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«Реал» в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с «Атлетико», «Монако» – с «Ювентусом»

21 апреля 2017, 13:18
45

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов. По ее итогам стало известно, что «Реал» встретится с «Атлетико», а «Монако» сразится с «Ювентусом».

Лига чемпионов. 1/2 финала

«Реал» (Испания) – «Атлетико» (Испания)

«Монако» (Франция) – «Ювентус» (Италия)

Стоит отметить, что первые полуфинальные матчи состоятся 2 и 3 мая, ответные – через неделю. Финал турнира состоится 3 июня в Кардиффе.

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Реал Атлетико Монако Ювентус
Комментарии (45)
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segnetik
1492770174
Реал - Ювентус = финал? Или не всё так очевидно?
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_HiTi_MaN_
1492770187
Жаль, Лучше бы финал Юви-Монако!
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kotmyshka
1492772067
Оба полуфинала могли бы быть финалом...
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ИБИ ТЕРЕК
1492772172
Надеюсь Атлетико выиграют ЛЧ
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каа
1492772513
Этот год - год Ювентуса...Единственного конкурента в лице Баварии засудили и убрали..
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pzdc.
1492773345
Финал: Реал Мадрид - Ювентус
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FanatSerj
1492774097
Симионе думаю, аж вы матерился от такого жребия )) Ну зато без Испанских финалов междусобойчиков.
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kanonir_анжи
1492774277
Может в этих матчах будут использовать видео повторы, учитывая ошибки судей
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Гаскойн
1492777059
Дайте старику Буффону Лигу!!!Уже весь мир ,наверно, в ожидании....
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Daniil Boiko
1492781531
Атлетико-Ювентус в финале!
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