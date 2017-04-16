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    Каррера: «Рано говорить, что мы выиграли чемпионат»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча 23-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:1). По мнению специалиста, говорить о чемпионстве красно-белых преждевременно.

    «Много эмоций, ребята провели отличную игру против отличной команды. У нас было больше сил, чтобы победить. Мы сыграли так, как и готовились. Во втором тайме нам было сложно, потому что мы сели в оборону. А так как у «Зенита» есть отличные игроки, нам пришлось сложно. Промес сыграл отлично, но я люблю говорить о команде, потому что без команда Квинси не было бы. Конечно, мы рады, но в субботу нас ждет матч против «Ростова». Мы должны продолжать играть в каждом матче, я думаю, рано говорить, что мы выиграли чемпионат», – сказал Каррера в интервью каналу «Наш Футбол».

    «Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» на 11 баллов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2017 22:20
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 апреля 2017, 06:32

      Это триумф Карреры.....Молодец!!!

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 17 апреля 2017, 00:29

      Как говорил персонаж сказки Гайдара - деда : "Нам бы день простоять, да ночь продержаться", но такая игра. как сегодня, внушает оптимизм. Всех красно - белых с заслуженной победой!

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 17 апреля 2017, 00:07

      Правильно, не стоит спешить - еще 7 туров..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 17 апреля 2017, 00:02

      Теперь, наверное, точно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 17 апреля 2017, 00:01

      можно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 16 апреля 2017, 23:44

      Когда мы едины
      Мы непобедимы

      Вперёд Спартак !!!
      Вперёд красно-белые !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      deni-54321 16 апреля 2017, 23:42

      Молодцы!Чемпионы уже на 99%

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 апреля 2017, 23:38

      Всё правильно Массимо. Впереди ещё сложные 7 матчей остались и только тогда, когда уже официально никто не сможет нас догнать, тогда и можно будет говорить о чемпионстве. А сейчас нужно продолжать упорно пахать и готовится к следующему матчу с неуступчивым дома Ростовом...

      5
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      Рейтинг: +482

      Тоторо 16 апреля 2017, 23:01

      Кстати, есть ли ценители испанского языка? Интересно было бы узнать происхождение прозвища Карреры.... и его историю (прозвища)

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      Рейтинг: +295

      dudarik > Тоторо 16 апреля 2017, 23:25

      А что за погоняло?

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      Рейтинг: +482

      Тоторо > dudarik 16 апреля 2017, 23:34

      La Bandera

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      Рейтинг: +665

      Snerg > Тоторо 17 апреля 2017, 01:18

      переводиться флаг , а историю не знаю

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      Рейтинг: +482

      Тоторо > Snerg 17 апреля 2017, 01:58

      Да насчёт "флага" я вкурсе. Но не спроста же даются такие имена .....

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      Рейтинг: +51

      Spartak115 16 апреля 2017, 22:59

      Всех болельщиков Спартака с попедой!!!!
      Ждем следующую игру!!!!

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