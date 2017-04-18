Пресс-аташе «Ростова»: «Участие Кудряшова в матче против «Спартака» под вопросом»

Пресс-аташе «Ростова» Иван Бодылевский рассказал о состоянии здоровья защитника Федора Кудряшова, получившего перелом носа в матче 23-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0). По словам Бодылевского, участие футболиста в матче против «Спартака» под вопросом.

«В ближайшие дни Кудряшову вправят нос в Швеции, тогда и станет ясно, примет он участие в матче со «Спартаком» или нет. Пока его участие в субботней игре под вопросом», – сказал Бодылевский.

Встреча «Ростов» – «Спартак» состоится 22 апреля в Ростове-на-Дону.