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    Дзагоев – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Уфой»

    Стали известны стартовые составы «Уфы» и ЦСКА на матч 24-го тура российской Премьер-лиги. Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Нефтяник» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка.

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Йокич, Засеев, Сысуев, Стоцкий, Безденежных, Пауревич, Обляков, Фатай.

    Запасные: Шелия, Сухов, Пуцко, Филин, Карп, Сафрониди, Зубарев, Кротов.

    ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Вернблум, Щенников, Фернандес, Натхо, Дзагоев, Ионов, Витиньо.

    Запасные: Помазун, Игнашевич, Головин, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев, Оланаре.

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    Источник: РПЛ

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    21.04.2017 16:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 21 апреля 2017, 17:25

      Удачи!

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 21 апреля 2017, 16:23

      Молодец!!!!!!!!!!! Удачи тебе,забей гол и покажи на все что способен!!!!!!!!!! Помоги армейцам выиграть серебро и путевку в Лигу Чемпионов!!!!!!!

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