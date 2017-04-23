Рейнгольд: «Каррера должен понимать, что его футболисты – не роботы»

Да, у команды наступил эмоциональный спад, опустошение после победы над Зенитом, тем более что перед игрой с Зенитом информационный маховик был раскручен до предела. Страсти нагнетали - кто только мог. Ростов всегда был неудобным соперником для Спартака. А сегодняшний - тем более. Плюс отсутствие форвардов и слабость защитников. Всё вместе взятое и привело к провалу, который должен только подстегнуть команду, напомнив, что чемпионом ещё нужно стать!
Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Спартак» сможет до конца удержать первое место в чемпионате России. Красно-белые в 24-м туре РФПЛ проиграли в гостях «Ростову» (0:3).
«Каррера должен радоваться тому, что отрыв от ЦСКА и «Зенита» по-прежнему солидный, и тренер должен понимать, что его футболисты – не роботы. Когда-то это должно было случиться, теперь нужно сделать так, чтобы это быстро прошло. Если в ближайших матчах «Спартак» выстоит – он станет чемпионом. Не думаю, что до конца сезона ЦСКА и «Зенит» очков не потеряют, поэтому шансы красно-белых по-прежнему высоки», – заявил Рейнгольд.
«Спартак» после 24 матчей лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на семь очков.