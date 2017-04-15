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  • Червиченко: «Слова Дзюбы о болельщиках-сектантах? Согласен, у «Спартака» таких много»

Червиченко: «Слова Дзюбы о болельщиках-сектантах? Согласен, у «Спартака» таких много»

15 апреля 2017, 17:26
32

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко согласился со словами нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который заявил, что среди болельщиков московского клуба есть сектанты.

Отметим, что Дзюба является воспитанником «Спартака» и принадлежал красно-белым в период с 2006 по 2015 год.

«Если я скажу, что полностью с ним не согласен, то совру. Таких болельщиков «Спартака» действительно очень много. Эти люди в любых спорах о клубе не воспринимают никакие аргументы, у них одна своя правда, и никакой другой нет. У меня даже друг один такой есть.

Взять к примеру матч с «Зенитом» и тот фол Кришито на Промесе: разговоры от них идут такие, будто тот матч «Спартак» уже выиграл, но судейское решение все изменило. Я пытаюсь людям объяснить, что вы тот матч проигрывали, и хоть оставалось пять минут до конца, это не значит, что ничейный исход был москвичам гарантирован. Но они же считают, что упустили победу. Эти люди находятся в болельщицком неадеквате, и у «Спартака» таких болельщиков много. Понимаю, что можно рьяно болеть и защищать любимый клуб, но объективность важнее фанатизма», – сказал Червиченко.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем Червиченко Андрей
Комментарии (32)
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alexidj
1492266662
две иуды.
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Каратель помойников
1492267073
фанатизм и сектанство-это разные вещи.просто двух упырей давит жаба очень сильно,вот из них говно и прёт
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nik55
1492267361
опять этот мудак гавкает
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Atom2020
1492267480
Червиченко, ты сам необъективный фанатик ... называть спартаковских болельщиков сектантами из-за своей обидки, чрезмерного чсв и природной долбанутости - это конечно верх объективности ...
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nik55
1492267554
Червиченко--Дзюба--Погребняк это три клоуна которые всегда воняют
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alp
1492268040
и таких у спама - большинство!
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slavа0508
1492268247
Ну такие болельщике,,,есть у каждого клуба и их количество в процентном отношение от общего числа болельщиков,будет примерно одинаковое,,,и это скорей не сектанты а просто упёртые люди,которых во всём мире привеликое множество
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Max Urbanov
1492272468
Все правильно сказал. Свиньи даже в инете адекватную критику не воспринимают... Спартак как помойка вылетает с еврокубках, а эти идиота фанаты считают что это норм ) больные на голову люди
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SeniorMoroz91
1492282139
2 дебила это сила
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Мары
1492304662
Что объединяет Дзюбу, Червя и Погреба ? По моему клич "долбоёбы всех стран объединяйтесь", актуален до сих пор.
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