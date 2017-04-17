Бензема: «Азар стал бы хорошим приобретением для «Реала»

хорошим приобретением стало бы покупка Дибалы вместо тебя и Азара вместо Бейла, которого взяли 100500 лет назад а он половина времени лечится постоянно и врядли уже когда-нибудь догонит Рона. старику хоть уже за 30 но все равно в ключевых матчах разницу делает именно он. поэтому я бы его не продавал ни в коем случае хоть он и эгоист с большой буквы. продажа этих двух и покупка Азара и Дибалы была бы идеальной
Нападающий «Реала» Карим Бензема признался, что не будет против перехода хавбека «Челси» Эдена Азара в мадридский клуб.
Ранее сообщалось, что бельгиец является целью сливочных в летнее трансферное окно.
«Азар – очень хороший игрок, что я могу сказать. Я не в курсе всех слухов, но очевидно, это будет хорошим приобретением для «Реала», – сказал Бензема.
В нынешнем сезоне Азар забил 14 голов и сделал шесть результативных передач в 35-ти матчах. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 70 миллионов евро.