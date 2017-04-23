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  • Рейнгольд: «Каррера должен понимать, что его футболисты – не роботы»

Рейнгольд: «Каррера должен понимать, что его футболисты – не роботы»

23 апреля 2017, 10:31
6

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Спартак» сможет до конца удержать первое место в чемпионате России. Красно-белые в 24-м туре РФПЛ проиграли в гостях «Ростову» (0:3).

«Каррера должен радоваться тому, что отрыв от ЦСКА и «Зенита» по-прежнему солидный, и тренер должен понимать, что его футболисты – не роботы. Когда-то это должно было случиться, теперь нужно сделать так, чтобы это быстро прошло. Если в ближайших матчах «Спартак» выстоит – он станет чемпионом. Не думаю, что до конца сезона ЦСКА и «Зенит» очков не потеряют, поэтому шансы красно-белых по-прежнему высоки», – заявил Рейнгольд.

«Спартак» после 24 матчей лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на семь очков.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Рейнгольд Валерий
Комментарии (6)
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maior-60
1492933100
Игра с конями многое определит.
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Cipolino
1492935426
Каррера должЫн панимать,что его футболисты-это не футболисты.
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Клим Чугункин.
1492938722
Каррера должын панимать,что его футболисты не роботы,а фотороботы.
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Бриг
1492940070
Если не станут чемпионами при таком отрыве будет позор окончательный.
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nemolod
1492947982
Не надо списывать на тренера традиционное для многих наших команд ":после-победное разгильдяйство"! Если в западных клубах это проходит практически уже к следующему туру,то у нас до очередного проигрыша! Кроме того,нужно учесть,что команда проводила гостевую игру против крепкой команды с опытнейшим наставником,которая сумела использовать полностью все свои моменты!
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мы_не_рабы
1492982368
Да, у команды наступил эмоциональный спад, опустошение после победы над Зенитом, тем более что перед игрой с Зенитом информационный маховик был раскручен до предела. Страсти нагнетали - кто только мог. Ростов всегда был неудобным соперником для Спартака. А сегодняшний - тем более. Плюс отсутствие форвардов и слабость защитников. Всё вместе взятое и привело к провалу, который должен только подстегнуть команду, напомнив, что чемпионом ещё нужно стать!
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