Головин: «Все знают, что «Ростов» способен на большее, но пока ему мешает невезение»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в преддверии матча 23-го тура РФПЛ с «Ростовом» подчеркнул, что нынешнее седьмое место желто-синих в турнирной таблице – не предел для донской команды. Также игрок армейцев выделил в составе ростовчан хавбека Кристиана Нобоа.

«Играть на два фронта любому российскому клубу тяжело, потому что мало у кого в стране есть два практически равноценных состава. «Ростов», пусть с незначительными изменениями, выступает в России и в Европе одними и теми же футболистами. Думаю, в еврокубках у них получилось лучше, потому что там они могут играть в свой излюбленный футбол вторым номером, на контратаках, когда мяч контролирует соперник. А вот в недавней встрече с «Крыльями Советов», к примеру, им приходилось действовать первым номером, и забить они не сумели.

Справедливо ли «Ростов» занимает сейчас седьмое место? В этом чемпионате очень прибавили «Уфа» и «Амкар», которые в таблице сейчас опережают ростовчан. Эти две команды тоже играют в пять защитников и в матчах с фаворитами им практически ничем не уступают. Думаю, все знают, что «Ростов» способен на большее, мы это видели в прошлом году. Где-то пока мешает невезение, плюс, класс команд, претендующих на высокие места в первенстве, постепенно выравнивается, сейчас ты никогда не знаешь, как закончится практически каждый следующий матч.

«Ростов» держится в первую очередь на Тимофее Калачеве и паре форвардов Полоз – Азмун, но связывает их Кристиан Нобоа. Его я и назову лучшим в составе ростовчан. Смотрел практически все игры этой команды, именно через Нобоа проходят почти все атаки. Ну а в разрушении у «Ростова» нет равных Гацкану, об этом все знают», – сказал Головин.