Вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Поле на «Крестовском» будет лучшим в стране»

Так он же к друзьям обращается! Значит ждите новых поборов в Питере.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин дал понять, что поле на новом стадионе на Крестовском острове будет лучшим в России. Напомним, ранее сообщалось о проблемах с газоном на арене.
В субботу «Зенит» впервые сыграл на стадионе «Санкт-Петербург». Встреча против «Урала» завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.
«Друзья, с газоном проблем нет! Нам не удалось его «пробудить», мы Северная страна! Газон банально спит, зима. Но мы его пробудим! Это будет лучшее поле в России!
Впереди санация и лучший газон в стране к Кубку конфедераций!» — написал Албин на своей странице в Facebook.