«Манчестер Юнайтед» готов предложить 70 миллионов за защитника «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб планирует приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за его трансфер до 70 миллионов евро.

Руководство манкунианцев уверено, что сможет переманить бразильца из парижского клуба, предложив игроку заработную плату в размере 10 миллионов в год.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Маркиньос провел 25 матчей, в которых забил один гол.

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