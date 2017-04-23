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    Червиченко: «Бердыев вновь выступает в качестве реаниматолога карьер когда-то игравших на приличном уровне футболистов»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал форварда Александра Бухарова лучшим игроком в матче «Ростова» с красно-белыми в 24-м туре РФПЛ. Хозяева победили во встрече со счетом 3:0, два гола на свое имя записал Бухаров.

    «Александр Бухаров мне нравится. Сейчас он возвращаться в свою лучшую форму. Заметил, что при Бердыеве в «Ростове» многие футболисты вновь обрели себя. Например, Сослан Джанаев, которого сделали лучшим вратарем в стране. Сейчас возрождается Бухаров как бомбардир. Думаю, именно активная игра этого форварда, который забил два, а мог и еще один отправить в сетку, положила задел добытой ростовчанами победе.

    Курбан Бердыев вновь выступает в качестве реаниматолога карьер когда-то игравших на приличном уровне футболистов. Поэтому я назову лучшим игроком минувшей встречи Александра Бухарова, который, к слову, не просто так совсем недавно совершил свое возвращение в сборную России», – заявил Червиченко.

    В нынешнем сезоне Бухаров провел за «Ростов» в РФПЛ 15 матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

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    Источник: Rusfootball.info

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    23.04.2017 09:26
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 23 апреля 2017, 12:41

      Пять - маловато.

      0
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      Рейтинг: +312

      Zly 23 апреля 2017, 12:09

      А я говорил, когда выбирали тренера сборной, что КББ самый лучший вариант.Нашей сборной только игра от обороны поможет

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 23 апреля 2017, 11:30

      Пока не поздно, нужно Бекиича в сборную вместо Черчеса!!!! Опозоримся ....ой ОПОЗОРИМСЯ!!!! Уже на кубке Конфедераций с Бердыевым можно будет надеяться на достойное выступление. С Черчесовым и до ЧМ 2018 будем всем лететь как фанера над Парижем!

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 апреля 2017, 10:43

      Уж за те деньги что отвалили капелло Бекиич вывел бы наверное наши деревья из группы хоть на каком ниб турнире...

      1
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      Рейтинг: +390

      fantom23 23 апреля 2017, 10:40

      КББ в сборную главным тренером!!!!Величайший тренер и совсем рядом с нами!!!

      2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 23 апреля 2017, 10:26

      у Бердыева и брёвна играют... Говорю в сборную его надо!!! С нашими брёвнами по-другому никак!!!

      3
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      Рейтинг: +190

      Konb48 23 апреля 2017, 10:25

      Бердыев один из лучших наших тренеров!

      3
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 23 апреля 2017, 09:33

      Бердыев может из любого посредственного игрока сделать и вылепить то ,что надо,примеров куча,умеет найти слова и его слушают,то что не делают в др клубах,просто ставит задачу и ее выполняют,его бы в сборную,думаю хорошо бы заиграла и она!!!!!!

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 > vvv246 23 апреля 2017, 10:36

      Ага,особенно в Ростове!
      Там у него выбор был еще больше...,сотни две игроков,желающих играть за зарплату с задержками..
      С Зенитом ты,наверное перепутал?

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > rubinovyi2 23 апреля 2017, 11:35

      Да нискем он не перепутал, просто эта сотня из тех, на кого уже никто не смотрит, либо лавки полируют.
      А у Бердыева снова играть начинают..!

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      Рейтинг: +4024

      raritet > афоня72 23 апреля 2017, 13:00

      Бердыев-это фантастика, а не тренер для всего российского футбола. Парадокс в том, что Бухарова не вдохновил ни Спалетти( казалось бы какой тренер), а у Бердыева он снова реанимирован. Не могу понять, почему руководство Зенита, имея под рукой такого тренера, обращаются раз за разом к тренерам из Европы.

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