Мостовой назвал ужасом полуфинал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился наблюдениями от итогов жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов. Мостовой остался недоволен тем, что в очередной раз друг с другом сыграют мадридские команды «Реал» и «Атлетико». Напомним, что во второй паре полуфиналистов встретятся «Монако» и «Ювентус».

«Да ну, это же ужас! Много раз говорил, чтобы эти клубы все время друг на друга попадали. Уж до такой степени «Реал» и «Атлетико» друг другу осточертели… Я не рад, и особенно расстраивает положение подопечных Симеоне. Команда такой путь проделала за эти годы, стала одной из лучших в Европе, но поражение в полуфинале поставит крест на лигочемпионских амбициях, а все лавры опять достанутся «Реалу».

Из оставшихся четырех клубов болею за «Атлетико» и «Монако», но выиграет «Реал» или «Ювентус». Если в финал попадут «Атлетико» и «Монако» — болеть буду за испанцев», — сказал Мостовой.