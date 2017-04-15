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    Червиченко: «Слова Дзюбы о болельщиках-сектантах? Согласен, у «Спартака» таких много»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко согласился со словами нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который заявил, что среди болельщиков московского клуба есть сектанты.

    Отметим, что Дзюба является воспитанником «Спартака» и принадлежал красно-белым в период с 2006 по 2015 год.

    «Если я скажу, что полностью с ним не согласен, то совру. Таких болельщиков «Спартака» действительно очень много. Эти люди в любых спорах о клубе не воспринимают никакие аргументы, у них одна своя правда, и никакой другой нет. У меня даже друг один такой есть.

    Взять к примеру матч с «Зенитом» и тот фол Кришито на Промесе: разговоры от них идут такие, будто тот матч «Спартак» уже выиграл, но судейское решение все изменило. Я пытаюсь людям объяснить, что вы тот матч проигрывали, и хоть оставалось пять минут до конца, это не значит, что ничейный исход был москвичам гарантирован. Но они же считают, что упустили победу. Эти люди находятся в болельщицком неадеквате, и у «Спартака» таких болельщиков много. Понимаю, что можно рьяно болеть и защищать любимый клуб, но объективность важнее фанатизма», – сказал Червиченко.

    Источник: Rusfootball.info

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    15.04.2017 17:26
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    Комментарии31
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 апреля 2017, 07:19

      Все обиженные собрались в месте.Все кто хотел трофеев.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 16 апреля 2017, 04:04

      Что объединяет Дзюбу, Червя и Погреба ?
      По моему клич "долбоёбы всех стран объединяйтесь", актуален до сих пор.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > Мары 16 апреля 2017, 07:17

      Как в точку сказал то.

      3
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 15 апреля 2017, 23:52

      Сколько желчи в словах всех этих "бывших". Столько в них говна. В интервью "свиноматки" досталось всем и болельщикам, и судьям, и журналистам ( почитал ради интереса на Rusfootball.info). Ладно, этот хоть профукал "денежный мешок" и жаба душит до сих пор, а бывшие футболисты? Если они обижены на руководство, то причём здесь болельщики? Они же на руках готовы были носить и Погребняка, и того же Дзюбу, а он на них - сектанты, не зная что в древности, это обозначало ( в переводе с латинского) - Ученики, Школьники. Хотя что взять с "обиженного"?

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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 15 апреля 2017, 21:48

      2 дебила это сила

      7
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > SeniorMoroz91 15 апреля 2017, 23:51

      в точку...

      1
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      Рейтинг: +752

      alex1004 15 апреля 2017, 21:34

      Старый бородатый анекдот актуальный по сей день.

      Ротвеллер напал на маленького мальчика. Проходящий мимо парень кинулся на собаку, пару раз пнул ее в бок, после чего пес убежал. Мальчик был спасен!
      Местная газета решила послать корреспондента, чтобы он написал статью о спасителе. Корреспондент, подходя к парню:
      - О, я вижу, что вы - поклонник футбола. Вы знаете, завтра я напишу статью под заголовком: "Болельщик ЦСКА спас маленького мальчика от разъяренного пса!".
      - вы знаете, но я не болею за ЦСКА...
      - Хм... Ну, ладно. Заголовок будет такой: "Динамовский фанат спас мальчка от бешенной собаки!".
      - Но, вы понимаете, я не болею за "Динамо"...
      - А за кого же вы болеете???
      - За "Спартак"
      На следующий день вышла газета с "шапкой": "Бешенные фанаты "Спартака" избивают служебных собак".

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      Рейтинг: +752

      alex1004 > Mamont88 16 апреля 2017, 09:53

      :) Копирайт под анекдотом я не ставил. В самом верху я написал, "старый бородатый анекдот". Первый раз я его слышал ни то в 80-е, ни то в 90-е... Да и сейчас я его вставил сюда через копи-паст, что называется ни слова от себя. :) Найти анекдот который слышал даже сто лет назад, проще простого. Достаточно нескольких ключевых слов и гугл в помощь.

