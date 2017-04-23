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  • Червиченко: «Бердыев вновь выступает в качестве реаниматолога карьер когда-то игравших на приличном уровне футболистов»

Червиченко: «Бердыев вновь выступает в качестве реаниматолога карьер когда-то игравших на приличном уровне футболистов»

23 апреля 2017, 09:26
11

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал форварда Александра Бухарова лучшим игроком в матче «Ростова» с красно-белыми в 24-м туре РФПЛ. Хозяева победили во встрече со счетом 3:0, два гола на свое имя записал Бухаров.

«Александр Бухаров мне нравится. Сейчас он возвращаться в свою лучшую форму. Заметил, что при Бердыеве в «Ростове» многие футболисты вновь обрели себя. Например, Сослан Джанаев, которого сделали лучшим вратарем в стране. Сейчас возрождается Бухаров как бомбардир. Думаю, именно активная игра этого форварда, который забил два, а мог и еще один отправить в сетку, положила задел добытой ростовчанами победе.

Курбан Бердыев вновь выступает в качестве реаниматолога карьер когда-то игравших на приличном уровне футболистов. Поэтому я назову лучшим игроком минувшей встречи Александра Бухарова, который, к слову, не просто так совсем недавно совершил свое возвращение в сборную России», – заявил Червиченко.

В нынешнем сезоне Бухаров провел за «Ростов» в РФПЛ 15 матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

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Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан Червиченко Андрей
Комментарии (11)
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Mahone
1492929231
Бердыев может из любого посредственного игрока сделать и вылепить то ,что надо,примеров куча,умеет найти слова и его слушают,то что не делают в др клубах,просто ставит задачу и ее выполняют,его бы в сборную,думаю хорошо бы заиграла и она!!!!!!
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Konb48
1492932338
Бердыев один из лучших наших тренеров!
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Nerlinger
1492932410
у Бердыева и брёвна играют... Говорю в сборную его надо!!! С нашими брёвнами по-другому никак!!!
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fantom23
1492933250
КББ в сборную главным тренером!!!!Величайший тренер и совсем рядом с нами!!!
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mihail200606
1492933436
Уж за те деньги что отвалили капелло Бекиич вывел бы наверное наши деревья из группы хоть на каком ниб турнире...
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Fan Loko mik
1492936244
Пока не поздно, нужно Бекиича в сборную вместо Черчеса!!!! Опозоримся ....ой ОПОЗОРИМСЯ!!!! Уже на кубке Конфедераций с Бердыевым можно будет надеяться на достойное выступление. С Черчесовым и до ЧМ 2018 будем всем лететь как фанера над Парижем!
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Zly
1492938595
А я говорил, когда выбирали тренера сборной, что КББ самый лучший вариант.Нашей сборной только игра от обороны поможет
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Бриг
1492940487
Пять - маловато.
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