Нани заявил о желании и дальше выступать за «Валенсию»

Полузащитник «Валенсии» Нани не хотел бы менять клуб в ближайшее время. Футболист уверен, что способен добиться успеха в испанской команде.

«Я надеюсь остаться в «Валенсии» и на следующий сезон. Мне нравится здесь, хочу добиться многого с клубом. Каждый день я чувствую себя все лучше, отдаюсь полностью на тренировках, чтобы в любое время быть готовым выйти на поле», – заявил Нани.

30-летний хавбек в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 20 матчей, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.