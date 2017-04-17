Деулофеу ставит свои условия «Барселоне»

Нападающий «Милана» Жерар Деулофеу рассматривает вариант возвращения в «Барселону», сообщает Sport.es. При этом футболист рассчитывает сделать это на своих условиях. Наиболее важным из них является то, что он хочет быть в обойме основного состава, иметь постоянную игровую практику, что сейчас у него есть в «Милане».

Напомним, что сейчас Деулофеу принадлежит «Эвертону», в «Милане» он выступает на правах аренды до окончания текущего сезона. «Барселона» имеет приоритетное право выкупа футболиста.