      0
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 15 апреля 2017, 20:05

      Ты кто такой, давай досвидания.... Это существо вообще не имет право говорить о Спартаке.

      4
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 15 апреля 2017, 19:07

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      Все правильно сказал. Свиньи даже в инете адекватную критику не воспринимают... Спартак как помойка вылетает с еврокубках, а эти идиота фанаты считают что это норм ) больные на голову люди

      -11
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > Max Urbanov 15 апреля 2017, 19:10

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      Вот даже свинья дырявая "Yazaspartak" дизлайк ставит ) видите, какой идиотизм ... Реально больные люди, не способные адекватно мыслить.

      -11
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      Рейтинг: +11

      Дэс > Max Urbanov 15 апреля 2017, 19:13

      Идиотизм, это твоё высказывание в грубой форме, начни с себя для начала...

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      Рейтинг: +11

      Дэс > 15 апреля 2017, 19:18

      Никто не говорил про то, что матч бы выиграли, а говорили про судейство, это раз (уже противоречие), во-вторых, сектанты и фанаты разные вещи (опять же противоречие). И в третьих, когда сами люди начнут адекватно отвечать на интервью, то и бардака не будет, а так подхватывают таких людей, такие же, как и они и со всем соглашаются, и дело не в том, что они правы, а в том, что им так выгодно.

      5
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > Дэс 15 апреля 2017, 19:28

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      бизи бизи свинка ) оправдывайся )

      -9
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      Рейтинг: +11

      Дэс > Max Urbanov 15 апреля 2017, 19:31

      Ты предсказуем, я другого ответа не ожидал, вот в ком и надо искать сектантов, успехов! )

      7
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 15 апреля 2017, 18:52

      да, такие есть ...почему то особенно такой невосприимчивостью к чужим аргументам именно спартачи отличаются.. видимо потому что долго без трофеев сидят...

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 15 апреля 2017, 18:37

      Есть сектанты,
      А есть муданты.
      Бздюба и ты.

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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 15 апреля 2017, 17:57

      Ну такие болельщике,,,есть у каждого клуба и их количество в процентном отношение от общего числа болельщиков,будет примерно одинаковое,,,и это скорей не сектанты а просто упёртые люди,которых во всём мире привеликое множество

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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 > vvv246 15 апреля 2017, 18:29

      Но неможет человек про себя говорить объективно,,,,за редким исключением,,,А я смотрю со стороны,сам я из города где нет команд из РФПЛ,и Вижу что дебилов хватает среди всех фанатов всех команд,,Мне нравилось как болели во времена СССР ,частенько сидели рядом болельщики разных команд и всё мирно ,одни приколы а не стенка на стенку дебилизм да и только

      7
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      Рейтинг: +752

      alex1004 > vvv246 15 апреля 2017, 19:10

      Безотносительно к данному вопросу, просто о субъективном восприятии нормальности. :)

      Логика у "нормальных" людей такая. Я нормальный? О, да! Безусловно!!! Какое мое мнение по данному вопросу? А вот такое... Теперь делим людей которые разделяют мою точку зрения - это нормальные (умные) люди, те кто не разделяют: ненормальные, дураки, тупицы, бездельники, воры, быдло и т.д. (можно выбирать в зависимости контекста обсуждаемого вопроса).

      Что имеем на выходе? Я нормальный (умный), во всех вопросах со мной соглашаются нормальные (умные) люди. Вывод: я очень нормальный (умный) человек. И далее можно бесконечно ходить по кругу собственных иллюзий...

      И еще, вот не верится мне, что клубная принадлежность человека как-то коррелируется с нормальностью.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > vvv246 15 апреля 2017, 20:08

      Петарда в Шунина, Гуливер, это нормальные? Наши "сектанты" хоть матчи не срывают...

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 15 апреля 2017, 20:16

      Если бы не Спартак, то про червя ни кто бы и не знал... Как впрочем и Погреба с игрочишкой...

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