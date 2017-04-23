Червиченко: «Бердыев вновь выступает в качестве реаниматолога карьер когда-то игравших на приличном уровне футболистов»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал форварда Александра Бухарова лучшим игроком в матче «Ростова» с красно-белыми в 24-м туре РФПЛ. Хозяева победили во встрече со счетом 3:0, два гола на свое имя записал Бухаров.

«Александр Бухаров мне нравится. Сейчас он возвращаться в свою лучшую форму. Заметил, что при Бердыеве в «Ростове» многие футболисты вновь обрели себя. Например, Сослан Джанаев, которого сделали лучшим вратарем в стране. Сейчас возрождается Бухаров как бомбардир. Думаю, именно активная игра этого форварда, который забил два, а мог и еще один отправить в сетку, положила задел добытой ростовчанами победе.

Курбан Бердыев вновь выступает в качестве реаниматолога карьер когда-то игравших на приличном уровне футболистов. Поэтому я назову лучшим игроком минувшей встречи Александра Бухарова, который, к слову, не просто так совсем недавно совершил свое возвращение в сборную России», – заявил Червиченко.

В нынешнем сезоне Бухаров провел за «Ростов» в РФПЛ 15 матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

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