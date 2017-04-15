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    Гаджибеков: «Анжи» всегда играет с большим желанием»

    Защитник «Крыльев Советов» Али Гаджибеков, выступавший ранее за «Анжи», поделился ожиданиями от встречи команд в рамках 23-го тура чемпионата России.

    – В составе «Крыльев» о команде из Махачкалы никто не расскажет лучше тебя. В каком состоянии находится нынешний «Анжи»?

    – Практически полностью состав команды изменился. Много новых игроков, пришли новые руководители. В этом клубе я провел много лет и практически всех там знаю. «Анжи» выглядит очень достойно, показывает хороший футбол. Играют со страстью и желанием. Этот клуб всегда отличало большое желание. За счет этого ребята и добиваются результата.

    – С кем больше всего общаешься из махачкалинского клуба?

    – Со многими. Когда бывает свободное время, вижусь с ребятами. Да, поменялось в клубе многое, но команда движется дальше. Несмотря на то, что в клубе снова происходит смена курса, это никого не напрягает. У клуба есть свои задачи, которые команда хочет выполнить.

    – «Анжи» будут бороться за выживание или клуб уже обезопасил себя от вылета?

    – Борьба будет идти до конца и сейчас нельзя сказать, что кто-то себя уже обезопасил. Каждое очко «Анжи» дается тяжело. Все команды будут биться до последнего.

    – Как ты оценишь «Анжи» в игровом плане после прихода Александра Григоряна?

    – Знал этого тренера. Сейчас он ставит «Анжи» агрессивно-атакующую игру с прессингом. Мне это нравится, многим это нравится, болельщикам, самим ребятам. Все понимают, что это как раз то, что нужно. Могу только похвалить его. У него нет никакой боязни Премьер-лиги, хоть это и первый опыт Григоряна на этом уровне.

    Встреча состоится в Махачкале и начнется в 17:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    15.04.2017 11:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +144

      зиргай 15 апреля 2017, 15:32

      Алишка отдал много для Анжи, удачи ему!

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