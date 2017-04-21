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    Мостовой назвал ужасом полуфинал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился наблюдениями от итогов жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов. Мостовой остался недоволен тем, что в очередной раз друг с другом сыграют мадридские команды «Реал» и «Атлетико». Напомним, что во второй паре полуфиналистов встретятся «Монако» и «Ювентус».

    «Да ну, это же ужас! Много раз говорил, чтобы эти клубы все время друг на друга попадали. Уж до такой степени «Реал» и «Атлетико» друг другу осточертели… Я не рад, и особенно расстраивает положение подопечных Симеоне. Команда такой путь проделала за эти годы, стала одной из лучших в Европе, но поражение в полуфинале поставит крест на лигочемпионских амбициях, а все лавры опять достанутся «Реалу».

    Из оставшихся четырех клубов болею за «Атлетико» и «Монако», но выиграет «Реал» или «Ювентус». Если в финал попадут «Атлетико» и «Монако» — болеть буду за испанцев», — сказал Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.04.2017 14:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +786

      xakep01 21 апреля 2017, 19:25

      Какой Атлетико путь проделал? обыграл полуживой Лестер и мертвый Байер? Хотят выиграть ЛЧ, надо проходить всех.

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 21 апреля 2017, 18:22

      Ужас будет в следующем году,
      Он Европе предвидится в страшном бреду,
      В полуфинале будут играть Зенит и Спартак,
      По крайней мере бомжи за идею меня не назовут мчудак.

      0
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 21 апреля 2017, 18:20

      Обе команды нравятся мне очень... И составами и тренерами и манерой игры. И в Реале и в Атлетико великие тренеры!

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 21 апреля 2017, 16:54

      Жребий таков!!!!!!! Что поделать?

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 21 апреля 2017, 14:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      так ты же прихвостень Барселоны!!!всегда симпотизируешь каталонцам,наделся наверное,что когда-нибудь там окажешься,будучи игроком...а хрен тебе прописан был!!!иди к подруге своей,недофутболисту-комментатору евгении савиной,комментировать!!!

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