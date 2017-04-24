Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Урал», «Уфа» победила «Ростов»

В рамках 25-го тура молодежного первенства «Спартак» на своем поле забил четыре мяча в ворота «Урала». Дубль на счету Александра Ломовицкого. В другом матче «Уфа» в гостях обыграла «Ростов» благодаря голу Вячеслава Журавлева.

Молодежный состав «Спартака» занимает первое место в турнирной таблице, «Урал» располагается на 11-й строчке, «Ростов» – 13-й, «Уфа» – на последнем месте.

Россия. Молодежное первенство. 25-й тур

Спартак – Урал – 4:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Ломовицкий, 16; 2:0 – Сакала, 18; 3:0 – Ломовицкий, 27; 4:0 – Бакаев, 65; 4:1 – Бугуи, 74.

Ростов – Уфа – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Журавлев, 82.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства