Моуринью ждет результаты обследований Рохо и Ибрагимовича

Сразу два игрока «Манчестер Юнайтед» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с «Андерлехтом» (2:1) получили повреждения. Речь идет о защитнике Маркосе Рохо и форварде Златане Ибрагимовиче.

«Я не думаю, что у Рохо и Ибрагимовича легкие повреждения. Но сейчас, прежде чем что-то говорить, я бы предпочел дождаться результатов обследования. Я же тренер, а не доктор. Хотя думаю, что новости, конечно, будут плохие», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Стоит отметить, что Рохо после столкновения с соперником покинул поле на носилках, а Ибрагимович повредил колено при приземлении в борьбе за верховой мяч.