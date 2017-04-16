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    Милнер: «Против «Вест Бромвича» было очень тяжело играть»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поделился эмоциями от матча 33-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (1:0). По словам хавбека, против соперника было очень сложно играть.

    «Прекрасная победа! Но играть против «Вест Бромвича» было очень тяжело. Но мы набрали три очка, хорошо действовали в обороне. Конечно, можно было бы выиграть более спокойно, но мы довольны тем, что есть. Ориги совершенствуется от матча к матчу. Он очень талантлив, правильно относится к делу, но в этом сезоне он провел меньше матчей, чем ему хотелось бы. Это говорит о силе нашей команды», – сказал хавбек.

    «Ливерпуль» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

    Источник: BBC

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    16.04.2017 18:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 17 апреля 2017, 00:23

      А в конце в пустые ворота так и не попали((

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