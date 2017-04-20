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    Кудряшов хочет, чтобы «Ростов» регулярно играл в еврокубках

    Защитник «Ростова» Федор Кудряшов выразил надежду, что донской клуб в дальнейшем будет стабильно выступать в еврокубках.

    Отметим, что в нынешнем сезоне желто-синие пробились в групповой этап Лиги чемпионов, где заняли третье место. В рамках Лиги Европы команда добралась до стадии 1/8 финала.

    – В этом году вам удалось пройти длинную еврокубковую кампанию, какие впечатления от выступления в Европе?

    – Этот евросезон принес много опыта, надеюсь, что еще будет возможность сыграть на таком уровне, проявить себя еще лучше.

    – Какие игры в еврокубках запомнились больше всего?

    – Эмоционально – ответная игра с «Андерлехтом» (2:0), с точки зрения результата – в Голландии с ПСВ (0:0).

    – Вы посетили много знаменитых стадионов в Европе, где больше всего понравилась атмосфера?

    – На старике «Висенте Кальдерон» и стадионе «Аякса». Там все пропитано духом футбола.

    – Кто из игроков соперника запомнился больше всего?

    – Защитник «Атлетико» Филипе Луис.

    – Сделали для себя какой-либо вывод после игр в еврокубках?

    – Нужно продолжать развиваться как футболист, чтобы приблизиться к тем командам, которые на данный момент главенствуют в мировом футболе. Хочется, чтобы мы стабильно играли в Европе, все-таки это затягивает.

    Источник: ФК «Ростов»

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    20.04.2017 01:29
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 апреля 2017, 18:02

      Сделаете Спартак-будете в еврокубках!

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 20 апреля 2017, 11:38

      Если Спартаку устроите огорчение - то всё возможно .

      0
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      Рейтинг: +233

      Доброе Зло. 20 апреля 2017, 10:17

      Все хотят,чтобы "Ростов" регулярно играл в Еврокубках.

      2
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 20 апреля 2017, 08:18

      Кто ж не хочет в еврокубках играть.. хотят то все, получается не всегда, и не у многих)

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 20 апреля 2017, 08:12

      Так мы ж не против! Но для этого надо и в атаку играть иногда

      1
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 20 апреля 2017, 07:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Раз сыграли да хватит вас ждет фнл ,давно туда пара ,:))

      -5
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      Рейтинг: +2336

      den161 > polyshuk23 20 апреля 2017, 08:02

      зависть - хреновое чувство

      1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 20 апреля 2017, 07:08

      Для этого надо хотя бы через раз забивать, а с защитой все в порядке.

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 20 апреля 2017, 07:04

      Кто же не хочет???

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 20 апреля 2017, 06:23

      Тогда пора перестать играть 0:0

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 апреля 2017, 05:58

      Надо, Федя, надо....)))

      0
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