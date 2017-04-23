Чорлука из-за травмы пропустит полгода

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука получил разрыв ахилла в матче 24-го тура РФПЛ против «Амкара» (3:3). По информации источника, из-за травмы 31-летний хорват пропустит ближайшие полгода и не поможет команде в концовке этого и начале следующего сезонов.

В нынешнем сезоне Чорлука провел за «Локомотив» в РФПЛ 17 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал две желтые карточки.

Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»