Баскаков считает, что пенальти за руку Комбарова в матче «Спартак» – «Зенит» был

Глава Контрольно-квалификационной комиссии РФС Юрий Баскаков высказал мнение, что судьи матча «Спартак» – «Зенит» (2:1) неверно трактовали эпизод с игрой рукой Дмитрия Комбарова в своей штрафной.

«Егоров сразу сказал, что отдает эту зону на откуп ассистента за воротами. Если бы бригада не была расширенной, он бы занял другую позицию на поле, а так ему сразу два игрока заслоняют вид. Сельдяков после матча честно признался, что ему показалось, что Комбаров закрывал лицо рукой. К сожалению, пришлось занизить ему оценку. Не могу сказать, что здесь не было пенальти», – сказал Баскаков в эфире программы «Свисток».

«Спартак» после победы над «Зенитом» имеет 10 очков преимущества над ЦСКА.