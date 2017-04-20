«Зенит» провел первую тренировку на стадионе «Крестовский»

Футболисты «Зенита» в преддверии матча 24-го тура чемпионата России против «Урала» провели тренировку на стадионе «Зенит-Арена». Занятие длилось около 20-ти минут и включало в себя разминку и работу с мячами. Заключительная часть тренировок коллектив провел в тренировочном центре.

Матч «Зенит» – «Урал» станет первым для нового стадиона. Встреча состоится 22 апреля и начнется в 14:00 по московскому времени.