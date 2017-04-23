Вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Поле на «Крестовском» будет лучшим в стране»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин дал понять, что поле на новом стадионе на Крестовском острове будет лучшим в России. Напомним, ранее сообщалось о проблемах с газоном на арене.

В субботу «Зенит» впервые сыграл на стадионе «Санкт-Петербург». Встреча против «Урала» завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Друзья, с газоном проблем нет! Нам не удалось его «пробудить», мы Северная страна! Газон банально спит, зима. Но мы его пробудим! Это будет лучшее поле в России!

Впереди санация и лучший газон в стране к Кубку конфедераций!» — написал Албин на своей странице в Facebook.