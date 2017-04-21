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    Моуринью ждет результаты обследований Рохо и Ибрагимовича

    Сразу два игрока «Манчестер Юнайтед» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с «Андерлехтом» (2:1) получили повреждения. Речь идет о защитнике Маркосе Рохо и форварде Златане Ибрагимовиче.

    «Я не думаю, что у Рохо и Ибрагимовича легкие повреждения. Но сейчас, прежде чем что-то говорить, я бы предпочел дождаться результатов обследования. Я же тренер, а не доктор. Хотя думаю, что новости, конечно, будут плохие», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    Стоит отметить, что Рохо после столкновения с соперником покинул поле на носилках, а Ибрагимович повредил колено при приземлении в борьбе за верховой мяч.

    Источник: BBC

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    21.04.2017 10:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 21 апреля 2017, 12:31

      парадокс, стоило заменить Ибру, и переставить Рэша слева в центр, как Рэш забил гол)) может на остаток сезона лучше Рэша и задействовать в центре, потому как Ибра расстраивал вчера своими 100% моментами

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      Рейтинг: +11

      allgood 21 апреля 2017, 10:49

      Здоровья обоим!!! Златан, это еще не конец карьеры! Жду на поле снова

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