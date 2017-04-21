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  • Мостовой назвал ужасом полуфинал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико»

Мостовой назвал ужасом полуфинал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико»

21 апреля 2017, 14:06
5

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился наблюдениями от итогов жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов. Мостовой остался недоволен тем, что в очередной раз друг с другом сыграют мадридские команды «Реал» и «Атлетико». Напомним, что во второй паре полуфиналистов встретятся «Монако» и «Ювентус».

«Да ну, это же ужас! Много раз говорил, чтобы эти клубы все время друг на друга попадали. Уж до такой степени «Реал» и «Атлетико» друг другу осточертели… Я не рад, и особенно расстраивает положение подопечных Симеоне. Команда такой путь проделала за эти годы, стала одной из лучших в Европе, но поражение в полуфинале поставит крест на лигочемпионских амбициях, а все лавры опять достанутся «Реалу».

Из оставшихся четырех клубов болею за «Атлетико» и «Монако», но выиграет «Реал» или «Ювентус». Если в финал попадут «Атлетико» и «Монако» — болеть буду за испанцев», — сказал Мостовой.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Реал Атлетико Монако Ювентус Мостовой Александр
Комментарии (5)
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KingRey21
1492773574
так ты же прихвостень Барселоны!!!всегда симпотизируешь каталонцам,наделся наверное,что когда-нибудь там окажешься,будучи игроком...а хрен тебе прописан был!!!иди к подруге своей,недофутболисту-комментатору евгении савиной,комментировать!!!
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Mahone
1492782842
Жребий таков!!!!!!! Что поделать?
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Max Urbanov
1492788035
Обе команды нравятся мне очень... И составами и тренерами и манерой игры. И в Реале и в Атлетико великие тренеры!
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subbotaspartak
1492788150
Ужас будет в следующем году, Он Европе предвидится в страшном бреду, В полуфинале будут играть Зенит и Спартак, По крайней мере бомжи за идею меня не назовут мчудак.
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xakep01
1492791934
Какой Атлетико путь проделал? обыграл полуживой Лестер и мертвый Байер? Хотят выиграть ЛЧ, надо проходить всех.
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