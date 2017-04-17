Каррера: «Мне очень повезло быть частью спартаковской семьи»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Зенитом» (2:1) в матче 23-го тура РФПЛ подчеркнул, что рад быть членом спартаковской семьи. По словам итальянского специалиста, он гордится футболистами красно-белых.

«Моя команда, наши болельщики и наш символ – «Спартак». Мне очень повезло быть частью этой семьи. Я горжусь своими воинами!» – написал Каррера на своей станице в Instagram.

После 23-х туров «Спартак» располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги, опережая ближайших конкурентов ЦСКА и «Зенит» на 10 и 11 очков соответственно.