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    «Томь» ведет переговоры со спонсорами о погашении долгов

    Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев рассказал о финансовом состоянии клуба. По словам функционера, на данный момент ведутся переговоры с потенциальными спонсорами.

    «Вопрос с долгами «Томи» должен решиться в ближайшее время. Месяц назад я говорил о погашенных 40 процентов и больше не буду называть никаких цифр. Сейчас идет процедура согласования с нашими спонсорами. Это не быстрая процедура и не простой процесс, ведь это большие деньги, но люди занимаются вопросом», – сказал Киселев.

    «Томь» на данный момент занимает последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.04.2017 12:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +179

      krokodail 20 апреля 2017, 14:27

      Томи нада в Лигу Чемпионов,тогда можна заработать многа денюжкав и расплатиться с долгами.

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