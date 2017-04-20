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  • Неймар – единственный футболист в списке 100 самых влиятельных людей мира по версии TIME

Неймар – единственный футболист в списке 100 самых влиятельных людей мира по версии TIME

20 апреля 2017, 21:42
13

Американский еженедельник TIME опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира по состоянию на 2017 год. Редакция разделила имена на пять категорий: «титаны», «новаторы», «деятели искусства», «лидеры» и «кумиры».

Единственным футболистом в списке стал нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар. 25-летний игрок попал в категорию «кумиры» вместе с американской гимнасткой Симоной Байлз, квотербеком «Сан-Франциско Форти Найнерс» Колином Каперником и другими. Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс оказался в числе «титанов».

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Бразилия Неймар
Комментарии (13)
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ttter
1492714219
Вместе с американской гимнасткой Симоной Байлз, квотербеком «Сан-Франциско Форти Найнерс» Колином Каперником и другими. Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс оказался в числе «титанов». Ps:Кто все эти люди?
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roman230582
1492714372
А чего он добился то, по сравнению с теми же Месси, Роналду, Буффоном например. Бредовый список.
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Казак88
1492714704
Не влиятельность ли текла вчера после матча???
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ЖОРРО
1492718265
Странно что в США вообще вспомнили про соккер...хоть у них МЛС и развивается за счёт европейских звёзд,но этот список в очередной раз показывает что соккер у них даже не в первой пятёрке популярных видов спорта....P.S. "Соккер",даже называть "футбол" нормально не могут))))
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xColaz
1492718287
Ага! Купленный рейтинг походу, ни на кого особо в мире они не влияют (кроме Неймара)
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KARAT777
1492720422
байлз это полуженщина качок, которая пьет таблетки и при этом не нарушает правил допинга... Вот она лживая про американская система...
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Fancyfall
1492722013
очевидно, что мир - это геопространство в пределах границ сша, а неймар случайно попал, не туда поставили галочку)))
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Max Urbanov
1492740789
Странно как-то, мне кажется все еще Месси и Роналду самые популярные футболисты во всем мире на текущий момент.
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Болельщик Реал Мадрида
1492745029
У "Бомбардир.ру!" какой-то свой список самых влиятельных людей!
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Protosser
1492761885
О да. Американская гимнастка Симона Байлз квотербек «Сан-Франциско Форти Найнерс» Колин Каперник Самые влиятельные люди. Каждое утро чувствую влияние их на себя. Кроме американцев - никто не знает этих людей (ну плюс поклонники гимнастики, поскольку бейсбол только в США смотрят, как мне кажется) А вот имена Месси, Роналду, Неймара - знают люди, которые даже не смотрят футбол, например - моя жена))
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