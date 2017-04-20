Неймар – единственный футболист в списке 100 самых влиятельных людей мира по версии TIME

Американский еженедельник TIME опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира по состоянию на 2017 год. Редакция разделила имена на пять категорий: «титаны», «новаторы», «деятели искусства», «лидеры» и «кумиры».

Единственным футболистом в списке стал нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар. 25-летний игрок попал в категорию «кумиры» вместе с американской гимнасткой Симоной Байлз, квотербеком «Сан-Франциско Форти Найнерс» Колином Каперником и другими. Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс оказался в числе «титанов».