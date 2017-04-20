«Томь» ведет переговоры со спонсорами о погашении долгов

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев рассказал о финансовом состоянии клуба. По словам функционера, на данный момент ведутся переговоры с потенциальными спонсорами.

«Вопрос с долгами «Томи» должен решиться в ближайшее время. Месяц назад я говорил о погашенных 40 процентов и больше не буду называть никаких цифр. Сейчас идет процедура согласования с нашими спонсорами. Это не быстрая процедура и не простой процесс, ведь это большие деньги, но люди занимаются вопросом», – сказал Киселев.

«Томь» на данный момент занимает последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата России.