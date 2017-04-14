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  • Дзюба: «Среди болельщиков «Спартака» есть определенная группа сектантов. Не хотелось бы, чтобы они стали чемпионами»

Дзюба: «Среди болельщиков «Спартака» есть определенная группа сектантов. Не хотелось бы, чтобы они стали чемпионами»

14 апреля 2017, 13:06
59

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в преддверии гостевого матча 23-го тура российской Премьер-лиги со «Спартаком» признался, что среди болельщиков московской команды есть сектанты. Также футболист отметил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера выстроил очень хороший коллектив.

– Вас не расстраивает мысль, что «Спартак» может стать чемпионом раньше вас?

– Это футбол. Многие адекватные болельщики «Спартака» соскучились по титулу и заслужили за столько лет, чтобы их команда стала чемпионом. Но есть определенная группа сектантов. Не хотелось бы, чтобы они стали чемпионами, потому что они ведут себя не совсем по-мужски. Но если откровенно, такого судейства давно у «Спартака» не было. Плюс, конечно, же игра – Каррера сделал очень хороший коллектив.

– Что значит «такого судейства не было у «Спартака»?

– Можно взять много матчей, о которых никто не говорит. У «Ростова», например, удалили двух футболистов. Я считаю, это беспредел. «Амкар» спокойненько. Они все матчи додавливают при хорошем судействе. Я ни разу не видел, чтобы в Чечне кого-то судили так хорошо. Обычно туда приезжаешь и получаешь пенальти почти на сто процентов. Странно все это было. Но сейчас не об этом. Мы хотим обыграть такой сильный «Спартак» на его территории.

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (59)
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Asbjorn
1492164589
с цыгана пример берет,почему он молчит,когда в сторону зенита судьи начинают судить?уважаю питерское фанатье,но зенит сейчас-это команда нытиков
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RedWhiteFans2
1492164732
Все собрал в одну кучу недоумок одноногий-сектанты, судейство, пенальти, Чечня ........ Что хотел сказать, никто не понял- даже сам.
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ivanthebest
1492165754
Жалкие клоуны и девки позорные... Про судейство они начали кричать перед важным матчем... А как мужикам повести себя слабо? Про Ростов он вспомнил.. Но, ведь сам забыл как судья в Питере Ростов с 2-0 просто уничтожил единолично, подарив победа 3-2 бомжатне... И таких случаев в этом сезоне хватает... А Спартак между прочим за последние ПОЛТОРА года пробил единственный пенальти... Так о чём этот конченый клоун там треплет??? Как баба только и надеется на судейку в воскресенье со своими нырками...
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Опорник84
1492168298
Иуда, а как Спартак в Питере судили, уже забыл? Тварь не благодарная!
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лёха72
1492169562
опять открыл свой тухлый рот.дерево оно
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agrmark
1492171779
Дзюба - д.....еб!!!
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Нас Много
1492172172
Ну хоть Каррера не тренеришка...
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Нас Много
1492172231
Для футболиста главное играть, а рот открывать только для приема пищи...
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ufos73
1492176846
Даже представить не могу, какую пиар компанию, устроят в воскресенье на поле этому бревну )))
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APchelov
1492186365
Зря ты, Тёма, из Москвы уехал. Глядишь, эти сектанты сейчас на руках тебя носили бы. А ты за трофеями погнался. В итоге ни Зениту с тобой, ни тебе лично
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