Каррера: «Рано говорить, что мы выиграли чемпионат»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча 23-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:1). По мнению специалиста, говорить о чемпионстве красно-белых преждевременно.

«Много эмоций, ребята провели отличную игру против отличной команды. У нас было больше сил, чтобы победить. Мы сыграли так, как и готовились. Во втором тайме нам было сложно, потому что мы сели в оборону. А так как у «Зенита» есть отличные игроки, нам пришлось сложно. Промес сыграл отлично, но я люблю говорить о команде, потому что без команда Квинси не было бы. Конечно, мы рады, но в субботу нас ждет матч против «Ростова». Мы должны продолжать играть в каждом матче, я думаю, рано говорить, что мы выиграли чемпионат», – сказал Каррера в интервью каналу «Наш Футбол».

«Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» на 11 баллов.