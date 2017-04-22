Каррера: «Если смотреть на результат, то это худший в жизни подарок на день рождения»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от матча 24-го тура РФПЛ, в котором московский клуб потерпел крупное поражение от «Ростова» (0:3). По словам итальянского специалиста, он не смог достаточно настроить своих подопечных.

«Это худший подарок на день рождения в моей жизни? Если мы посмотрим на результат, то да. Я беру на себя ответственность, я не смог передать игрокам нужную мотивацию, не смог донести до них тот факт, что чемпионат еще не окончен. В Ростов приехал с желанием сыграть этот матч.

Знал, что будет сильный соперник, который хорошо сыграл с «МЮ». Это команда, которой сложно забить. Сегодня у них внутри было больше, чтобы выиграть. Не получилось ничего из того, что пробовали на тренировках», – сказал Каррера.

Несмотря на поражение, «Спартак» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на семь очков.

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