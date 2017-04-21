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  • Луческу: «Новый стадион невероятен и великолепен. Он почти без изъянов»

Луческу: «Новый стадион невероятен и великолепен. Он почти без изъянов»

21 апреля 2017, 12:41
9

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от нового стадиона сине-бело-голубых на Крестовском острове. Напомним, вчера футболисты петербургской команды провели первую тренировку на новой арене.

В субботу на стадионе «Санкт-Петербург» пройдет матч 24-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уралом».

– Вчера вы провели тренировку на новом стадионе. Какие впечатления?

– Это была не тренировка, а тест. Мы проверили, в каком состоянии поле. Оно там специфическое, молодое. Трава еще не окрепла. Хотели определиться, в каких шипах лучше играть, какие бутсы выбирать. Плюс познакомились с раздевалкам и массажными комнатами. А потом вернулись и провели тренировку здесь на базе.

– Как вам сам стадион?

– Невозможно сделать так, чтобы с первого дня все было идеально. «Донбасс Арену» тоже доделывали целый год. Пока нужно чтобы окрепло поле. Но в целом стадион невероятен и великолепен. Он почти без изъянов. Очень комфортабелен для зрителей. «Зениту» не хватало такого стадиона, чтобы подниматься выше. Думаю, футбол на этой арене станет производить невероятное впечатление. Особенно если с полем все будет в порядке.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (9)
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aguila_real
1492768620
был бы футбол еще невероятный)
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Jenea83
1492768862
После матча будет говорить вот газон плохой, трава молодая.
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Ubuntu
1492768915
скажите спасибо бюджетникам
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FanatSerj
1492769433
трава молодая? хммм ..... вы её там что курите что ли?
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VVM1964
1492771988
как жаль, только в это время прекрасное уж не придется " ЕМУ РУКОВОДИТЬ ЗЕНИТОМ .
Ответить
vgarakh
1492772361
За такой стадион надо сказать спасибо пенсионерам. Индексация к пенсии в апреле 37 руб, все пошло на Зенит арену.
Ответить
Каратель помойников
1492773114
а ему не говорили во сколько миллионов пенсионеров обошёлся этот стадион?в судейскую то заходил? а то вдруг там уже заговор против зины готовится?
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Тазит
1492776488
Почти без изъянов... Почти миллиард...
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Jarama1987
1492778543
Ещё бы за такие бабки он с изъянами был!
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