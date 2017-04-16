Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Каррера: «Рано говорить, что мы выиграли чемпионат»

16 апреля 2017, 22:20
26

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча 23-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:1). По мнению специалиста, говорить о чемпионстве красно-белых преждевременно.

«Много эмоций, ребята провели отличную игру против отличной команды. У нас было больше сил, чтобы победить. Мы сыграли так, как и готовились. Во втором тайме нам было сложно, потому что мы сели в оборону. А так как у «Зенита» есть отличные игроки, нам пришлось сложно. Промес сыграл отлично, но я люблю говорить о команде, потому что без команда Квинси не было бы. Конечно, мы рады, но в субботу нас ждет матч против «Ростова». Мы должны продолжать играть в каждом матче, я думаю, рано говорить, что мы выиграли чемпионат», – сказал Каррера в интервью каналу «Наш Футбол».

«Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» на 11 баллов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Промес Квинси Каррера Массимо
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тоторо
1492370613
Умничка. Всё по делу. Не спешим заказывать "золотые майки" - подождём ещё пару туров.
Ответить
oyabun
1492370982
Очень прошу!! Не расслабтесь в матче с Ростовом! Верю в игроков и тренера персонально! Как говорится в идиотской рекламе, мы это заслужили, друзья! ))
Ответить
спартач 23рус
1492372077
каков ПРОМЕС это просто игрок с большой буквы !!!
Ответить
Maйкl
1492372118
Всех красно-белых с заслуженой победой!Чемпионство совсем рядом,Каррера молодец ,сильный тренер
Ответить
proekt
1492372192
МЫ СПАРТАК!!!
Ответить
спартач 23рус
1492372455
Mille grazie
Ответить
Д Альбертини
1492372657
Спасибо тренеру, Спасибо футболистам! Всех болельщиков Спартака, с победой!
Ответить
ivanthebest
1492375080
Всё правильно Массимо. Впереди ещё сложные 7 матчей остались и только тогда, когда уже официально никто не сможет нас догнать, тогда и можно будет говорить о чемпионстве. А сейчас нужно продолжать упорно пахать и готовится к следующему матчу с неуступчивым дома Ростовом...
Ответить
deni-54321
1492375328
Молодцы!Чемпионы уже на 99%
Ответить
Мары
1492375483
Когда мы едины Мы непобедимы Вперёд Спартак !!! Вперёд красно-белые !!!
Ответить
Главные новости
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
1
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
1
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
12:56
1
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
12:31
7
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
12:16
1
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
9
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
14
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
11:30
Все новости
Все новости
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
5
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
9
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
14
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
2
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
3
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
3
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
3
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
4
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
1
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
3
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
10
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
9
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+