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    «Локомотив» проявляет интерес к молодым игрокам «Томи»

    Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев заявил, что к молодым игрокам томского клуба проявляет интерес ряд клубов, в числе которых значится «Локомотив».

    «Да, интерес появился. Московский «Локомотив» проявлял интерес к нашим ребятам, еще несколько клубов, но называть всех не хочется, чтобы ребята не задрали нос. Мы, конечно, разговариваем с ребятами, убеждаем их, пересматриваем контракты, но, уверяю вас, интерес к ним есть», – сказал Киселев.

    Отметим, что на данный момент «Томь» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: ТАСС

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    14.04.2017 18:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +86

      Вервольф 14 апреля 2017, 19:42

      Заголовок как из уголовной хроники про педофила.

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 14 апреля 2017, 19:42

      нужно ведь будет кому-то выводить Локомотив-Казанка в ФНЛ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 14 апреля 2017, 18:39

      не нужно забирать ни кого..не портите плять молодежь...свою команду пусть поднимут!система сука ваша..((

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Chernyi Lis 14 апреля 2017, 18:53

      у рубина что ли система лучше? так же молодых игроков портят...

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > RedGreenHooligan 14 апреля 2017, 18:56

      я и говррю про систему епан...как только появляется талант...его уже звездить начинают а потом сидит сука в запасе где нибудь..и забиратели эти известны..тут еще локо втянулся..

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > RedGreenHooligan 14 апреля 2017, 18:58

      коммерция выше всех ..вот и вся система! деньги деньги деньги

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