Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луческу: «Новый стадион невероятен и великолепен. Он почти без изъянов»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от нового стадиона сине-бело-голубых на Крестовском острове. Напомним, вчера футболисты петербургской команды провели первую тренировку на новой арене.

    В субботу на стадионе «Санкт-Петербург» пройдет матч 24-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уралом».

    – Вчера вы провели тренировку на новом стадионе. Какие впечатления?

    – Это была не тренировка, а тест. Мы проверили, в каком состоянии поле. Оно там специфическое, молодое. Трава еще не окрепла. Хотели определиться, в каких шипах лучше играть, какие бутсы выбирать. Плюс познакомились с раздевалкам и массажными комнатами. А потом вернулись и провели тренировку здесь на базе.

    – Как вам сам стадион?

    – Невозможно сделать так, чтобы с первого дня все было идеально. «Донбасс Арену» тоже доделывали целый год. Пока нужно чтобы окрепло поле. Но в целом стадион невероятен и великолепен. Он почти без изъянов. Очень комфортабелен для зрителей. «Зениту» не хватало такого стадиона, чтобы подниматься выше. Думаю, футбол на этой арене станет производить невероятное впечатление. Особенно если с полем все будет в порядке.

    Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.04.2017 12:41
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1

      Jarama1987 21 апреля 2017, 15:42

      Ещё бы за такие бабки он с изъянами был!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 21 апреля 2017, 15:08

      Почти без изъянов... Почти миллиард...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель 21 апреля 2017, 14:11

      а ему не говорили во сколько миллионов пенсионеров обошёлся этот стадион?в судейскую то заходил? а то вдруг там уже заговор против зины готовится?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 апреля 2017, 13:59

      За такой стадион надо сказать спасибо пенсионерам. Индексация к пенсии в апреле
      37 руб, все пошло на Зенит арену.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 апреля 2017, 13:10

      трава молодая? хммм ..... вы её там что курите что ли?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 21 апреля 2017, 13:01

      скажите спасибо бюджетникам

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 21 апреля 2017, 13:01

      После матча будет говорить вот газон плохой, трава молодая.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      aguila_real 21 апреля 2017, 12:57

      был бы футбол еще невероятный)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11