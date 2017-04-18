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    Баскаков считает, что пенальти за руку Комбарова в матче «Спартак» – «Зенит» был

    Глава Контрольно-квалификационной комиссии РФС Юрий Баскаков высказал мнение, что судьи матча «Спартак»«Зенит» (2:1) неверно трактовали эпизод с игрой рукой Дмитрия Комбарова в своей штрафной.

    «Егоров сразу сказал, что отдает эту зону на откуп ассистента за воротами. Если бы бригада не была расширенной, он бы занял другую позицию на поле, а так ему сразу два игрока заслоняют вид. Сельдяков после матча честно признался, что ему показалось, что Комбаров закрывал лицо рукой. К сожалению, пришлось занизить ему оценку. Не могу сказать, что здесь не было пенальти», – сказал Баскаков в эфире программы «Свисток».

    «Спартак» после победы над «Зенитом» имеет 10 очков преимущества над ЦСКА.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2017 20:06
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 19 апреля 2017, 12:19

      Комменты тут это прикол конечно))) Спартачье, которое ныло после матча в Питере, якобы из-за судьи Спам упустил победу, не удалив Кришито минут за 5 до конца матча когда Зенит вёл в счете, теперь струячит мол не важно был пенальти или нет, это ни на что бы не повлияло))
      Про объективность и последовательность глоры спама явно не слышали =)

      0
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 19 апреля 2017, 10:11

      А когда дзюба забивал,разве он не сыграл рукой. Почему об этом не говорят и не спросят у самого дзюбы??????

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 апреля 2017, 09:24

      какая разница, вон вчера в ЛЧ что творили судьи они просто не успевают за ситуацией на поле, футбол стал быстрее контактнее пора уже вводить технику ведь живем в 21 веке везде видеокамеры скоро в сартирах будут их ставить, но только не в футболе

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 19 апреля 2017, 02:17

      не было его, а победа справедлива

      0
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      Рейтинг: +110

      Firevet 19 апреля 2017, 00:56

      Хоспадэ, был да сплыл..( к черту это обсуждать... везет сильнейшим.... а по поводу судей на линии, пусть горят в аду. Даешь видеоповторы!

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 19 апреля 2017, 00:28

      Был пенальти или не был в данном моменте - это вторично. Главное, что судья встречи выбрал линию поведения и придерживался её. Давал играть, бороться и тем и другим. В эпизоде когда "игрочище" забивал гол, мяч отскочил в руку, но никто не оспаривал этот эпизод, потому что судья был последователен в принятии решений. Благодаря этому мы посмотрели увлекательную игру европейского уровня.

      1
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      Рейтинг: +806

      jet andy 19 апреля 2017, 00:05

      На повторе видно что была игра рукой.

      0
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      Рейтинг: +10382

      ivany4 18 апреля 2017, 23:06

      Не могу сказать, что здесь не было пенальти...
      Могуч русский язык. И вашим и нашим, и всем сестрам по серьгам!!!
      Так был пенальти?! - Да нет наверное!
      А дальше болельщики додумают!)))

      2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 18 апреля 2017, 22:22

      Счёт на табло. А разница очков в таблице. Пенальти не явный, рукой Комбаров не играл, значит и пенальти не было.

      2
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > RedWhiteFans2 18 апреля 2017, 23:18

      Рука была, значит пенальти был, но это не имеет значение, Спартак выиграл.

      0
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      Рейтинг: +528

      Dguffin > VVM1964 19 апреля 2017, 06:28

      VVM1964, вот тут вопрос спорный. Игрок подкатываясь поднимал руку вверх. Что в этом естественного?

      -2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 апреля 2017, 22:14

      В Питере нас засудили, в Москве Зенит обидели.
      С игры забивать надо, тогда и скандалов не будет.
      Ни чего личного.

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