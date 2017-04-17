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    Каррера: «Мне очень повезло быть частью спартаковской семьи»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Зенитом» (2:1) в матче 23-го тура РФПЛ подчеркнул, что рад быть членом спартаковской семьи. По словам итальянского специалиста, он гордится футболистами красно-белых.

    «Моя команда, наши болельщики и наш символ – «Спартак». Мне очень повезло быть частью этой семьи. Я горжусь своими воинами!» – написал Каррера на своей станице в Instagram.

    После 23-х туров «Спартак» располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги, опережая ближайших конкурентов ЦСКА и «Зенит» на 10 и 11 очков соответственно.

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    Источник: Instagram

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    17.04.2017 18:52
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 22:10

      Массимо , а как нам повезло.
      Ты сказку сделал былью.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      Бульба 17 апреля 2017, 21:38

      Каррерим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 17 апреля 2017, 21:22

      Спасибо, тренер.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 апреля 2017, 21:08

      Кому-то всё(((

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 17 апреля 2017, 20:52

      футболисты стали бороться. у них появился кураж. Спасибо

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 17 апреля 2017, 20:21

      Нам всем друг с другом очень сильно повезло! Наконец то звезды встали в нужном порядке!

      4
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 17 апреля 2017, 19:41

      нам тоже очень повезло с Массимо !!!

      -2
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      Рейтинг: +8018

      nik55 17 апреля 2017, 19:18

      Спартаку тоже повезло с тренером

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 апреля 2017, 18:58

      Мне тоже,как и все болельщикам Спартака!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +427

      policepnz 17 апреля 2017, 18:56

      а концовочку: Грацио, **ть!

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > policepnz 17 апреля 2017, 20:52

      концовочку потом Дима Комбаров на бис исполнит)))

      0
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