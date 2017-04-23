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  • Бубнов: «Если у «Спартака» были мысли о досрочном чемпионстве, то после матча с «Ростовом» их нет и в помине»

Бубнов: «Если у «Спартака» были мысли о досрочном чемпионстве, то после матча с «Ростовом» их нет и в помине»

23 апреля 2017, 17:08
15

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что поражение от «Ростова» (0:3) в матче 24-го тура РФПЛ пойдет «Спартаку» на пользу. По словам специалиста, оно должно встряхнуть московский клуб в борьбе за чемпионство.

«Не думаю, что это поражение сильно скажется на чемпионской гонке, хотя «Спартак» теперь вполне может ожидать нервная концовка. Запас очков у команды имеется, и даже в случае поражения в дерби от ЦСКА отрыв по-прежнему будет солидным. Отчасти красно-белым повезло, что в следующем туре к ним приедет обескровленный потерями «Урал».

В каком-то смысле осечка в Ростове должна пойти столичному клубу на пользу, встряхнуть команду. Недаром я перед матчем задавался вопросом, а не расслабится ли «Спартак» после победы над «Зенитом». Игрокам предстоит тяжелый разговор с тренерским штабом, и если мысли о досрочном чемпионстве у них и были, то теперь их нет и в помине», – сказал Бубнов.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на семь очков.

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Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Бубнов Александр
Комментарии (15)
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алекс88
1492956688
Не всё же выигрывать...лучше сделать шаг назад чтобы потом сделать два шага вперёд и наконец то стать чемпионами
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VVM1964
1492957316
РАССЛАБУХИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ И ЧЕМПИОНСТВО НИКУДА НЕ ДЕНЕТСЯ . ИГРАТЬ ВСЕ МАТЧИ ВСЕРЬЕЗ , С ПРАВИЛЬНОЙ ТАКТИКОЙ . НЕ ХРЕН БЫЛО БРОСАТЬСЯ НА РОСТОВ ПЫТАЯСЬ ИГРАТЬ ПЕРВЫМ НОМЕРОМ ( НЕ ИМЕЯ Ц. НАПОВ ) , " ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ НА ТО И НАПОРОЛИСЬ " , ИГРАЛИ БЫ ОТ ОБОРОНЫ , ГЛЯДИШЬ 1 ОЧКО УВЕЗЛИ БЫ ИЗ РОСТОВА .
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Cuervo
1492959045
быстро меняется мнение у Бубнова))
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PNZ1985
1492960509
Надеюсь это было последним недоразумением! Верим в команду!
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Егор Велунов
1492960958
Мысли то о чемпионские могут быть у Спартаковцев, только Ростову об этом кто-то сказал, они разозлились и малость опустили Спартак. :)
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Sany-116
1492962442
Бубен Нострадамус .
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raritet
1492964013
А уж Терек их обует. Ой чую,обует.
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igorkovalev999
1492964397
Что верно то верно Расслабон поймали хрюкальщики! Коням победы в игре и в чемпионате Фан Краснодара
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Диктор
1492971242
Уважаемые редакторы пожалуйста перестаньте печатать это гав.но.Он уже всех достал со своими прогнозами.
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Zenmaster
1492981009
Как такой бездарь стал " экспертом"??! Смех да и только !!! У него ТТД 2- !!!
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