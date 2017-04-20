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    Неймар – единственный футболист в списке 100 самых влиятельных людей мира по версии TIME

    Американский еженедельник TIME опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира по состоянию на 2017 год. Редакция разделила имена на пять категорий: «титаны», «новаторы», «деятели искусства», «лидеры» и «кумиры».

    Единственным футболистом в списке стал нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар. 25-летний игрок попал в категорию «кумиры» вместе с американской гимнасткой Симоной Байлз, квотербеком «Сан-Франциско Форти Найнерс» Колином Каперником и другими. Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс оказался в числе «титанов».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.04.2017 21:42
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    Комментарии13
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      Рейтинг: -186

      Protosser 21 апреля 2017, 11:04

      О да.
      Американская гимнастка Симона Байлз
      квотербек «Сан-Франциско Форти Найнерс» Колин Каперник
      Самые влиятельные люди.
      Каждое утро чувствую влияние их на себя.
      Кроме американцев - никто не знает этих людей (ну плюс поклонники гимнастики, поскольку бейсбол только в США смотрят, как мне кажется)
      А вот имена Месси, Роналду, Неймара - знают люди, которые даже не смотрят футбол, например - моя жена))

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 21 апреля 2017, 06:23

      У "Бомбардир.ру!" какой-то свой список самых влиятельных людей!

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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 21 апреля 2017, 05:13

      Странно как-то, мне кажется все еще Месси и Роналду самые популярные футболисты во всем мире на текущий момент.

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      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 21 апреля 2017, 00:00

      очевидно, что мир - это геопространство в пределах границ сша, а неймар случайно попал, не туда поставили галочку)))

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 20 апреля 2017, 23:33

      байлз это полуженщина качок, которая пьет таблетки и при этом не нарушает правил допинга... Вот она лживая про американская система...

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      Рейтинг: +886

      xColaz 20 апреля 2017, 22:58

      Ага! Купленный рейтинг походу, ни на кого особо в мире они не влияют (кроме Неймара)

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 20 апреля 2017, 22:57

      Странно что в США вообще вспомнили про соккер...хоть у них МЛС и развивается за счёт европейских звёзд,но этот список в очередной раз показывает что соккер у них даже не в первой пятёрке популярных видов спорта....P.S. "Соккер",даже называть "футбол" нормально не могут))))

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 20 апреля 2017, 22:04

      И что может? Поплакать? Судей обвинять?
      Хотя да...мутить левые схемы и не платить налоги!

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      Рейтинг: +39

      xsdm 20 апреля 2017, 22:04

      Влияет на внешний вид подростков, их поведение, манеры... сказано же, что попал в категорию "кумиры", полностью согласен

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      Рейтинг: +1318

      Казак88 20 апреля 2017, 21:58

      Не влиятельность ли текла вчера после матча???

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