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РФПЛ. «Спартак» на своем поле обыграл «Зенит»

17 апреля 2017, 06:00
256

В рамках 23-го тура РФПЛ «Спартак» оказался сильнее «Зенита». В первом тайме гол в свой актив занес Квинси Промес. Во второй половине встречи Артем Дзюба сравнял счет на 66-й минуте игры, после чего Александр Самедов установил окончательный результат.

Таким образом, «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, оторвавшись от ЦСКА на 10 очков. «Зенит» – третий.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур

Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Промес, 22; 1:1 – Дзюба, 66; 2:1 – Самедов, 80.

Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков, Джано (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Зобнин, Промес, Фернандо.

Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Нету, Данни, Юсупов (Маурисио, 79), Жулиано (Джорджевич, 88), Эрнани (Шатов, 46), Дзюба, Кокорин.

Предупреждение: Промес, 85 – нет.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Самедов Александр Дзюба Артем Промес Квинси
Комментарии (256)
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NapaS
1492369030
С Победой!!!! Все по делу! Квинси просто бест! Дзюба никто!
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zenit2012
1492369229
Спартак однозначно в этом чемпионате займет первое место. Уверен Зенит решит свои проблемы в следующем сезоне и все недоразумения с чемпионством решаться. Поздравляю Спартак с первым чемпионством за последние 16 лет и первую победу над Зенитом за 4-е года!!!)))
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cska-62
1492369357
И при чём тут Каррера? Это Аленичев, Карпин и буфетчица тётя Маша из Тарасовки (второй вариант – минетчица Галя!) посоветовали для победы над «Зенитом» играть в первом тайме в четыре защитника и максимально насытить среднюю линию бьющими и техничными Фернандо, Зобниным, Глушаковым, Джано и Поповым, оставив на острие атаки лишь одного Промеса. Они же коллективно внушили Глушакову, что он распасовщик уровня Хави и Иньесты, а Промесу, что он будущий Суарес или Неймар. Никак не меньше. Повторяю: и при чём тут Каррера? При таком заслуженном и коллективном руководстве Аленичева, Карпина и буфетчицы тёти Маши из Тарасовки (второй вариант - минетчицы Гали!) место на тренерской скамейке может занимать, кто угодно! Хоть сам Федун! Если же говорить серьёзно, то такая схема Карреры лично меня не удивила. Удивило то, что на скамейке запасных остался Самедов, а не Джано или Попов. На 60 минуте это недоразумение было исправлено. Самедов заменил Джано. При всём моём уважении к Джано или Попову, Самедов сегодня играет сильнее. Первый тайм «Спартак» переиграл «Зенит» вчистую. Если бы не вратарь питерцев Лунёв, то счёт тайма мог быть не 1:0, а значительно большим! Во втором тайме ожил «Зенит» вместе с выходом на поле Шатова. Ответный гол Дзюбы не результат командной игры, которая тоже имела место быть, а блестящего паса, мастерски сыгравшего Артёма и неопытности для игр такого уровне защитника красно-белых Джикиа. Замена Попова на Мельгарехо несколько стабилизировала игру «Спартака», ну, а гол, организованный Промесом и Самедовым был исполнен просто для футбольного учебника. В конце матча команды могли обменяться голами. Промахнулись и Дзюба, и Мельгарехо. Последний просто спижонил после идеальной передачи Самедова. И промахнулся. «Спартак» заслуженно победил со счётом 2:1 за счёт подавляющего преимущества в первом тайме. Почему Луческу не использует таких футболистов, как Мак и Молло, представления не имею. Это проблемы «Зенита». Там, наверное, что-то личное. В том же «Спартаке» Каррера нашёл бы им место на поле. Не говоря уже о Гончаренко или Бердыеве.
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Kairat-Arshavin
1492369380
Как вам ?? Без двух нападающих сделали! Бомжи лохи и Дзюба лох!
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dzhanavar
1492369657
Чемпионская игра! Чемпионская победа! Поздравляю всех болельшиков "Спартак"а. Очень долго вы ждали этого...
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Д Альбертини
1492370721
Всех КБ с победой!
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"supermax"
1492373647
Зашел поржать над ноющими бомжами....а тут все наши:D с победой всех!!
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Мары
1492374946
Дзюбинько обидели. Трофей с хлебала вырвали. Красно белые мои поздравления. Как же я счастлив..
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Cipolino
1492381527
Радимов-:"Дзюба не забьёт,но Зинит выиграет".А я перед матчем написал-:"У мя альтернативный пррогноз,Дзюба забьёт,но Бздинит просрёт".МожЫте праверить.
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Тяп-Ляп.
1492383146
Перспектива-1:18
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