Рибери раскритиковал арбитров матча «Реала» и «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери раскритиковал бригаду Виктора Кашшаи, обслуживавшую матч «Реала» и «Баварии». Напомним, встреча завершилась победой «Реала» в дополнительное время со счетом 4:2.

«Один год тяжелой работы. Спасибо вам. Браво», – написал Рибери.

В этой встрече Кашаи принял несколько спорных решений. В концовке встречи венгерский арбитр выписал второе предупреждение Артуро Видалю, когда тот в подкате выбил мяч. При этом дважды были засчитаны голы Криштиану Роналду, забитые из офсайда.