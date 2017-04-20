Кудряшов хочет, чтобы «Ростов» регулярно играл в еврокубках

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов выразил надежду, что донской клуб в дальнейшем будет стабильно выступать в еврокубках.

Отметим, что в нынешнем сезоне желто-синие пробились в групповой этап Лиги чемпионов, где заняли третье место. В рамках Лиги Европы команда добралась до стадии 1/8 финала.

– В этом году вам удалось пройти длинную еврокубковую кампанию, какие впечатления от выступления в Европе?

– Этот евросезон принес много опыта, надеюсь, что еще будет возможность сыграть на таком уровне, проявить себя еще лучше.

– Какие игры в еврокубках запомнились больше всего?

– Эмоционально – ответная игра с «Андерлехтом» (2:0), с точки зрения результата – в Голландии с ПСВ (0:0).

– Вы посетили много знаменитых стадионов в Европе, где больше всего понравилась атмосфера?

– На старике «Висенте Кальдерон» и стадионе «Аякса». Там все пропитано духом футбола.

– Кто из игроков соперника запомнился больше всего?

– Защитник «Атлетико» Филипе Луис.

– Сделали для себя какой-либо вывод после игр в еврокубках?

– Нужно продолжать развиваться как футболист, чтобы приблизиться к тем командам, которые на данный момент главенствуют в мировом футболе. Хочется, чтобы мы стабильно играли в Европе, все-таки это затягивает.