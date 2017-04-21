В Ньоне пройдет жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы

В пятницу, 21 апреля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка полуфинальной стадии Лиги Европы. Посева перед жеребьевкой не будет, любая команда может сыграть против любой другой. С помощью жребия будет определен номинальный хозяин финала – победитель полуфинала 1 или победитель полуфинала 2.

В полуфинальной стадии турнира сыграют:

«Аякс» (Голландия)

«Лион» (Франция)

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Сельта» (Испания)

Начало церемонии жеребьевки назначено на 14:00 по московскому времени.

Первые полуфинальные матчи состоятся 4 мая, ответные – через неделю. Финал турнира состоится 24 мая в Стокгольме.