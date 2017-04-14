Дзюба: «Среди болельщиков «Спартака» есть определенная группа сектантов. Не хотелось бы, чтобы они стали чемпионами»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в преддверии гостевого матча 23-го тура российской Премьер-лиги со «Спартаком» признался, что среди болельщиков московской команды есть сектанты. Также футболист отметил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера выстроил очень хороший коллектив.

– Вас не расстраивает мысль, что «Спартак» может стать чемпионом раньше вас?

– Это футбол. Многие адекватные болельщики «Спартака» соскучились по титулу и заслужили за столько лет, чтобы их команда стала чемпионом. Но есть определенная группа сектантов. Не хотелось бы, чтобы они стали чемпионами, потому что они ведут себя не совсем по-мужски. Но если откровенно, такого судейства давно у «Спартака» не было. Плюс, конечно, же игра – Каррера сделал очень хороший коллектив.

– Что значит «такого судейства не было у «Спартака»?

– Можно взять много матчей, о которых никто не говорит. У «Ростова», например, удалили двух футболистов. Я считаю, это беспредел. «Амкар» спокойненько. Они все матчи додавливают при хорошем судействе. Я ни разу не видел, чтобы в Чечне кого-то судили так хорошо. Обычно туда приезжаешь и получаешь пенальти почти на сто процентов. Странно все это было. Но сейчас не об этом. Мы хотим обыграть такой сильный «Спартак» на его территории.

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.