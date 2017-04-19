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    Рибери раскритиковал арбитров матча «Реала» и «Баварии»

    Полузащитник «Баварии» Франк Рибери раскритиковал бригаду Виктора Кашшаи, обслуживавшую матч «Реала» и «Баварии». Напомним, встреча завершилась победой «Реала» в дополнительное время со счетом 4:2.

    «Один год тяжелой работы. Спасибо вам. Браво», – написал Рибери.

    В этой встрече Кашаи принял несколько спорных решений. В концовке встречи венгерский арбитр выписал второе предупреждение Артуро Видалю, когда тот в подкате выбил мяч. При этом дважды были засчитаны голы Криштиану Роналду, забитые из офсайда.

    Источник: Twitter

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    19.04.2017 12:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ 19 апреля 2017, 13:24

      Сколько можно сопли пускать, задрали!!! Судьи всегда ошибаются, пора привыкнуть, только когда в Вашу сторону судья шляпный пенальти ставит, вы них не бежите к судье, с криками "Эй судья, пенальти не было, я сам упал, не нужно ставить, мы сами забьём и выиграем по честному", в таком духе!
      А как судья ошибается в пользу соперника, так всё пздц, ТРАГЕДИЯ!!!
      Хуже тёлок, чесн слово!

      3
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      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ > ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 19 апреля 2017, 13:49

      Лови МИНУС!;) Я картину в общем говорю! А не про МЮНХЕНЦЕВ!

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      Рейтинг: +8

      Begemot105 > _HiTi_MaN_ 19 апреля 2017, 13:50

      а разве Видаля не должны были удалять с поля на 48й минуте?

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      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ > Begemot105 19 апреля 2017, 14:37

      Видаля, должны! А где я сказал что он прав был???)

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      Рейтинг: +2509

      panmon > _HiTi_MaN_ 19 апреля 2017, 14:48

      Видаль в первом матче промазал именно потому что пенальти не было. Перед пробитием он общался с Карвахалем и кажется поверил, что и правда правила нарушены не были...

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > panmon 19 апреля 2017, 18:33

      ахахахаха.... ты сделал мой день!)))

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      Рейтинг: +2509

      panmon 19 апреля 2017, 12:46

      Да, судья испортил игру 100% но
      Видаль задел сначала игрока (можно увидеть на замедленном повторе) и до этого было серьезное нарушение
      Гол Рона в доп время - 100% офсайд
      Гол Рона №2 в доп время - офсайд, пусть и значения не имел
      Автогол - вопросы по офсайду т.к Роберт вынудил игроков неловко коснуться мяча (но лучший автогол был забит Борусией)
      Пенальти - не 100%
      Удаление Каземиро - вополне могло быть...

      Короче жаль что игру испортили, но Реал все-же был чуть сильнее. (хоть я и болел за Баварию (точнее за Bayern))

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      Рейтинг: +2509

      panmon > Паук за ЦСКА 19 апреля 2017, 13:13

      Официально может и не считается раз, но по логике - это офсайд. Точно также как удаление Видаля - на повторе видно, что задел вначале игрока (удаление), но по логике - тут не было второй желтой

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