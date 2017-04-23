Гвардиола дал понять о готовности купить Санчеса

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Главный тренер манкунианцев Хосеп Гвардиола дал понять в своей заинтересованности в чилийском футболисте.

«Как должны большие клубы улучшать свою игру? Это делается с большими игроками. Все значимые команды знают положение Санчеса. Алексис фантастический игрок, и я так счастлив, как он играет в «Арсенале», форвард столько забил в этом году», – заявил Гвардиола.

Санчес отказывается продлевать контракт с «Арсеналом», нынешнее соглашение футболиста с клубом истекает через год.