Червиченко: «Слова Дзюбы о болельщиках-сектантах? Согласен, у «Спартака» таких много»

Все обиженные собрались в месте.Все кто хотел трофеев.
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко согласился со словами нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который заявил, что среди болельщиков московского клуба есть сектанты.
Отметим, что Дзюба является воспитанником «Спартака» и принадлежал красно-белым в период с 2006 по 2015 год.
«Если я скажу, что полностью с ним не согласен, то совру. Таких болельщиков «Спартака» действительно очень много. Эти люди в любых спорах о клубе не воспринимают никакие аргументы, у них одна своя правда, и никакой другой нет. У меня даже друг один такой есть.
Взять к примеру матч с «Зенитом» и тот фол Кришито на Промесе: разговоры от них идут такие, будто тот матч «Спартак» уже выиграл, но судейское решение все изменило. Я пытаюсь людям объяснить, что вы тот матч проигрывали, и хоть оставалось пять минут до конца, это не значит, что ничейный исход был москвичам гарантирован. Но они же считают, что упустили победу. Эти люди находятся в болельщицком неадеквате, и у «Спартака» таких болельщиков много. Понимаю, что можно рьяно болеть и защищать любимый клуб, но объективность важнее фанатизма», – сказал Червиченко.