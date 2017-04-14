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  • Головин: «Все знают, что «Ростов» способен на большее, но пока ему мешает невезение»

Головин: «Все знают, что «Ростов» способен на большее, но пока ему мешает невезение»

14 апреля 2017, 20:47
6

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в преддверии матча 23-го тура РФПЛ с «Ростовом» подчеркнул, что нынешнее седьмое место желто-синих в турнирной таблице – не предел для донской команды. Также игрок армейцев выделил в составе ростовчан хавбека Кристиана Нобоа.

«Играть на два фронта любому российскому клубу тяжело, потому что мало у кого в стране есть два практически равноценных состава. «Ростов», пусть с незначительными изменениями, выступает в России и в Европе одними и теми же футболистами. Думаю, в еврокубках у них получилось лучше, потому что там они могут играть в свой излюбленный футбол вторым номером, на контратаках, когда мяч контролирует соперник. А вот в недавней встрече с «Крыльями Советов», к примеру, им приходилось действовать первым номером, и забить они не сумели.

Справедливо ли «Ростов» занимает сейчас седьмое место? В этом чемпионате очень прибавили «Уфа» и «Амкар», которые в таблице сейчас опережают ростовчан. Эти две команды тоже играют в пять защитников и в матчах с фаворитами им практически ничем не уступают. Думаю, все знают, что «Ростов» способен на большее, мы это видели в прошлом году. Где-то пока мешает невезение, плюс, класс команд, претендующих на высокие места в первенстве, постепенно выравнивается, сейчас ты никогда не знаешь, как закончится практически каждый следующий матч.

«Ростов» держится в первую очередь на Тимофее Калачеве и паре форвардов Полоз – Азмун, но связывает их Кристиан Нобоа. Его я и назову лучшим в составе ростовчан. Смотрел практически все игры этой команды, именно через Нобоа проходят почти все атаки. Ну а в разрушении у «Ростова» нет равных Гацкану, об этом все знают», – сказал Головин.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Головин Александр
Комментарии (6)
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zico2205
1492193341
Ну все правильно сказал...Только вот закончится ли невезение Ростова в матче с ЦСКА ???? Думаю,что вот этого он и побаивался....ЦСКА тоже в Европе первым номером не играл, но результат был хуже Ростова....Ростов вообще то играет от соперника и не всегда у него чисто оборонительный вариант игры. Иногда Ростов так давит, что не каждый выдержит...Это было в конце прошлого сезона и лишь спасение Акинфеева на последних минутах с Рубином , дало им чемпионство...Хотя чемпионом должен был стать Ростов- как они провели концовку- просто по чемпионски!!!
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Drapik
1492195756
Нуу... Не совсем правильно Гловин сказал... Дело не в невезении. Взяли и так столько, сколько другим клубам с аналогичным бюджетом и не снилось. В отличие от ЦСКА, которые автоматом вышли в группу ЛЧ и .. И всё.
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Александр ЗА
1492201863
Ростов хорош
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Д Альбертини
1492231273
Все знают, что Головин способен на большее, но чет пока...
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