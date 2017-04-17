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  • Каррера: «Мне очень повезло быть частью спартаковской семьи»

Каррера: «Мне очень повезло быть частью спартаковской семьи»

17 апреля 2017, 18:52
13

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Зенитом» (2:1) в матче 23-го тура РФПЛ подчеркнул, что рад быть членом спартаковской семьи. По словам итальянского специалиста, он гордится футболистами красно-белых.

«Моя команда, наши болельщики и наш символ – «Спартак». Мне очень повезло быть частью этой семьи. Я горжусь своими воинами!» – написал Каррера на своей станице в Instagram.

После 23-х туров «Спартак» располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги, опережая ближайших конкурентов ЦСКА и «Зенит» на 10 и 11 очков соответственно.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (13)
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policepnz
1492444579
а концовочку: Грацио, **ть!
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Mahone
1492444731
Мне тоже,как и все болельщикам Спартака!!!!!!!!!!!!!!!
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nik55
1492445931
Спартаку тоже повезло с тренером
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спартач 23рус
1492447267
нам тоже очень повезло с Массимо !!!
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filosof sparty
1492449714
Нам всем друг с другом очень сильно повезло! Наконец то звезды встали в нужном порядке!
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petr69
1492451521
футболисты стали бороться. у них появился кураж. Спасибо
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shinnik
1492452502
Кому-то всё(((
Ответить
Андрей Ермошин
1492453346
Спасибо, тренер.
Ответить
Бульба
1492454282
Каррерим
Ответить
Мары
1492456212
Массимо , а как нам повезло. Ты сказку сделал былью.
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