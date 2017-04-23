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  • Вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Поле на «Крестовском» будет лучшим в стране»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Поле на «Крестовском» будет лучшим в стране»

23 апреля 2017, 13:28
14

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин дал понять, что поле на новом стадионе на Крестовском острове будет лучшим в России. Напомним, ранее сообщалось о проблемах с газоном на арене.

В субботу «Зенит» впервые сыграл на стадионе «Санкт-Петербург». Встреча против «Урала» завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Друзья, с газоном проблем нет! Нам не удалось его «пробудить», мы Северная страна! Газон банально спит, зима. Но мы его пробудим! Это будет лучшее поле в России!

Впереди санация и лучший газон в стране к Кубку конфедераций!» — написал Албин на своей странице в Facebook.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (14)
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Амба Нагорск
1492944155
- яхтой клянусь !
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Егор Велунов
1492944671
Агрономы Зенита могут сделать поле хорошим, под крышей можно сделать отличное. но надо наладить многое,в том числе и кондиционеры Вице-губернатор хочет к этому примазаться на всякий случай :)
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bombardir70
1492945078
Он имел ввиду что Питерские ворюги ещё не проснулись после зимней спячки, сейчас проснутся распилят пару миллиардов и поле будет хорошим.
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Непутриот
1492945397
Самый позорный на весь мир своей многомиллиардной стоимостью стадион!!! Крыша потекла с началом матча, а газон после первого удара по мячу! Слава ворам из Питера!!!! Пора ремонтировать!!!
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nik55
1492945680
«Поле на «Крестовском» будет лучшим в стране»--------------огородом
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Клим Чугункин.
1492945900
Там ещё немного денюжек у блокадников осталось и на детские завтраки в школах и детсадах,вот и будет поле хаааааарошее.
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kykyi
1492947586
На хрена тогда делать крышу на стадионе? Спать газон может и без крыши. Нашел северный край. погода как в Гамбурге, там газон, что то не спит, а тут уснул, понимаешь ли. Ворюга.
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Fju-2
1492947848
На месте чиновников мне бы об этом стадионе было стыдно заикаться.
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polt
1492952135
Гнилые чинуши и дела и слова их вонючие.
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Павелий
1492952966
Албин что-то покурил запрещённого перед этим интервью?
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