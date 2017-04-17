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    Бензема: «Азар стал бы хорошим приобретением для «Реала»

    Нападающий «Реала» Карим Бензема признался, что не будет против перехода хавбека «Челси» Эдена Азара в мадридский клуб.

    Ранее сообщалось, что бельгиец является целью сливочных в летнее трансферное окно.

    «Азар – очень хороший игрок, что я могу сказать. Я не в курсе всех слухов, но очевидно, это будет хорошим приобретением для «Реала», – сказал Бензема.

    В нынешнем сезоне Азар забил 14 голов и сделал шесть результативных передач в 35-ти матчах. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 70 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    17.04.2017 13:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +201

      falanor 17 апреля 2017, 14:48

      хорошим приобретением стало бы покупка Дибалы вместо тебя и Азара вместо Бейла, которого взяли 100500 лет назад а он половина времени лечится постоянно и врядли уже когда-нибудь догонит Рона. старику хоть уже за 30 но все равно в ключевых матчах разницу делает именно он. поэтому я бы его не продавал ни в коем случае хоть он и эгоист с большой буквы. продажа этих двух и покупка Азара и Дибалы была бы идеальной

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 17 апреля 2017, 13:53

      Все хана бенземе... роналду его продать заставит...

      -1
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      Рейтинг: +112

      kamaz89 17 апреля 2017, 13:14

      На его позиции Роналду играет, а на замену ему думаю не станут брать, и без Азара есть кому его заменять. Да и Челси не захочет продавать своего лидера, будет глупо с их стороны

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