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    Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Урал», «Уфа» победила «Ростов»

    В рамках 25-го тура молодежного первенства «Спартак» на своем поле забил четыре мяча в ворота «Урала». Дубль на счету Александра Ломовицкого. В другом матче «Уфа» в гостях обыграла «Ростов» благодаря голу Вячеслава Журавлева.

    Молодежный состав «Спартака» занимает первое место в турнирной таблице, «Урал» располагается на 11-й строчке, «Ростов» – 13-й, «Уфа» – на последнем месте.

    Россия. Молодежное первенство. 25-й тур

    Спартак – Урал – 4:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Ломовицкий, 16; 2:0 – Сакала, 18; 3:0 – Ломовицкий, 27; 4:0 – Бакаев, 65; 4:1 – Бугуи, 74.

    Ростов – Уфа – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Журавлев, 82.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2017 16:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8019

      nik55 24 апреля 2017, 17:06

      так же и основа завтра

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