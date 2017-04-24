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  • Депутат Лебедев: «Позор, что ни один российский канал не показывает Эль Класико»

Депутат Лебедев: «Позор, что ни один российский канал не показывает Эль Класико»

24 апреля 2017, 12:45
26

Депутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев выразил недовольство работой российских телеканалов. Лебедев отметил, что матчи между «Реалом» и «Барселоной» нужно использовать в качестве учебного пособия для детей. Он назвал позором ситуацию, когда такая игра не транслируется ни одним каналом.

Напомним, уже во второй раз в сезоне российские любители футбола не увидели встречу между «Реалом» и «Барселоной». Прошедший матч завершился победой каталонцев со счетом 3:2.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кровь Месси, удаление Рамоса, 5 суперголов. Что творилось в Эль Класико, которое снова не увидели в России

Источник: Twitter
Испания. Примера Барселона Реал
Комментарии (26)
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den161
1493028912
ептваю мать, депутат, сцуко. Ты сначала, бля, показывай на бесплатных каналах российский футбол, а потом уж если место будет испанский...
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Danish Dynamite
1493030307
Да ладно. Вспомните 6-7 лет назад, тогда национальные чемпионаты вообще не казали даже по Спорту. В этом плане сейчас продвинулись, выбор есть. Да и кому надо, у тех тематические платные пакеты стоят, ну или по сопкасту ))
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MURAD F. A.
1493030537
не позор когда не показывают ни одного матча воскресенье собственного чемпионата, позор что не показали реал с барсой, вот такие вот наши чиновники
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Protosser
1493032724
Господи, в 2017 году - делать проблему из того, что какое-то событие не показывают по российским каналам - смешно. Депутаты могут купить трансляцию. Те, кто считают, что люди потрескаются, если я им буду регулярно платить за просмотр - могут спокойно смотреть интересные им матчи..кхм.. в интернете)
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Borz1
1493032942
хоть раз толковое сказал
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Axe111
1493033721
ну ты же бл*дь депутат, возьми и сделай праздник для народа!!! Нацарапал в соц сети и довольный
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mr. Perdony
1493038100
Лучше душный шлак в виде РФПЛ в массы толкать , смотреть как набитые мешки денег по полю ходят - это не футбол , просто позор !
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WETERAN
1493038542
Позор Канделаки!
Ответить
seawave
1493042676
Позорище!!!
Ответить
Grom1987
1493058574
Да и Слава Богу,может люди найдут время позаниматься самообразованием!
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