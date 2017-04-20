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  • Кудряшов хочет, чтобы «Ростов» регулярно играл в еврокубках

Кудряшов хочет, чтобы «Ростов» регулярно играл в еврокубках

20 апреля 2017, 01:29
13

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов выразил надежду, что донской клуб в дальнейшем будет стабильно выступать в еврокубках.

Отметим, что в нынешнем сезоне желто-синие пробились в групповой этап Лиги чемпионов, где заняли третье место. В рамках Лиги Европы команда добралась до стадии 1/8 финала.

– В этом году вам удалось пройти длинную еврокубковую кампанию, какие впечатления от выступления в Европе?

– Этот евросезон принес много опыта, надеюсь, что еще будет возможность сыграть на таком уровне, проявить себя еще лучше.

– Какие игры в еврокубках запомнились больше всего?

– Эмоционально – ответная игра с «Андерлехтом» (2:0), с точки зрения результата – в Голландии с ПСВ (0:0).

– Вы посетили много знаменитых стадионов в Европе, где больше всего понравилась атмосфера?

– На старике «Висенте Кальдерон» и стадионе «Аякса». Там все пропитано духом футбола.

– Кто из игроков соперника запомнился больше всего?

– Защитник «Атлетико» Филипе Луис.

– Сделали для себя какой-либо вывод после игр в еврокубках?

– Нужно продолжать развиваться как футболист, чтобы приблизиться к тем командам, которые на данный момент главенствуют в мировом футболе. Хочется, чтобы мы стабильно играли в Европе, все-таки это затягивает.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Кудряшов Федор
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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a-rakhmatov
1492657114
Надо, Федя, надо....)))
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Ще Гевара
1492658614
Тогда пора перестать играть 0:0
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Nerlinger
1492661084
Кто же не хочет???
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ДСА
1492661313
Для этого надо хотя бы через раз забивать, а с защитой все в порядке.
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polyshuk23
1492662437
Раз сыграли да хватит вас ждет фнл ,давно туда пара ,:))
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filosof sparty
1492665146
Так мы ж не против! Но для этого надо и в атаку играть иногда
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Д Альбертини
1492665507
Кто ж не хочет в еврокубках играть.. хотят то все, получается не всегда, и не у многих)
Ответить
Доброе Зло.
1492672636
Все хотят,чтобы "Ростов" регулярно играл в Еврокубках.
Ответить
serhz
1492677492
Если Спартаку устроите огорчение - то всё возможно .
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Serjoga
1492700531
Сделаете Спартак-будете в еврокубках!
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