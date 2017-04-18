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  • Баскаков считает, что пенальти за руку Комбарова в матче «Спартак» – «Зенит» был

Баскаков считает, что пенальти за руку Комбарова в матче «Спартак» – «Зенит» был

18 апреля 2017, 20:06
29

Глава Контрольно-квалификационной комиссии РФС Юрий Баскаков высказал мнение, что судьи матча «Спартак»«Зенит» (2:1) неверно трактовали эпизод с игрой рукой Дмитрия Комбарова в своей штрафной.

«Егоров сразу сказал, что отдает эту зону на откуп ассистента за воротами. Если бы бригада не была расширенной, он бы занял другую позицию на поле, а так ему сразу два игрока заслоняют вид. Сельдяков после матча честно признался, что ему показалось, что Комбаров закрывал лицо рукой. К сожалению, пришлось занизить ему оценку. Не могу сказать, что здесь не было пенальти», – сказал Баскаков в эфире программы «Свисток».

«Спартак» после победы над «Зенитом» имеет 10 очков преимущества над ЦСКА.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Комбаров Дмитрий Баскаков Юрий Егоров Игорь
Комментарии (29)
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Krics
1492535478
Стакан наполовину полон или на половину пуст.
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solyh-1962
1492535531
Пусть Баскаков прокоментирует два пенальти, которые назначили в Питере!!!
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bafor
1492536139
Баскаков сам не знает что было, что не было. А пенальти не было. Ну, попал бы мяч в лицо Комбарову, и все равно бы пас зенитовцев не прошёл.
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Fancyfall
1492536904
как хорошо умеет жонглировать словами
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zenit2012
1492540561
Игра рукой была? Была! Значит пенальти, но это уже не важно, надо забивать с игры. Пенальти это холява.
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fediy2009
1492541427
Опять сопли......Во всех неудачах Зенита виноваты судьи.
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fediy2009
1492541484
Хоть бы раз признались, что проиграли по делу.
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Мары
1492542863
В Питере нас засудили, в Москве Зенит обидели. С игры забивать надо, тогда и скандалов не будет. Ни чего личного.
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RedWhiteFans2
1492543365
Счёт на табло. А разница очков в таблице. Пенальти не явный, рукой Комбаров не играл, значит и пенальти не было.
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ivany4
1492546013
Не могу сказать, что здесь не было пенальти... Могуч русский язык. И вашим и нашим, и всем сестрам по серьгам!!! Так был пенальти?! - Да нет наверное! А дальше болельщики додумают!)))
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