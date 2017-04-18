Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пресс-аташе «Ростова»: «Участие Кудряшова в матче против «Спартака» под вопросом»

    Пресс-аташе «Ростова» Иван Бодылевский рассказал о состоянии здоровья защитника Федора Кудряшова, получившего перелом носа в матче 23-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0). По словам Бодылевского, участие футболиста в матче против «Спартака» под вопросом.

    «В ближайшие дни Кудряшову вправят нос в Швеции, тогда и станет ясно, примет он участие в матче со «Спартаком» или нет. Пока его участие в субботней игре под вопросом», – сказал Бодылевский.

    Встреча «Ростов» – «Спартак» состоится 22 апреля в Ростове-на-Дону.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.04.2017 22:20
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +195

      Colonist 19 апреля 2017, 17:56

      А почему нельзя вправить нос в Ростове?:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов 19 апреля 2017, 12:00

      Думаю,что Ростову уже пора начать забивать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 19 апреля 2017, 11:44

      Да какая разница, будет Федя или нет Ростов все равно выиграет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 апреля 2017, 09:07

      И с Кудряшовым Спартак выиграет этот матч. Ростов сейчас слабак.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов > vladimir-7 19 апреля 2017, 12:02

      слабак не слабак,а пропустил Ростов на данный момент меньше всех...)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Алекс Таранов 19 апреля 2017, 14:12

      Ну, это верно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      !77 19 апреля 2017, 07:13

      Всё правильно Фёдор делает, нельзя отказываться от лучшего в пользу худшего, особенно когда речь идёт о здоровье. Хватит завистливо ныть, фунтики.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 19 апреля 2017, 07:06

      Он бы ещё в Америку слетал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 19 апреля 2017, 02:10

      Плохо, Граната нет и не будет уже до конца сезона, теперь вот Федя под вопросом, вся надежда на Наваса и Терентьева

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 19 апреля 2017, 00:22

      Жаль, конечно, но играть надо по-любому..
      Здоровья Федору, удачи Ростову!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 18 апреля 2017, 23:46

      то есть у нас нос вправить нельзя??? совсем зажрались!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +195

      Colonist > Алекc 19 апреля 2017, 17:58

      Я в армии дважды нос ломал! И оба раза вправлял сам, даже в медпункт не обращался! Все срослось и ничего незаметно!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc > Colonist 19 апреля 2017, 19:20

      так вот я про то и говорю)) аж смешно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 18 апреля 2017, 22:45

      странно, что у нас нельзя вправить нос...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11