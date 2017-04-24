Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Депутат Лебедев: «Позор, что ни один российский канал не показывает Эль Класико»

    Депутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев выразил недовольство работой российских телеканалов. Лебедев отметил, что матчи между «Реалом» и «Барселоной» нужно использовать в качестве учебного пособия для детей. Он назвал позором ситуацию, когда такая игра не транслируется ни одним каналом.

    Напомним, уже во второй раз в сезоне российские любители футбола не увидели встречу между «Реалом» и «Барселоной». Прошедший матч завершился победой каталонцев со счетом 3:2.

    Кровь Месси, удаление Рамоса, 5 суперголов. Что творилось в Эль Класико, которое снова не увидели в России

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.04.2017 12:45
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +347

      Grom1987 24 апреля 2017, 21:29

      Да и Слава Богу,может люди найдут время позаниматься самообразованием!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      seawave 24 апреля 2017, 17:04

      Позорище!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      WETERAN 24 апреля 2017, 15:55

      Позор Канделаки!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      mr. Perdony 24 апреля 2017, 15:48

      Лучше душный шлак в виде РФПЛ в массы толкать , смотреть как набитые мешки денег по полю ходят - это не футбол , просто позор !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3558

      Axe111 24 апреля 2017, 14:35

      ну ты же бл*дь депутат, возьми и сделай праздник для народа!!! Нацарапал в соц сети и довольный

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Borz1 24 апреля 2017, 14:22

      хоть раз толковое сказал

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 24 апреля 2017, 14:18

      Господи, в 2017 году - делать проблему из того, что какое-то событие не показывают по российским каналам - смешно.
      Депутаты могут купить трансляцию.
      Те, кто считают, что люди потрескаются, если я им буду регулярно платить за просмотр - могут спокойно смотреть интересные им матчи..кхм.. в интернете)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Protosser 24 апреля 2017, 14:21

      он наверное ,как и я вчера, задолбался лагающие инет трансляции смотреть=)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 24 апреля 2017, 13:42

      не позор когда не показывают ни одного матча воскресенье собственного чемпионата, позор что не показали реал с барсой, вот такие вот наши чиновники

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > MURAD F. A. 24 апреля 2017, 14:16

      Да, потому что при просмотре нашего чемпионата - дети ничему не научатся.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец > MURAD F. A. 24 апреля 2017, 15:39

      Чему ты научишься смотря такие матчи как Зенит - Урал? Барса- Реал это фантастический футбол, не что наш Цирк!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. > Protosser 24 апреля 2017, 22:47

      да вы правы, но мы живем не в испании, не в англии, не в ..................................................., но если мы не видеть что у нас твориться, что творят то кто будет за нас хотя бы об этом будут говорить или трубить, может кто- то прислушается. зенит-урал это сверхъестественный случай...............................................

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 24 апреля 2017, 13:38

      Да ладно. Вспомните 6-7 лет назад, тогда национальные чемпионаты вообще не казали даже по Спорту. В этом плане сейчас продвинулись, выбор есть.
      Да и кому надо, у тех тематические платные пакеты стоят, ну или по сопкасту ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Danish Dynamite 24 апреля 2017, 14:22

      Аce Player хер грузил вчера

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Cant Stop 24 апреля 2017, 14:37

      ну каналов-то там много самых разных. Не может быть, чтоб вообще ни один не работал...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Danish Dynamite 24 апреля 2017, 14:59

      да по началу с лагами смотрел , потом трансляция " встала" ( во втором тайме).... потыкался по 4-5 сайтам ... на всех не грузится... и плюнул

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Daniyar_and_Krestinin 24 апреля 2017, 13:25

      а почему не показали? (Я не с России)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Daniyar_and_Krestinin 24 апреля 2017, 13:50

      Денег нет, но мы держимся, следуя заветам Д.А. Медведева.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11