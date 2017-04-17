Титов: «Наконец-то «Спартак» заткнет всем рты!»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Егор Титов поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России. Титов подчеркнул, что на данный момент петербургский клуб уступает красно-белым.

«Спартак» заслужил победу. Не было сомнений, что будет иначе. Сегодняшний «Зенит» уступает «Спартаку». Все ребята молодцы, даже выделять никого не буду.

Промес? Я знаю, что может делать Квинси. Да, он сегодня забил и пас отдал, но голландец может действовать еще лучше. Сегодня он сыграл на процентов 70.

До чемпионства осталось немного. Достаточно в матчах с «Ростовом» и ЦСКА не проиграть. Нынешние соперники в чемпионате позволяют команде Массимо Карреры стать чемпионом. «Спартак» сильнее всех. Наконец-то мы заткнем всем рты!» — сказал Титов.

Напомним, что благодаря сегодняшней победе «Спартак» увеличил отрыв от ближайшего преследователя в турнирной таблице до десяти очков.