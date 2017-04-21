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    В Ньоне пройдет жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы

    В пятницу, 21 апреля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка полуфинальной стадии Лиги Европы. Посева перед жеребьевкой не будет, любая команда может сыграть против любой другой. С помощью жребия будет определен номинальный хозяин финала – победитель полуфинала 1 или победитель полуфинала 2.

    В полуфинальной стадии турнира сыграют:

    «Аякс» (Голландия)

    «Лион» (Франция)

    «Манчестер Юнайтед» (Англия)

    «Сельта» (Испания)

    Начало церемонии жеребьевки назначено на 14:00 по московскому времени.

    Первые полуфинальные матчи состоятся 4 мая, ответные – через неделю. Финал турнира состоится 24 мая в Стокгольме.

    Источник: УЕФА

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    21.04.2017 09:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11

      Lashenov 21 апреля 2017, 21:27

      МЮ-Аякс и Сельта-Лион

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 21 апреля 2017, 14:58

      Мю Лион в финале

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 21 апреля 2017, 11:38

      Неплохо!

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 21 апреля 2017, 11:01

      МЮ - Лион
      Аякс - Сельта
      Вот было бы круто

      0
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack > gosproektikabinet 21 апреля 2017, 13:10

      но аякс не пройдет сельту, а лион не пройдет мю))))) лион пройдет аякс, но сельта и мю для них сильный оппонент, поскольку умеют закрываться, а это для лиона будет катастрофа

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      Рейтинг: +351

      simoron81 21 апреля 2017, 10:51

      bnthtcyj интересно будет

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      Рейтинг: +581

      Чеба 21 апреля 2017, 10:50

      Ну посмотрим...

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