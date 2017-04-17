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    Титов: «Наконец-то «Спартак» заткнет всем рты!»

    Бывший футболист и тренер «Спартака» Егор Титов поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России. Титов подчеркнул, что на данный момент петербургский клуб уступает красно-белым.

    «Спартак» заслужил победу. Не было сомнений, что будет иначе. Сегодняшний «Зенит» уступает «Спартаку». Все ребята молодцы, даже выделять никого не буду.

    Промес? Я знаю, что может делать Квинси. Да, он сегодня забил и пас отдал, но голландец может действовать еще лучше. Сегодня он сыграл на процентов 70.

    До чемпионства осталось немного. Достаточно в матчах с «Ростовом» и ЦСКА не проиграть. Нынешние соперники в чемпионате позволяют команде Массимо Карреры стать чемпионом. «Спартак» сильнее всех. Наконец-то мы заткнем всем рты!» — сказал Титов.

    Напомним, что благодаря сегодняшней победе «Спартак» увеличил отрыв от ближайшего преследователя в турнирной таблице до десяти очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.04.2017 00:07
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 17 апреля 2017, 10:32

      Спартак чемпион !!! Мои поздравлении !!! Но на Лиге Чемпионов что бы играли хорошо а то если будет играть как на лиге европы такой Спартак никому ненужен

      1
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 17 апреля 2017, 10:03

      Конечно заткнут)))
      В начале сезона из Лиги Европы позорно, на последних минутах матча, вылетели! А так бы могли заработать в копилку России! Хорошо, что из без Спартака удалось обойти Португалию и заработать 3 путевки в Лигу Чемпионов!

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 17 апреля 2017, 07:45

      «Спартак» сильнее всех. Наконец-то мы заткнем всем рты!»+ главное чтоб свои заткнули и не ныли.... ну чемпионы молодцы , только не нойте...

      -1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 апреля 2017, 07:45

      Да!!!!!! Главное надолго бы,но уровень растет,отстоять будет трудновато!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 17 апреля 2017, 06:12

      очко себе заткни

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +712

      Cipolino 17 апреля 2017, 02:17

      Если бы тебя с физруком Аленем пинком под жoпy не выперли,не было бы щяс титула.Так бы и гонялись за спартаковским духом.

      0
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 17 апреля 2017, 01:28

      ОЙ проснулась Настя....заверещал спустя 10 лет))

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +110

      Firevet 17 апреля 2017, 01:27

      Че то он агрессивен последнее время)

      2
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      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк > Firevet 17 апреля 2017, 02:35

      Надеть на юродивого Егорку смирительную рубашку и намордник.

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 17 апреля 2017, 00:18

      Ну в Ростове Спартак точно не выиграет...А вот с ЦСКА- может....И хоть за Спартак никогда не болел- в этом сезоне он достоин чемпионства!!!

      3
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > VVM1964 17 апреля 2017, 05:53

      А щас уже такого не будет после зенита, щас перестанут пи..деть про место привычное)))

      3
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 17 апреля 2017, 00:18

      А кому рты-то затыкать? Разве кто-то ставит под сомнение игру Спартака? Так говорить неприлично. Надеюсь, уважаемый г-н Титов сказал так сгоряча.

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