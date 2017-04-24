Депутат Лебедев: «Позор, что ни один российский канал не показывает Эль Класико»

Депутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев выразил недовольство работой российских телеканалов. Лебедев отметил, что матчи между «Реалом» и «Барселоной» нужно использовать в качестве учебного пособия для детей. Он назвал позором ситуацию, когда такая игра не транслируется ни одним каналом.

Напомним, уже во второй раз в сезоне российские любители футбола не увидели встречу между «Реалом» и «Барселоной». Прошедший матч завершился победой каталонцев со счетом 3:2.

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