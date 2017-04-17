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    Деулофеу ставит свои условия «Барселоне»

    Нападающий «Милана» Жерар Деулофеу рассматривает вариант возвращения в «Барселону», сообщает Sport.es. При этом футболист рассчитывает сделать это на своих условиях. Наиболее важным из них является то, что он хочет быть в обойме основного состава, иметь постоянную игровую практику, что сейчас у него есть в «Милане».

    Напомним, что сейчас Деулофеу принадлежит «Эвертону», в «Милане» он выступает на правах аренды до окончания текущего сезона. «Барселона» имеет приоритетное право выкупа футболиста.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2017 07:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 17 апреля 2017, 14:13

      Пока есть Месси, Суарес и Неймар ты только за сигами им бегать будешь

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