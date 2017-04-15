Червиченко: «Слова Дзюбы о болельщиках-сектантах? Согласен, у «Спартака» таких много»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко согласился со словами нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который заявил, что среди болельщиков московского клуба есть сектанты.

Отметим, что Дзюба является воспитанником «Спартака» и принадлежал красно-белым в период с 2006 по 2015 год.

«Если я скажу, что полностью с ним не согласен, то совру. Таких болельщиков «Спартака» действительно очень много. Эти люди в любых спорах о клубе не воспринимают никакие аргументы, у них одна своя правда, и никакой другой нет. У меня даже друг один такой есть.

Взять к примеру матч с «Зенитом» и тот фол Кришито на Промесе: разговоры от них идут такие, будто тот матч «Спартак» уже выиграл, но судейское решение все изменило. Я пытаюсь людям объяснить, что вы тот матч проигрывали, и хоть оставалось пять минут до конца, это не значит, что ничейный исход был москвичам гарантирован. Но они же считают, что упустили победу. Эти люди находятся в болельщицком неадеквате, и у «Спартака» таких болельщиков много. Понимаю, что можно рьяно болеть и защищать любимый клуб, но объективность важнее фанатизма», – сказал Червиченко.