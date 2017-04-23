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    Гвардиола дал понять о готовности купить Санчеса

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Главный тренер манкунианцев Хосеп Гвардиола дал понять в своей заинтересованности в чилийском футболисте.

    «Как должны большие клубы улучшать свою игру? Это делается с большими игроками. Все значимые команды знают положение Санчеса. Алексис фантастический игрок, и я так счастлив, как он играет в «Арсенале», форвард столько забил в этом году», – заявил Гвардиола.

    Санчес отказывается продлевать контракт с «Арсеналом», нынешнее соглашение футболиста с клубом истекает через год.

    Источник: Mirror.co.uk

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    23.04.2017 07:24
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