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    РФПЛ. «Спартак» на своем поле обыграл «Зенит»

    В рамках 23-го тура РФПЛ «Спартак» оказался сильнее «Зенита». В первом тайме гол в свой актив занес Квинси Промес. Во второй половине встречи Артем Дзюба сравнял счет на 66-й минуте игры, после чего Александр Самедов установил окончательный результат.

    Таким образом, «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, оторвавшись от ЦСКА на 10 очков. «Зенит» – третий.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур

    Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Промес, 22; 1:1 – Дзюба, 66; 2:1 – Самедов, 80.

    Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков, Джано (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Зобнин, Промес, Фернандо.

    Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Нету, Данни, Юсупов (Маурисио, 79), Жулиано (Джорджевич, 88), Эрнани (Шатов, 46), Дзюба, Кокорин.

    Предупреждение: Промес, 85 – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2017 06:00
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    Комментарии226
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      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN 17 апреля 2017, 19:00

      можно валить - цска не тот,зенит не тот....как раньше...СПАРТАКУ так никогда не предъявляли....всякое было - не ныли...ЛЧ и ЛЕ покажет

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      Рейтинг: +5179

      Каратель 17 апреля 2017, 14:03

      красавцы,с победой! спасибо Массимо,спасибо Спартак! а неадекаты-кришиты,полешки-дзюбишки,все к цыганочке под бочёк плакать!

      1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 17 апреля 2017, 11:58

      - ну что, "лазурные"!?...конечно, ещё 7 туров, и Лунёв-красава, и Дзюба-самый "разговорчивый "столб")... тогда, кто же они, эти скромные ребята - Промес и Самедов !?...нет, ОНИ не "могильщики")- по вопросам погребения обращайтесь к Денису!!!), но ВСЕ ОНИ просто - ОДНОЙ КРОВИ!!!

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 17 апреля 2017, 11:42

      Я считаю, можно порадоваться за ФК "Спартак" и поздравить всех преданных болельщиков, которые так долго ждали титуала от клуба и наконец-то, скорее всего выиграют. Это прекрасно, когда твоя команда, что-то выигрывает. Лично я не являюсь поклонником российского футбола и ФК "Спартак", но хочу сказать, что мне приятно, что наш футбол может стать не много лучше и профессиональнее. Теперь ФК"Спартак", должен серьезно подумать над усилением состава. Если они думают играть в ЛЧ в следующем году, им придется туго. В Европе балом правят крутые клубы вроде Реала, " Барсы", "Ювентуса" и "Атлетико". Нужно просто попытаться сыграть нормально, не опозориться и не ударить в грязь лицом.

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > Болельщик Реал Мадрида 17 апреля 2017, 12:00

      - спасибо!!!, в испанской лиге я болею за мадридский "Реал", чемпионства им!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +581

      Чеба 17 апреля 2017, 11:03

      Это всё! Это конец! УРАААААААААААААААААА!!!!!

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > Чеба 17 апреля 2017, 12:01

      - зто только начало конца!!!)))

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      Рейтинг: +163

      LIWER RW 17 апреля 2017, 10:23

      Лощадей надо рвать, чтобы чемпионство было бесспорным для всяких неадекватных экспердов.

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      Рейтинг: +19

      ЮПН 17 апреля 2017, 10:04

      А Кришито подленький. Специально провоцировал Промеса на ж.к. По другому наверное не может.

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > ЮПН 17 апреля 2017, 12:03

      - полностью согласен!...однако
      ,с ПОБЕДОЙ !!!

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      Рейтинг: +37

      раптор62 > ЮПН 17 апреля 2017, 12:40

      согласен с тобой та еще скатина

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      Рейтинг: +11

      Дэс 17 апреля 2017, 10:02

      По-человечески мне жалко Луческу, он, как тренер хороший, просто видимо игроки Зенита его не воспринимают, и это плохо, уверен в другом клубе он добьётся большего! А Спартак красавцы, Каррера, это мужик!

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 17 апреля 2017, 09:34

      Мельгарехо в концовке разочаровал. Было время и прицелиться, и удобно ударить. уж если умеешь бить черпачком, то забивать надо. Тем более в таком матче, а если бы решающий момент был. но а так, бить надо в угол со всей дури и не делать валидольную концовку

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > NEON-SM 17 апреля 2017, 11:19

      привет!, Мельгарехо - не "тянет", Маурисио - не "летает", Ещенко - "летает", но банально..., думаю, эти трое - "на выход")

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      Рейтинг: +10

      kopernick > NEON-SM 17 апреля 2017, 16:47

      он знал, что победят! ;)

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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 17 апреля 2017, 09:20

      Бомжам скатертью дорога в ФНЛ с новым стадионом.

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