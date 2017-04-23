Бубнов: «Если у «Спартака» были мысли о досрочном чемпионстве, то после матча с «Ростовом» их нет и в помине»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что поражение от «Ростова» (0:3) в матче 24-го тура РФПЛ пойдет «Спартаку» на пользу. По словам специалиста, оно должно встряхнуть московский клуб в борьбе за чемпионство.

«Не думаю, что это поражение сильно скажется на чемпионской гонке, хотя «Спартак» теперь вполне может ожидать нервная концовка. Запас очков у команды имеется, и даже в случае поражения в дерби от ЦСКА отрыв по-прежнему будет солидным. Отчасти красно-белым повезло, что в следующем туре к ним приедет обескровленный потерями «Урал».

В каком-то смысле осечка в Ростове должна пойти столичному клубу на пользу, встряхнуть команду. Недаром я перед матчем задавался вопросом, а не расслабится ли «Спартак» после победы над «Зенитом». Игрокам предстоит тяжелый разговор с тренерским штабом, и если мысли о досрочном чемпионстве у них и были, то теперь их нет и в помине», – сказал Бубнов.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на семь очков.

Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»