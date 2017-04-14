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  • Дзюба: «Смешно, когда говорят, что «Зенит» жалуется на судей, а «Спартак» – нет. Просто почти все журналисты – за «Спартак»

Дзюба: «Смешно, когда говорят, что «Зенит» жалуется на судей, а «Спартак» – нет. Просто почти все журналисты – за «Спартак»

14 апреля 2017, 12:28
35

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в преддверии матча 23-го тура чемпионата России со «Спартаком» выразил надежду, что встреча получится качественной по содержанию игры. Также форвард высказался на тему того, что сине-бело-голубые часто жалуются на судейские ошибки.

– Это битва двух столиц. Надеюсь, на первом плане будет качественный футбол. Пусть победит сильнейший – надеюсь, это будем мы.

– Есть ли у вас опасения по поводу судейства?

– Назначили Егорова. Я анализировал, почитал, что о нем говорят, у него хорошее резюме, он никогда не занимается никакими делами, так что в этом плане не должно быть каких-то проблем. Но фон, что «Зенит» жалуется, а «Спартак» нет, звучит смешно. Просто почти все журналисты болеют за «Спартак», поэтому они стараются выставить нас обиженными. А если взять слезы о том, что они только-только первый пенальти пробили?

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (35)
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VVM1964
1492162496
СРАВНИТЕ КОЛИЧЕСТВО КОММЕНТАРИЕВ НА ТЕМУ СУДЕЙСТВА : 1. ИГРОКОВ ЗЕНИТА И СПАРТАКА . ( ЛИДЕР ОЧЕВИДЕН ) 2 .ТРЕНЕРОВ И ИХ ШТАБОВ ( ДАЖЕ СРАВНИВАТЬ НЕ ПРИЛИЧНО ) 3 . " Просто почти все журналисты болеют за «Спартак», поэтому они стараются выставить нас обиженными " - ЭТО ПРОСТО ПО ДЕТСКИ И НИЧЕГО КРОМЕ УЛЫБКИ НЕ ВЫЗЫВАЕТ .
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ufos73
1492162869
Судьи, журналисты... Кто следующий? Миллер?!! ))))
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Nesterenko
1492162931
Пи***бол ты Артём и лентяй.
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АртурZaСМ
1492162982
С..а , Дзюба пошел ты нах.. только балаболить и умеешь. Растет достойная смена Бубнову...
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alexeyyankin777
1492167312
"Почти все журналисты"... Почти вся страна, кроме Питера, Артёмка ;) Да и в Питере много КБ...
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Д Альбертини
1492168075
Скурвился паренек совсем однако...
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nik55
1492168366
гнилое дерево
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Mr. Tony Stark
1492171468
И это говорит СУКА которая сбежали из Спартака ради бабла, когда было трудно клубу - ПОЗОР, я фанат ЦСКА
Ответить
subbotaspartak
1492171679
За Спартак болеет Страна, Ты, шпана...
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Egorsad
1492193107
Дзюба по делу сказал + Календарь сделан так чтобы Спартак впервые за 13 лет стал чемпионом
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