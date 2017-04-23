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    Бубнов: «Если у «Спартака» были мысли о досрочном чемпионстве, то после матча с «Ростовом» их нет и в помине»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что поражение от «Ростова» (0:3) в матче 24-го тура РФПЛ пойдет «Спартаку» на пользу. По словам специалиста, оно должно встряхнуть московский клуб в борьбе за чемпионство.

    «Не думаю, что это поражение сильно скажется на чемпионской гонке, хотя «Спартак» теперь вполне может ожидать нервная концовка. Запас очков у команды имеется, и даже в случае поражения в дерби от ЦСКА отрыв по-прежнему будет солидным. Отчасти красно-белым повезло, что в следующем туре к ним приедет обескровленный потерями «Урал».

    В каком-то смысле осечка в Ростове должна пойти столичному клубу на пользу, встряхнуть команду. Недаром я перед матчем задавался вопросом, а не расслабится ли «Спартак» после победы над «Зенитом». Игрокам предстоит тяжелый разговор с тренерским штабом, и если мысли о досрочном чемпионстве у них и были, то теперь их нет и в помине», – сказал Бубнов.

    На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на семь очков.

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    Источник: Sportbox.ru

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    23.04.2017 17:08
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 апреля 2017, 23:56

      Как такой бездарь стал " экспертом"??! Смех да и только !!! У него ТТД 2- !!!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 апреля 2017, 21:14

      Уважаемые редакторы пожалуйста перестаньте печатать это гав.но.Он уже всех достал со своими прогнозами.

      0
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      Рейтинг: +3

      igorkovalev999 23 апреля 2017, 19:19

      Что верно то верно
      Расслабон поймали хрюкальщики!
      Коням победы в игре и в чемпионате
      Фан Краснодара

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +4024

      raritet 23 апреля 2017, 19:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А уж Терек их обует. Ой чую,обует.

      -6
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 23 апреля 2017, 18:47

      Бубен Нострадамус .

      0
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 23 апреля 2017, 18:22

      Мысли то о чемпионские могут быть у Спартаковцев, только Ростову об этом кто-то сказал, они разозлились и малость опустили Спартак. :)

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 23 апреля 2017, 18:15

      Надеюсь это было последним недоразумением! Верим в команду!

      3
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 23 апреля 2017, 17:50

      быстро меняется мнение у Бубнова))

      1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 23 апреля 2017, 17:11

      Не всё же выигрывать...лучше сделать шаг назад чтобы потом сделать два шага вперёд и наконец то стать чемпионами

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      Рейтинг: +4024

      raritet > алекс88 23 апреля 2017, 19:12

      Ну все, конец спартаковской везухе. Не быть им чемпионами. Тот кто не прошел Бердыева -тот картонный чемпион.

      -1
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      Рейтинг: +3

      igorkovalev999 > raritet 23 апреля 2017, 19:18

      Что верно то верно
      Расслабон поймали хрюкальщики!
      Коням победы в игре и в чемпионате
      Фан Краснодара

      1
      Ответить
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