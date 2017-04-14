Дзюба: «Смешно, когда говорят, что «Зенит» жалуется на судей, а «Спартак» – нет. Просто почти все журналисты – за «Спартак»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в преддверии матча 23-го тура чемпионата России со «Спартаком» выразил надежду, что встреча получится качественной по содержанию игры. Также форвард высказался на тему того, что сине-бело-голубые часто жалуются на судейские ошибки.

– Это битва двух столиц. Надеюсь, на первом плане будет качественный футбол. Пусть победит сильнейший – надеюсь, это будем мы.

– Есть ли у вас опасения по поводу судейства?

– Назначили Егорова. Я анализировал, почитал, что о нем говорят, у него хорошее резюме, он никогда не занимается никакими делами, так что в этом плане не должно быть каких-то проблем. Но фон, что «Зенит» жалуется, а «Спартак» нет, звучит смешно. Просто почти все журналисты болеют за «Спартак», поэтому они стараются выставить нас обиженными. А если взять слезы о том, что они только-только первый пенальти пробили?

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.