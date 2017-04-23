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    Вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Поле на «Крестовском» будет лучшим в стране»

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин дал понять, что поле на новом стадионе на Крестовском острове будет лучшим в России. Напомним, ранее сообщалось о проблемах с газоном на арене.

    В субботу «Зенит» впервые сыграл на стадионе «Санкт-Петербург». Встреча против «Урала» завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

    «Друзья, с газоном проблем нет! Нам не удалось его «пробудить», мы Северная страна! Газон банально спит, зима. Но мы его пробудим! Это будет лучшее поле в России!

    Впереди санация и лучший газон в стране к Кубку конфедераций!» — написал Албин на своей странице в Facebook.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2017 13:28
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 23 апреля 2017, 23:45

      Так он же к друзьям обращается! Значит ждите новых поборов в Питере.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 23 апреля 2017, 22:57

      бабки освоил, вот и вешает лапшу ворюга

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5879

      Павелий 23 апреля 2017, 16:09

      Албин что-то покурил запрещённого перед этим интервью?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 23 апреля 2017, 15:55

      Гнилые чинуши и дела и слова их вонючие.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 23 апреля 2017, 14:44

      На месте чиновников мне бы об этом стадионе было стыдно заикаться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 апреля 2017, 14:39

      На хрена тогда делать крышу на стадионе? Спать газон может и без крыши. Нашел северный край. погода как в Гамбурге, там газон, что то не спит, а тут уснул, понимаешь ли. Ворюга.

      1
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 23 апреля 2017, 14:11

      Там ещё немного денюжек у блокадников осталось и на детские завтраки в школах и детсадах,вот и будет поле хаааааарошее.

      7
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      Рейтинг: +8019

      nik55 23 апреля 2017, 14:08

      «Поле на «Крестовском» будет лучшим в стране»--------------огородом

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +189

      Непутриот 23 апреля 2017, 14:03

      Самый позорный на весь мир своей многомиллиардной стоимостью стадион!!! Крыша потекла с началом матча, а газон после первого удара по мячу! Слава ворам из Питера!!!! Пора ремонтировать!!!

      3
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      Рейтинг: -40

      bombardir70 23 апреля 2017, 13:57

      Он имел ввиду что Питерские ворюги ещё не проснулись после зимней спячки, сейчас проснутся распилят пару миллиардов и поле будет хорошим.

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