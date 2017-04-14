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    Головин: «Все знают, что «Ростов» способен на большее, но пока ему мешает невезение»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин в преддверии матча 23-го тура РФПЛ с «Ростовом» подчеркнул, что нынешнее седьмое место желто-синих в турнирной таблице – не предел для донской команды. Также игрок армейцев выделил в составе ростовчан хавбека Кристиана Нобоа.

    «Играть на два фронта любому российскому клубу тяжело, потому что мало у кого в стране есть два практически равноценных состава. «Ростов», пусть с незначительными изменениями, выступает в России и в Европе одними и теми же футболистами. Думаю, в еврокубках у них получилось лучше, потому что там они могут играть в свой излюбленный футбол вторым номером, на контратаках, когда мяч контролирует соперник. А вот в недавней встрече с «Крыльями Советов», к примеру, им приходилось действовать первым номером, и забить они не сумели.

    Справедливо ли «Ростов» занимает сейчас седьмое место? В этом чемпионате очень прибавили «Уфа» и «Амкар», которые в таблице сейчас опережают ростовчан. Эти две команды тоже играют в пять защитников и в матчах с фаворитами им практически ничем не уступают. Думаю, все знают, что «Ростов» способен на большее, мы это видели в прошлом году. Где-то пока мешает невезение, плюс, класс команд, претендующих на высокие места в первенстве, постепенно выравнивается, сейчас ты никогда не знаешь, как закончится практически каждый следующий матч.

    «Ростов» держится в первую очередь на Тимофее Калачеве и паре форвардов Полоз – Азмун, но связывает их Кристиан Нобоа. Его я и назову лучшим в составе ростовчан. Смотрел практически все игры этой команды, именно через Нобоа проходят почти все атаки. Ну а в разрушении у «Ростова» нет равных Гацкану, об этом все знают», – сказал Головин.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    14.04.2017 20:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 15 апреля 2017, 07:41

      Все знают, что Головин способен на большее, но чет пока...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 15 апреля 2017, 07:31

      1-2

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 14 апреля 2017, 23:31

      Ростов хорош

      1
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    • ...
      Рейтинг: +423

      Drapik 14 апреля 2017, 21:49

      Нуу... Не совсем правильно Гловин сказал... Дело не в невезении. Взяли и так столько, сколько другим клубам с аналогичным бюджетом и не снилось. В отличие от ЦСКА, которые автоматом вышли в группу ЛЧ и .. И всё.

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 14 апреля 2017, 21:09

      Ну все правильно сказал...Только вот закончится ли невезение Ростова в матче с ЦСКА ???? Думаю,что вот этого он и побаивался....ЦСКА тоже в Европе первым номером не играл, но результат был хуже Ростова....Ростов вообще то играет от соперника и не всегда у него чисто оборонительный вариант игры. Иногда Ростов так давит, что не каждый выдержит...Это было в конце прошлого сезона и лишь спасение Акинфеева на последних минутах с Рубином , дало им чемпионство...Хотя чемпионом должен был стать Ростов- как они провели концовку- просто по чемпионски!!!

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