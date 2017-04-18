Баскаков считает, что пенальти за руку Комбарова в матче «Спартак» – «Зенит» был

Комменты тут это прикол конечно))) Спартачье, которое ныло после матча в Питере, якобы из-за судьи Спам упустил победу, не удалив Кришито минут за 5 до конца матча когда Зенит вёл в счете, теперь струячит мол не важно был пенальти или нет, это ни на что бы не повлияло))
Про объективность и последовательность глоры спама явно не слышали =)
Глава Контрольно-квалификационной комиссии РФС Юрий Баскаков высказал мнение, что судьи матча «Спартак» – «Зенит» (2:1) неверно трактовали эпизод с игрой рукой Дмитрия Комбарова в своей штрафной.
«Егоров сразу сказал, что отдает эту зону на откуп ассистента за воротами. Если бы бригада не была расширенной, он бы занял другую позицию на поле, а так ему сразу два игрока заслоняют вид. Сельдяков после матча честно признался, что ему показалось, что Комбаров закрывал лицо рукой. К сожалению, пришлось занизить ему оценку. Не могу сказать, что здесь не было пенальти», – сказал Баскаков в эфире программы «Свисток».
«Спартак» после победы над «Зенитом» имеет 10 очков преимущества над ЦСКА.