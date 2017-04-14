«Локомотив» проявляет интерес к молодым игрокам «Томи»

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев заявил, что к молодым игрокам томского клуба проявляет интерес ряд клубов, в числе которых значится «Локомотив».

«Да, интерес появился. Московский «Локомотив» проявлял интерес к нашим ребятам, еще несколько клубов, но называть всех не хочется, чтобы ребята не задрали нос. Мы, конечно, разговариваем с ребятами, убеждаем их, пересматриваем контракты, но, уверяю вас, интерес к ним есть», – сказал Киселев.

Отметим, что на данный момент «Томь» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.