«Реал» в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с «Атлетико», «Монако» – с «Ювентусом»

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов. По ее итогам стало известно, что «Реал» встретится с «Атлетико», а «Монако» сразится с «Ювентусом».

Лига чемпионов. 1/2 финала

«Реал» (Испания) – «Атлетико» (Испания)

«Монако» (Франция) – «Ювентус» (Италия)

Стоит отметить, что первые полуфинальные матчи состоятся 2 и 3 мая, ответные – через неделю. Финал турнира состоится 3 июня в Кардиффе.

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