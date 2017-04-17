Бензема: «Азар стал бы хорошим приобретением для «Реала»

Нападающий «Реала» Карим Бензема признался, что не будет против перехода хавбека «Челси» Эдена Азара в мадридский клуб.

Ранее сообщалось, что бельгиец является целью сливочных в летнее трансферное окно.

«Азар – очень хороший игрок, что я могу сказать. Я не в курсе всех слухов, но очевидно, это будет хорошим приобретением для «Реала», – сказал Бензема.

В нынешнем сезоне Азар забил 14 голов и сделал шесть результативных передач в 35-ти матчах. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 70 миллионов евро.