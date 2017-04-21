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    «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с «Атлетико», «Монако» – с «Ювентусом»

    Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов. По ее итогам стало известно, что «Реал» встретится с «Атлетико», а «Монако» сразится с «Ювентусом».

    Лига чемпионов. 1/2 финала

    «Реал» (Испания) – «Атлетико» (Испания)

    «Монако» (Франция) – «Ювентус» (Италия)

    Стоит отметить, что первые полуфинальные матчи состоятся 2 и 3 мая, ответные – через неделю. Финал турнира состоится 3 июня в Кардиффе.

    Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2017 13:18
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +585

      tilvan 22 апреля 2017, 09:10

      не самый лучший жребий

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin 21 апреля 2017, 22:23

      Ювентус-Атлетико

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 21 апреля 2017, 20:09

      Финал Реал-Монако.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 21 апреля 2017, 18:24

      ЮВЕ обязательно надо проходить. не каждый год такой шанс будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko 21 апреля 2017, 17:07

      Юве точно в финале

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 > Daniil Boiko 21 апреля 2017, 17:30

      Не факт

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 21 апреля 2017, 16:42

      Если "Реал" победить в Эль Класико,выиграет и лигу чемпионов...

      -1
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      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko 21 апреля 2017, 16:32

      Атлетико-Ювентус в финале!

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 21 апреля 2017, 16:28

      Финал: Атлетико - Монако. Приятного просмотра. Sorry, Juventus...

      1
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 21 апреля 2017, 15:55

      Испанские СМИ подозревают, что итоги жеребьевки Лиги чемпионов были спланированы. Всё может быть.

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      Рейтинг: +14

      meatFCSM 21 апреля 2017, 15:49

      С Богом Юве и Атлетико!!

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