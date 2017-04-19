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Рибери раскритиковал арбитров матча «Реала» и «Баварии»

19 апреля 2017, 12:29
8

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери раскритиковал бригаду Виктора Кашшаи, обслуживавшую матч «Реала» и «Баварии». Напомним, встреча завершилась победой «Реала» в дополнительное время со счетом 4:2.

«Один год тяжелой работы. Спасибо вам. Браво», – написал Рибери.

В этой встрече Кашаи принял несколько спорных решений. В концовке встречи венгерский арбитр выписал второе предупреждение Артуро Видалю, когда тот в подкате выбил мяч. При этом дважды были засчитаны голы Криштиану Роналду, забитые из офсайда.

Источник: Twitter
Лига чемпионов Бавария Реал Рибери Франк
Комментарии (8)
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panmon
1492595169
Да, судья испортил игру 100% но Видаль задел сначала игрока (можно увидеть на замедленном повторе) и до этого было серьезное нарушение Гол Рона в доп время - 100% офсайд Гол Рона №2 в доп время - офсайд, пусть и значения не имел Автогол - вопросы по офсайду т.к Роберт вынудил игроков неловко коснуться мяча (но лучший автогол был забит Борусией) Пенальти - не 100% Удаление Каземиро - вополне могло быть... Короче жаль что игру испортили, но Реал все-же был чуть сильнее. (хоть я и болел за Баварию (точнее за Bayern))
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_HiTi_MaN_
1492597474
Сколько можно сопли пускать, задрали!!! Судьи всегда ошибаются, пора привыкнуть, только когда в Вашу сторону судья шляпный пенальти ставит, вы них не бежите к судье, с криками "Эй судья, пенальти не было, я сам упал, не нужно ставить, мы сами забьём и выиграем по честному", в таком духе! А как судья ошибается в пользу соперника, так всё пздц, ТРАГЕДИЯ!!! Хуже тёлок, чесн слово!
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