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  • Пресс-аташе «Ростова»: «Участие Кудряшова в матче против «Спартака» под вопросом»

Пресс-аташе «Ростова»: «Участие Кудряшова в матче против «Спартака» под вопросом»

18 апреля 2017, 22:20
16

Пресс-аташе «Ростова» Иван Бодылевский рассказал о состоянии здоровья защитника Федора Кудряшова, получившего перелом носа в матче 23-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0). По словам Бодылевского, участие футболиста в матче против «Спартака» под вопросом.

«В ближайшие дни Кудряшову вправят нос в Швеции, тогда и станет ясно, примет он участие в матче со «Спартаком» или нет. Пока его участие в субботней игре под вопросом», – сказал Бодылевский.

Встреча «Ростов» – «Спартак» состоится 22 апреля в Ростове-на-Дону.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Кудряшов Федор
Комментарии (16)
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kvm
1492543436
да, нос только в швеции могут сделать...
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Fancyfall
1492544714
странно, что у нас нельзя вправить нос...
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Алекc
1492548391
то есть у нас нос вправить нельзя??? совсем зажрались!
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Таганский
1492550556
Жаль, конечно, но играть надо по-любому.. Здоровья Федору, удачи Ростову!!
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DZHEK_VOROBEY1987
1492574776
Он бы ещё в Америку слетал.
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!77
1492575229
Всё правильно Фёдор делает, нельзя отказываться от лучшего в пользу худшего, особенно когда речь идёт о здоровье. Хватит завистливо ныть, фунтики.
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vladimir-7
1492582062
И с Кудряшовым Спартак выиграет этот матч. Ростов сейчас слабак.
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vgarakh
1492591457
Да какая разница, будет Федя или нет Ростов все равно выиграет.
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Алекс Таранов
1492592452
Думаю,что Ростову уже пора начать забивать...
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Colonist
1492613819
А почему нельзя вправить нос в Ростове?:)
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