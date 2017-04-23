Рейнгольд: «Каррера должен понимать, что его футболисты – не роботы»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Спартак» сможет до конца удержать первое место в чемпионате России. Красно-белые в 24-м туре РФПЛ проиграли в гостях «Ростову» (0:3).

«Каррера должен радоваться тому, что отрыв от ЦСКА и «Зенита» по-прежнему солидный, и тренер должен понимать, что его футболисты – не роботы. Когда-то это должно было случиться, теперь нужно сделать так, чтобы это быстро прошло. Если в ближайших матчах «Спартак» выстоит – он станет чемпионом. Не думаю, что до конца сезона ЦСКА и «Зенит» очков не потеряют, поэтому шансы красно-белых по-прежнему высоки», – заявил Рейнгольд.

«Спартак» после 24 матчей лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на семь очков.