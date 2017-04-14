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    Дзюба: «Смешно, когда говорят, что «Зенит» жалуется на судей, а «Спартак» – нет. Просто почти все журналисты – за «Спартак»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в преддверии матча 23-го тура чемпионата России со «Спартаком» выразил надежду, что встреча получится качественной по содержанию игры. Также форвард высказался на тему того, что сине-бело-голубые часто жалуются на судейские ошибки.

    – Это битва двух столиц. Надеюсь, на первом плане будет качественный футбол. Пусть победит сильнейший – надеюсь, это будем мы.

    – Есть ли у вас опасения по поводу судейства?

    – Назначили Егорова. Я анализировал, почитал, что о нем говорят, у него хорошее резюме, он никогда не занимается никакими делами, так что в этом плане не должно быть каких-то проблем. Но фон, что «Зенит» жалуется, а «Спартак» нет, звучит смешно. Просто почти все журналисты болеют за «Спартак», поэтому они стараются выставить нас обиженными. А если взять слезы о том, что они только-только первый пенальти пробили?

    Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.04.2017 12:28
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +130

      Бульба 14 апреля 2017, 23:06

      Шлюха,одупляет что ушёл за трофеями ,а остаётся с носом

      -1
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      Рейтинг: +11

      Egorsad 14 апреля 2017, 21:05

      Дзюба по делу сказал + Календарь сделан так чтобы Спартак впервые за 13 лет стал чемпионом

      1
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > Egorsad 15 апреля 2017, 00:59

      ой жди минусов от местных)

      (а от меня плюс)

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      Рейтинг: +8018

      nik55 > Йогурт Мэн 15 апреля 2017, 13:12

      и лизни еще

      0
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > nik55 16 апреля 2017, 01:25

      дурной?

      0
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      Рейтинг: +25

      AlexD69 14 апреля 2017, 20:13

      Повторился и еще раз повторюсь про "великого" "игрочишку" типа "Дзюбы" который прозибает в "Звените" без титулов, а названный им когда-то (не от большого ума, если он вообще у него есть) "трениришко" Унаи Эмери с 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд (в том числе — в первый же сезон) выиграл Лигу Европы. С лета 2016 года — тренер «Пари Сен-Жермен».

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      1
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      Рейтинг: +88

      Vara81 14 апреля 2017, 18:29

      Да это гавно на бревне кроме как словесным поносам ничем более заниматься не может .... все вокруг его персоны такие плохие , а сам играет посрЕдственно !!!!

      0
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      Рейтинг: +25

      Johnny2la 14 апреля 2017, 17:55

      Чем отличается хороший форвард европейского уровня от российского! Европейский форвард перед важным матчем остается после тренировки отработать удары или штрафные, российский - анализирует работу судьи, на предмет, а как бы нырнуть? а можно ли выпросить пеналь?...и т.д. и т.п.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 апреля 2017, 15:07

      За Спартак болеет Страна,
      Ты, шпана...

      1
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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 14 апреля 2017, 15:04

      И это говорит СУКА которая сбежали из Спартака ради бабла, когда было трудно клубу - ПОЗОР, я фанат ЦСКА

      5
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      Рейтинг: +33416

      oyabun > vvv246 14 апреля 2017, 16:02

      Неправду говоришь. Я наблюдал эту эпопею, которая длилась довольно долго. Ему предлагали продлить контракт в Спартаке с более высокой суммой. Сам Федун лично с ним беседовал, уговаривал остаться. Но эта су..., пригретая на груди Спартака, захотела нереально больше и один питерский клуб, сорящий деньгами налево и направо, согласился с его непомерными финансовыми запросами.

      4
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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 > Mr. Tony Stark 14 апреля 2017, 21:29

      абсолютно в дырочку! деньги, конечно, вещь немаловажная, но честь и достоинство иметь надо!

      -1
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      Рейтинг: +8018

      nik55 14 апреля 2017, 14:12

      гнилое дерево

      -1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 14 апреля 2017, 14:07

      Скурвился паренек совсем однако...

      1
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      Рейтинг: +122

      alexeyyankin777 14 апреля 2017, 13:55

      "Почти все журналисты"... Почти вся страна, кроме Питера, Артёмка ;) Да и в Питере много КБ...

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