Дзагоев – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Уфой»

Стали известны стартовые составы «Уфы» и ЦСКА на матч 24-го тура российской Премьер-лиги. Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Нефтяник» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Йокич, Засеев, Сысуев, Стоцкий, Безденежных, Пауревич, Обляков, Фатай.

Запасные: Шелия, Сухов, Пуцко, Филин, Карп, Сафрониди, Зубарев, Кротов.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Вернблум, Щенников, Фернандес, Натхо, Дзагоев, Ионов, Витиньо.

Запасные: Помазун, Игнашевич, Головин, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев, Оланаре.

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