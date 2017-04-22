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    Каррера: «Если смотреть на результат, то это худший в жизни подарок на день рождения»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от матча 24-го тура РФПЛ, в котором московский клуб потерпел крупное поражение от «Ростова» (0:3). По словам итальянского специалиста, он не смог достаточно настроить своих подопечных.

    «Это худший подарок на день рождения в моей жизни? Если мы посмотрим на результат, то да. Я беру на себя ответственность, я не смог передать игрокам нужную мотивацию, не смог донести до них тот факт, что чемпионат еще не окончен. В Ростов приехал с желанием сыграть этот матч.

    Знал, что будет сильный соперник, который хорошо сыграл с «МЮ». Это команда, которой сложно забить. Сегодня у них внутри было больше, чтобы выиграть. Не получилось ничего из того, что пробовали на тренировках», – сказал Каррера.

    Несмотря на поражение, «Спартак» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на семь очков.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    22.04.2017 19:00
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 22 апреля 2017, 22:13

      Ничего страшного не произошло,скоро Карреру будут на руках качать.

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 22 апреля 2017, 20:57

      Это тебе знак Каррера, что половина игроков в Спартаке даже в твой день рождения страдают врожденным похуизмом, слабенькой техникой и неважной физикой. Во втором составе есть кем усилится.

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 22 апреля 2017, 20:53

      Ничего страшного,возьми чемпионство!!!!!!!!! Будет подарок!!!!!!!

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      Рейтинг: +8019

      nik55 22 апреля 2017, 20:17

      в пас играют только брак----движения почти нет----бегать не хотят----вывод кто не хочет играть на лавку -- не успели еще все устать

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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 22 апреля 2017, 20:04

      Господа бомжики, почувствуйте разницу с "румынским чучелом": на ветер не жалуется, поле не хает, судей не обвиняет!

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 22 апреля 2017, 20:00

      привыкай

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 22 апреля 2017, 19:36

      С Днём Рождения, Массимо! Настоящий мужик! Не ноет, на судей не пеняет, и уверен, что будет команду вытаскивать из психологической ямы. "Барселона" тоже вон дважды разгромно проигрывала. И ничего. От первого поражения от ПСЖ отошла и отыгралась в домашней встрече. С "Юве" не вышло, но это "Юве"! И это футбол!

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      Рейтинг: +161

      sidors32 22 апреля 2017, 19:22

      В Ростове на рекламном щите к матчу - " Мужики трофеи не дарят"

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      Рейтинг: -104

      Zenit2312 > sidors32 22 апреля 2017, 19:37

      Наши пидор..ы кому угодно что подарят! Пид.ы это Зенит!!!!

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      Рейтинг: +91

      mexti69 22 апреля 2017, 19:19

      Спасибо Каррера!!!!

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 22 апреля 2017, 19:14

      вот это подарок подогнали тренеру ребята.. сделать правильные выводы, и дальше играть в свой футбол, а не в это, что было в матче в Ростове)

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