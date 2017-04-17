РФПЛ. «Спартак» на своем поле обыграл «Зенит»

В рамках 23-го тура РФПЛ «Спартак» оказался сильнее «Зенита». В первом тайме гол в свой актив занес Квинси Промес. Во второй половине встречи Артем Дзюба сравнял счет на 66-й минуте игры, после чего Александр Самедов установил окончательный результат.

Таким образом, «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, оторвавшись от ЦСКА на 10 очков. «Зенит» – третий.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур

Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Промес, 22; 1:1 – Дзюба, 66; 2:1 – Самедов, 80.

Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков, Джано (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Зобнин, Промес, Фернандо.

Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Нету, Данни, Юсупов (Маурисио, 79), Жулиано (Джорджевич, 88), Эрнани (Шатов, 46), Дзюба, Кокорин.

Предупреждение: Промес, 85 – нет.

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