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    Дзюба: «Среди болельщиков «Спартака» есть определенная группа сектантов. Не хотелось бы, чтобы они стали чемпионами»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в преддверии гостевого матча 23-го тура российской Премьер-лиги со «Спартаком» признался, что среди болельщиков московской команды есть сектанты. Также футболист отметил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера выстроил очень хороший коллектив.

    – Вас не расстраивает мысль, что «Спартак» может стать чемпионом раньше вас?

    – Это футбол. Многие адекватные болельщики «Спартака» соскучились по титулу и заслужили за столько лет, чтобы их команда стала чемпионом. Но есть определенная группа сектантов. Не хотелось бы, чтобы они стали чемпионами, потому что они ведут себя не совсем по-мужски. Но если откровенно, такого судейства давно у «Спартака» не было. Плюс, конечно, же игра – Каррера сделал очень хороший коллектив.

    – Что значит «такого судейства не было у «Спартака»?

    – Можно взять много матчей, о которых никто не говорит. У «Ростова», например, удалили двух футболистов. Я считаю, это беспредел. «Амкар» спокойненько. Они все матчи додавливают при хорошем судействе. Я ни разу не видел, чтобы в Чечне кого-то судили так хорошо. Обычно туда приезжаешь и получаешь пенальти почти на сто процентов. Странно все это было. Но сейчас не об этом. Мы хотим обыграть такой сильный «Спартак» на его территории.

    Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.04.2017 13:06
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +1390

      DemSerg 16 апреля 2017, 23:06

      У Игрочишки словесный понос.

      0
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      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN 15 апреля 2017, 06:31

      дзюбиньо чёт бессмертный чтоли?те,кого он назвал сектантами ,могут и попросить обосновать....не надо плевать в колодец,который тебя поил долгое время...когда был в СПАРТАКЕ-не припомню,чтоб он так высказывался о других клубах и болелах...теперь он-звездюк и,видимо,решил,что газпромовский логотип на футболке позволяет очень многое....языком молоть всякую ересь в том числе...

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      Рейтинг: +5179

      Каратель 15 апреля 2017, 04:51

      чую ждёт приём "радушный" в Москве буратину-балабола....это же надо быть таким упырём,дзюбишка по ходу не понимает что .издит

      0
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      Рейтинг: +837

      eleng 15 апреля 2017, 03:57

      Вот гниль. До чего мерзко. А его в самолёт ещё сажали... С другой стороны пусть говорит, он рано или поздно попросится назад, так чтоб не забыть... "Коллекционер титулов в других командах"

      -1
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 15 апреля 2017, 02:18

      Высказывание Дзюбы , всегда с моей точки глупые .......А вот тут опять подняли тему у кого болельщиков больше . Как человек который вырос ещё на Советском футболе и по своей жизни объездил всю страну как при СССР так и при РФ и имею друзей и родственников от Одессы до Владивостока . и не являюсь болельщиком Спартака......Могу написать , при СССР огромное количество болельщиков имели только Динамо Киев и Спартак Москва , по всей стране . А вот сейчас в наше время как в Центральной России так и за Уральскими горами до самого Тихого Океана всегда можно встретить болельщиков Спартака и ЦСКА..........а вот я лично болельщиков Зенита за Уралом не встречал да и в Центре России чаще встречал болельщиков ЦСКА и Спартака........

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > ВЛАДИВОСТОК 15 апреля 2017, 14:06

      Да всё они знают, просто не могут принять этот факт)

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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 14 апреля 2017, 22:49

      ГДЕ ИГРАЕТ ДЗЮБА- ТАМ НЕ БУДЕТ ТРОФЕЕВ, ПОКА ОН НЕ ПОКИНЕТ
      ЭТУ КОМАНДУ.

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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 14 апреля 2017, 22:05

      Дзюба,проститутка продажная.

      4
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      Рейтинг: +331

      NapaS 14 апреля 2017, 21:02

      Поленыч как обычно, силен только языком.

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      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 14 апреля 2017, 19:29

      кто это?

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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 14 апреля 2017, 19:17

      __ю_а, зря ты так на нас!

      Тебе же хуже будет.

      Теперь то ты точно никогда в моих глазах не поднимешься!

      На кол эту __ю_у посадить мало!


      #яСектант гыгы

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