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    Нани заявил о желании и дальше выступать за «Валенсию»

    Полузащитник «Валенсии» Нани не хотел бы менять клуб в ближайшее время. Футболист уверен, что способен добиться успеха в испанской команде.

    «Я надеюсь остаться в «Валенсии» и на следующий сезон. Мне нравится здесь, хочу добиться многого с клубом. Каждый день я чувствую себя все лучше, отдаюсь полностью на тренировках, чтобы в любое время быть готовым выйти на поле», – заявил Нани.

    30-летний хавбек в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 20 матчей, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

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    23.04.2017 11:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 23 апреля 2017, 11:45

      Валенсия с таким составом должна за чемпионство бороться

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      Рейтинг: +56

      MorDOR_13 > Lexa_Lexa 23 апреля 2017, 12:55

      Сегунды

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