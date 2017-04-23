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Чорлука из-за травмы пропустит полгода

23 апреля 2017, 15:14
8

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука получил разрыв ахилла в матче 24-го тура РФПЛ против «Амкара» (3:3). По информации источника, из-за травмы 31-летний хорват пропустит ближайшие полгода и не поможет команде в концовке этого и начале следующего сезонов.

В нынешнем сезоне Чорлука провел за «Локомотив» в РФПЛ 17 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал две желтые карточки.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Чорлука Ведран
Комментарии (8)
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Chesn0k
1492949783
потеря потерь для локо
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Etiainen
1492949890
Кверквелия теперь просто обязан остаться в Локо на постоянно)
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BarStep
1492950775
Хороший игрок..., жаль, скорее всего мы его больше не увидим...
Ответить
bringing
1492950933
Печаль
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УхоГорлоНос
1492954164
Это потеря серьезная
Ответить
Михаил Спартач
1492960116
Искренне жаль. Здоровья ему.
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Diesel133
1492963428
ужас. Здоровья, капитан..
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srg38
1492970248
я очень расстроен
Ответить
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