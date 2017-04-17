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Титов: «Наконец-то «Спартак» заткнет всем рты!»

17 апреля 2017, 00:07
33

Бывший футболист и тренер «Спартака» Егор Титов поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России. Титов подчеркнул, что на данный момент петербургский клуб уступает красно-белым.

«Спартак» заслужил победу. Не было сомнений, что будет иначе. Сегодняшний «Зенит» уступает «Спартаку». Все ребята молодцы, даже выделять никого не буду.

Промес? Я знаю, что может делать Квинси. Да, он сегодня забил и пас отдал, но голландец может действовать еще лучше. Сегодня он сыграл на процентов 70.

До чемпионства осталось немного. Достаточно в матчах с «Ростовом» и ЦСКА не проиграть. Нынешние соперники в чемпионате позволяют команде Массимо Карреры стать чемпионом. «Спартак» сильнее всех. Наконец-то мы заткнем всем рты!» — сказал Титов.

Напомним, что благодаря сегодняшней победе «Спартак» увеличил отрыв от ближайшего преследователя в турнирной таблице до десяти очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Титов Егор Промес Квинси
Комментарии (33)
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АлёшкА91
1492377081
Всех КБ с победой! Спартак - чемпион!!!!!
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007abdul007
1492377134
мясо все годы не затыкалось, так что сперва что-нибудь из европы привезите пиченёны
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Pourport
1492377163
Первое чемпионство за 13 лет,есть конечно чем рот соперникам закрыть!)))
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edw7777
1492377481
А кому рты-то затыкать? Разве кто-то ставит под сомнение игру Спартака? Так говорить неприлично. Надеюсь, уважаемый г-н Титов сказал так сгоряча.
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zico2205
1492377535
Ну в Ростове Спартак точно не выиграет...А вот с ЦСКА- может....И хоть за Спартак никогда не болел- в этом сезоне он достоин чемпионства!!!
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Firevet
1492381671
Че то он агрессивен последнее время)
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De_Frenki
1492381700
ОЙ проснулась Настя....заверещал спустя 10 лет))
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Cipolino
1492384637
Если бы тебя с физруком Аленем пинком под жoпy не выперли,не было бы щяс титула.Так бы и гонялись за спартаковским духом.
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Axe111
1492398733
очко себе заткни
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Басмачи
1492414356
Спартак чемпион !!! Мои поздравлении !!! Но на Лиге Чемпионов что бы играли хорошо а то если будет играть как на лиге европы такой Спартак никому ненужен
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