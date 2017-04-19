Рибери раскритиковал арбитров матча «Реала» и «Баварии»

Сколько можно сопли пускать, задрали!!! Судьи всегда ошибаются, пора привыкнуть, только когда в Вашу сторону судья шляпный пенальти ставит, вы них не бежите к судье, с криками "Эй судья, пенальти не было, я сам упал, не нужно ставить, мы сами забьём и выиграем по честному", в таком духе!
А как судья ошибается в пользу соперника, так всё пздц, ТРАГЕДИЯ!!!
Хуже тёлок, чесн слово!
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери раскритиковал бригаду Виктора Кашшаи, обслуживавшую матч «Реала» и «Баварии». Напомним, встреча завершилась победой «Реала» в дополнительное время со счетом 4:2.
«Один год тяжелой работы. Спасибо вам. Браво», – написал Рибери.
В этой встрече Кашаи принял несколько спорных решений. В концовке встречи венгерский арбитр выписал второе предупреждение Артуро Видалю, когда тот в подкате выбил мяч. При этом дважды были засчитаны голы Криштиану Роналду, забитые из офсайда.