Спартаку» в матче «Локомотива» с ЦСКА, но у нас свои задачи»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов отметил, что пока нельзя быть уверенным в чемпионстве «Спартака», так как розыгрыш РФПЛ еще не окончен. Также, по словам игрока, он мог бы помочь красно-белым во встрече 25-го тура с ЦСКА, однако железнодорожники решают свои задачи.

«Не буду говорить, что «Спартак» точно станет чемпионом. Есть еще игры. Думаю, все станет ясно через пару туров. Пока же сложно сказать. Я, конечно, могу помочь красно-белым в матче с ЦСКА, но у нас свои задачи. Важно выиграть Кубок России.

В финале фаворитами себя не считаем. «Урал» – хорошая команда, не просто так в финале – обыграли «Краснодар». Они здорово сейчас идут. Будем серьезно готовиться, но сначала надо думать о матчах в чемпионате», – отметил Тарасов в эфире программы «Тотальный разбор» на телеканале «Матч ТВ».

После 24-х туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ЦСКА на семь очков.