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  • Каррера: «Если смотреть на результат, то это худший в жизни подарок на день рождения»

Каррера: «Если смотреть на результат, то это худший в жизни подарок на день рождения»

22 апреля 2017, 19:00
17

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от матча 24-го тура РФПЛ, в котором московский клуб потерпел крупное поражение от «Ростова» (0:3). По словам итальянского специалиста, он не смог достаточно настроить своих подопечных.

«Это худший подарок на день рождения в моей жизни? Если мы посмотрим на результат, то да. Я беру на себя ответственность, я не смог передать игрокам нужную мотивацию, не смог донести до них тот факт, что чемпионат еще не окончен. В Ростов приехал с желанием сыграть этот матч.

Знал, что будет сильный соперник, который хорошо сыграл с «МЮ». Это команда, которой сложно забить. Сегодня у них внутри было больше, чтобы выиграть. Не получилось ничего из того, что пробовали на тренировках», – сказал Каррера.

Несмотря на поражение, «Спартак» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на семь очков.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Каррера Массимо
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Fancyfall
1492877604
если сделать верные выводы из сегодняшнего результата, то подарок будет через месяц
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meiram
1492877606
Удачи Ростову и побед во всех оставшихся матчах и попадания в Лигу Европы! Эта команда заслужила права там участвовать!
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Д Альбертини
1492877695
вот это подарок подогнали тренеру ребята.. сделать правильные выводы, и дальше играть в свой футбол, а не в это, что было в матче в Ростове)
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mexti69
1492877971
Спасибо Каррера!!!!
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sidors32
1492878174
В Ростове на рекламном щите к матчу - " Мужики трофеи не дарят"
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cska-62
1492878961
С Днём Рождения, Массимо! Настоящий мужик! Не ноет, на судей не пеняет, и уверен, что будет команду вытаскивать из психологической ямы. "Барселона" тоже вон дважды разгромно проигрывала. И ничего. От первого поражения от ПСЖ отошла и отыгралась в домашней встрече. С "Юве" не вышло, но это "Юве"! И это футбол!
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himik2-62
1492880446
привыкай
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Leon_ARS
1492880658
Господа бомжики, почувствуйте разницу с "румынским чучелом": на ветер не жалуется, поле не хает, судей не обвиняет!
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nik55
1492881459
в пас играют только брак----движения почти нет----бегать не хотят----вывод кто не хочет играть на лавку -- не успели еще все устать
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RedWhiteFans2
1492883835
Это тебе знак Каррера, что половина игроков в Спартаке даже в твой день рождения страдают врожденным похуизмом, слабенькой техникой и неважной физикой. Во втором составе есть кем усилится.
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