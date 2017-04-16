Милнер: «Против «Вест Бромвича» было очень тяжело играть»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился эмоциями от матча 33-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (1:0). По словам хавбека, против соперника было очень сложно играть.

«Прекрасная победа! Но играть против «Вест Бромвича» было очень тяжело. Но мы набрали три очка, хорошо действовали в обороне. Конечно, можно было бы выиграть более спокойно, но мы довольны тем, что есть. Ориги совершенствуется от матча к матчу. Он очень талантлив, правильно относится к делу, но в этом сезоне он провел меньше матчей, чем ему хотелось бы. Это говорит о силе нашей команды», – сказал хавбек.

«Ливерпуль» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.