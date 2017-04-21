«Манчестер Юнайтед» готов предложить 70 миллионов за защитника «ПСЖ»

Если иметь в виду те сумасшедшие деньги которые тратятся на игроков клубами АПЛ в последнии годы ,то 70 млн. за Маркньоса вполне адекватная сумма,это очень сильный защитник ,все еще с большим потенциалом ,так как он еще молод ,особенно для защитника.Таких игроков очень любит Моуринью,вспомнить только Варана ,но как и с переходом в свое время Варана в Челси возникла проблема ,Реал не захотел его отпускать,так же я не уверен ,что Париж отпустит Маркиньоса,но как мы все понимаем с чем,с чем ,но с деньгами у них проблем нет,так что все будет решать желание игрока.
Защитник «ПСЖ» Маркиньос попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб планирует приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за его трансфер до 70 миллионов евро.
Руководство манкунианцев уверено, что сможет переманить бразильца из парижского клуба, предложив игроку заработную плату в размере 10 миллионов в год.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Маркиньос провел 25 матчей, в которых забил один гол.
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