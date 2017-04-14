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«Локомотив» проявляет интерес к молодым игрокам «Томи»

14 апреля 2017, 18:31
6

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев заявил, что к молодым игрокам томского клуба проявляет интерес ряд клубов, в числе которых значится «Локомотив».

«Да, интерес появился. Московский «Локомотив» проявлял интерес к нашим ребятам, еще несколько клубов, но называть всех не хочется, чтобы ребята не задрали нос. Мы, конечно, разговариваем с ребятами, убеждаем их, пересматриваем контракты, но, уверяю вас, интерес к ним есть», – сказал Киселев.

Отметим, что на данный момент «Томь» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Томь Локомотив
Комментарии (6)
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Chernyi Lis
1492184355
не нужно забирать ни кого..не портите плять молодежь...свою команду пусть поднимут!система сука ваша..((
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Вервольф
1492188128
Заголовок как из уголовной хроники про педофила.
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Joko21
1492188128
нужно ведь будет кому-то выводить Локомотив-Казанка в ФНЛ
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