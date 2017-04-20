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    «Зенит» провел первую тренировку на стадионе «Крестовский»

    Футболисты «Зенита» в преддверии матча 24-го тура чемпионата России против «Урала» провели тренировку на стадионе «Зенит-Арена». Занятие длилось около 20-ти минут и включало в себя разминку и работу с мячами. Заключительная часть тренировок коллектив провел в тренировочном центре.

    Матч «Зенит» – «Урал» станет первым для нового стадиона. Встреча состоится 22 апреля и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

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    20.04.2017 15:16
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 21 апреля 2017, 08:31

      если газон и правда высох, то скорее всего на поле сейчас рулонный, посмотрим в матче, если куски газона будут вылетать, то так и есть

      0
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      Рейтинг: +422

      TRELL 20 апреля 2017, 23:13

      Пусть москвичи завидуют... Лучший в стране стадион! Не то что у хрюшек)

      -1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > TRELL 21 апреля 2017, 08:26

      только идиот в Питере может гордиться стадионом, который сожрал столько денег из бюджета Санкт-Петербурга, а остальные просто ржут с этой позор-арены, когда появляются очередные новости о том, что нужно больше золота

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > TRELL 21 апреля 2017, 09:59

      так с народа денег сколько высосали на постройку этого загона, конечно его будут считать "лучшим в стране" :D

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      Рейтинг: +3558

      Axe111 20 апреля 2017, 21:51

      ху*ню какую-то построили за триллиарды

      1
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      Рейтинг: +422

      TRELL > Axe111 20 апреля 2017, 23:14

      Сам ты хуйня...

      -3
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 20 апреля 2017, 21:19

      Нормальное поле в прекрасном состоянии просто либерасня пыталась нагадить , они мастера...

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 20 апреля 2017, 19:57

      А бегали небось в мягких тапочках, чтобы газон не испортить.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 20 апреля 2017, 19:28

      Суперстадиончик! И трибуны все голубые, не какие-нибудь там занюханные.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 20 апреля 2017, 18:24

      Искусственный газон постелили?

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 20 апреля 2017, 18:07

      Подсказывает дедукция:
      После тренировки началась реконструкция

      4
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      Рейтинг: +59

      коб1976 20 апреля 2017, 17:32

      Мне кажется или с газоном все в порядке!?

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 20 апреля 2017, 17:31

      Изменить название.Распилбюджетарена

      2
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > bumer_moscow 20 апреля 2017, 18:23

      Ты плачешь, что тебе не перепало?

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > bumer_moscow 20 апреля 2017, 18:26

      Вибратор-отличное название!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen > filosof sparty 20 апреля 2017, 19:58

      Сосулово больше подходит.

      -2
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow > Bivaliy67 20 апреля 2017, 22:49

      Я плачу что деньги которые могли пойти в питерские детские дома пошли чиновникам в карман.

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > bumer_moscow 20 апреля 2017, 23:08

      Смею тебя успокоить, что эти деньги не увидели бы ни дети, ни пенсионеры. К сожалению...

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